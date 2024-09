Samsung One UI 6.1.1: Φέρνει από σήμερα το Galaxy AI στα Galaxy S24, S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 και Tab S9

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε την επέκταση της νέας ενημέρωσης One UI 6.1.1, που φέρνει τις τελευταίες δυνατότητες Galaxy AI σε ακόμη περισσότερες συσκευές Galaxy. Με την κυκλοφορία να ξεκινά τον Σεπτέμβριο, η ενημέρωση θα επεκτείνει τα χαρακτηριστικά AI των Galaxy Z Fold6 και Z Flip6 σε προηγούμενα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των σειρών Galaxy S24, S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 και Tab S9.

Επικοινωνία χωρίς εμπόδια

Η επικοινωνία με κάποιον σε άλλη γλώσσα γίνεται παιχνίδι με το Galaxy AI. Η λειτουργία Διερμηνέας (δεν υποστηρίζονται τα ελληνικά) προσφέρει πλέον Λειτουργία Ακρόασης σε όλες τις συσκευές που υποστηρίζουν τη νέα ενημέρωση, καθώς και τη δυνατότητα μονομερούς μετάφρασης (one-way translation) - ιδανική για την παρακολούθηση μιας παρουσίασης. Με το Chat Assist, οι χρήστες μπορούν εύκολα να συντάσσουν email, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Composer . Με την εισαγωγή μερικών λέξεων-κλειδιών, το Galaxy AI δημιουργεί ένα πλήρες μήνυμα, προσαρμοσμένο στον τόνο και το προσωπικό στυλ του χρήστη, έτοιμο για αποστολή. Η λειτουργία Προτεινόμενων Απαντήσεων, που μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμες μόνο στο Galaxy Z Flip6, θα είναι πλέον διαθέσιμες και σε άλλες συσκευές, προσφέροντας γρήγορες απαντήσεις από απευθείας από τον καρπό των χρηστών, όταν είναι συνδεδεμένοι με ένα συμβατό Galaxy Watch.

Ισχυρή Παραγωγικότητα, Οπουδήποτε

Οι τελευταίες προσθήκες στις δυνατότητες του Galaxy AI μπορούν να μετατρέψουν οποιαδήποτε συσκευή Galaxy σε ένα ισχυρό εργαλείο παραγωγικότητας. Με το Note Assist, οι χρονοβόρες σημειώσεις σε συσκέψεις ανήκουν στο παρελθόν, παρέχοντας μεταφράσεις και περιλήψεις σημειώσεων, ενώ η νέα λειτουργία μεταγραφής μπορεί γρήγορα να δημιουργήσει σημειώσεις από φωνητικές ηχογραφήσεις. Για μεγαλύτερη ευκολία, το PDF Overlay Translation επιτρέπει στο χρήστη να μεταφράζει κείμενο σε PDF αρχεία χωρίς κόπο, απευθείας στο έγγραφο ή ακόμα και κείμενο μέσα σε εικόνες και γραφήματα. Επιπλέον, το Sketch to Image βοηθά στην βελτίωση των φωτογραφιών, δημιουργώντας μια σειρά από επιλογές εικόνας που συμπληρώνουν ιδανικά την αρχική εικόνα, βασιζόμενες σε απλά σκίτσα. Τέλος, οι προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης του Κυκλώστε για Αναζήτηση στο Google παράγουν γρήγορα αποτελέσματα αναζήτησης και τώρα προσφέρουν οδηγίες βήμα προς βήμα για την επίλυση σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων, καθώς και τη νέα λειτουργία Αναζήτησης Ήχου.

Προηγμένη Δημιουργικότητα, για όλους

Το Galaxy AI δίνει τη δυνατότητα σε όλους, είτε είναι ερασιτέχνες φωτογράφοι είτε επίδοξοι δημιουργοί περιεχομένου, να δημιουργούν επαγγελματικό περιεχόμενο. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν άμεσα πορτρέτα σε μια ποικιλία στυλ, όπως τρισδιάστατα καρτούν ή ακουαρέλες, με το Portrait Studio. Επιπλέον, με το Instant Slow-mo, οι χρήστες μπορούν να επιβραδύνουν απρόσκοπτα ένα βίντεο, διατηρώντας παράλληλα ομαλή ποιότητα εικόνας, και στη συνέχεια να το αποθηκεύσουν και να το μοιραστούν γρήγορα με μερικά απλά βήματα.

Διαθεσιμότητα

Η ενημέρωση λογισμικού Samsung One UI 6.1.1 θα είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη από τις 9 Σεπτεμβρίου.