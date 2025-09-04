Samsung Galaxy S25 FE: Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο μοντέλο της σειράς με Exynos 2400 SoC

Η Samsung ανακοίνωσε επίσημα το νέο Galaxy S25 FE στο πλαίσιο της IFA στο Βερολίνο, παρουσιάζοντας τη νεότερη προσθήκη στη δημοφιλή σειρά Fan Edition. Το μοντέλο διατηρεί τη γνώριμη σχεδιαστική ταυτότητα του S24 FE, όμως έρχεται με ουσιαστικές βελτιώσεις σε επιδόσεις, μπαταρία και λογισμικό.

Το Galaxy S25 FE «φοράει» τον Exynos 2400, έναν επεξεργαστή 4nm, και συνοδεύεται από 8 GB RAM, με επιλογές αποθήκευσης που φτάνουν έως και τα 512 GB. Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, διαθέτει 10% μεγαλύτερο θάλαμο ψύξης vapor chamber, προσφέροντας καλύτερη θερμική διαχείριση ακόμη και σε απαιτητικά σενάρια χρήσης. Η μπαταρία των 4.900 mAh προσφέρει αυξημένη αυτονομία, ενώ η υποστήριξη ταχείας φόρτισης στα 45W υπόσχεται γρήγορη επαναφόρτιση.

Στο μπροστινό μέρος, δεσπόζει η οθόνη Dynamic AMOLED 2X LTPS 6,7 ιντσών με ανάλυση Full HD+. Η μέγιστη φωτεινότητα αγγίζει τα 1.900 nits, επιτρέποντας καθαρή εικόνα ακόμη και κάτω από έντονο φως. Η οθόνη υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 120Hz για ομαλή εμπειρία, ενώ ο αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος βρίσκεται ενσωματωμένος κάτω από την επιφάνεια. Στην εμπρόσθια κάμερα έχει γίνει αναβάθμιση με αισθητήρα 12 MP, ικανό να αποτυπώνει πιο καθαρές selfies και βίντεο κλήσεις.

Στην πίσω πλευρά συναντάμε τριπλό σύστημα καμερών, που βασίζεται στους ίδιους αισθητήρες με το S24 FE. Περιλαμβάνει κύρια κάμερα 50 MP με φακό f/1.8 και OIS, μια υπερευρυγώνια 12 MP με εύρος 123 μοιρών, καθώς και τηλεφακό 8 MP με 3x οπτικό ζουμ και OIS. Το σετ αυτό επιτρέπει ευελιξία στη φωτογράφιση, από λεπτομέρειες μέχρι εντυπωσιακά τοπία.

Η συσκευή διακρίνεται επίσης για την ανθεκτικότητά της. Με πάχος μόλις 7,4 χιλιοστά, φέρει πιστοποίηση IP68 για προστασία από νερό και σκόνη. Μπροστά και πίσω έχει επιστρωθεί με Corning Gorilla Glass Victus+, ενώ το πλαίσιο από Armor Aluminum υπόσχεται μεγαλύτερη αντοχή σε χτυπήματα και φθορές.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, το Galaxy S25 FE υποστηρίζει Bluetooth 5.4 και Wi-Fi 6E, εξασφαλίζοντας ταχύτητες και σταθερότητα. Παράλληλα, φέρνει μια σειρά από έξυπνες δυνατότητες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα Gemini Live, ProVisual Engine, Now Bar, Circle to Search, Generative Edit, Portrait Studio, Audio Eraser και Instant Slow-mo. Επιπλέον, υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση αλλά και reverse wireless charging, ώστε να μπορεί να φορτίσει άλλα αξεσουάρ, όπως ακουστικά ή smartwatch.

Το smartphone θα κυκλοφορήσει σε τέσσερις κομψές αποχρώσεις: Icyblue, Jetblack, Navy και White. Η βασική έκδοση με 8 GB RAM και 128 GB αποθήκευσης ξεκινά στα 749 ευρώ. Η ενδιάμεση με 256 GB κοστίζει 809 ευρώ, ενώ η κορυφαία με 512 GB φτάνει τα 929 ευρώ.

[via]