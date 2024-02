Η Samsung ανακοίνωσε ότι το Galaxy AI θα φτάσει σε ορισμένα παλαιότερα Galaxy smartphones και tablets τον επόμενο μήνα. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα προχωρήσει στην κυκλοφορία του One UI 6.1 update στα τέλη Μαρτίου, σημειώνοντας ότι "ορισμένα χαρακτηριστικά AI από τη σειρά Galaxy S24 ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε μοντέλα προηγούμενης γενιάς".





Ακολουθεί η λίστα με τα Galaxy smartphones και tablets που θα λάβουν την ενημέρωση One UI 6.1:

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S9

Το Galaxy AI είναι μια σουίτα με χαρακτηριστικά παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης που ο νοτιοκορεατικός τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε τον περασμένο Νοέμβριο και κυκλοφόρησε μαζί με τη σειρά Galaxy S24. Η Samsung δημιούργησε ειδικές ζώνες εμπειρίας όπου οι χρήστες μπορούσαν να δοκιμάσουν τα χαρακτηριστικά AI και ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει δωρεάν το Galaxy AI μέχρι το τέλος του 2025.





Η Samsung χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό από cloud-based AI και επεξεργασία στη συσκευή για να προσφέρει στους χρήστες πλήθος χαρακτηριστικών Galaxy AI. Ο κατάλογος περιλαμβάνει Chat Assist, Live Translate, Interpreter, Instant Slow-Mo, Note Assist, Generative Edit κ.λπ. Για παράδειγμα, το Chat Assist μπορεί να προσαρμόσει τον τόνο του μηνύματος και να μεταφράσει μηνύματα σε 13 διαφορετικές γλώσσες, ενώ το Instant Slow-Mo μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα καρέ για βίντεο αργής κίνησης.

Η λειτουργία Generative Edit σας επιτρέπει να αλλάξετε το μέγεθος, να αφαιρέσετε ή να επανατοποθετήσετε αντικείμενα σε μια εικόνα. Μπορείτε ακόμη και να κάνετε ζουμ έξω από το αρχικό πλαίσιο της εικόνας και το εργαλείο θα δημιουργήσει pixels για να γεμίσει την κενή περιοχή. Ομοίως, η λειτουργία Note Assist στην εφαρμογή Samsung Notes σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε το κείμενο και να συνοψίσετε το πλαίσιο για να δημιουργήσετε μια συμπυκνωμένη έκδοση της σημείωσής σας.



Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγο καιρό μετά την επιβεβαίωση του Προέδρου & Επικεφαλής του MX Business της Samsung, Dr. TM Roh, ότι η εταιρεία σχεδιάζει να φέρει τα χαρακτηριστικά Galaxy AI και στα smartwatches της. Ο Roh ανέφερε σε δήλωσή του ότι η Samsung σχεδιάζει να φέρει τις εμπειρίες AI σε "πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες Galaxy μέσα στο 2024".



Η Samsung δήλωσε επίσης ότι η λειτουργία Circle to Search της Google θα είναι διαθέσιμη σε παλαιότερες συσκευές Galaxy που τρέχουν το One UI 6.1. Η λειτουργία που είναι ήδη διαθέσιμη στα Galaxy S24 και Pixel 8 σας επιτρέπει να αναζητήσετε πράγματα απλά σχεδιάζοντας μια κυκλική χειρονομία στην οθόνη. Οι συσκευές Galaxy που είναι συμβατές με το One UI 6.1 αποκτούν επίσης υποστήριξη για το Bluetooth Auracast, το οποίο σας επιτρέπει το streaming ήχου σε πολλές κοντινές συσκευές.