Samsung One UI 8.5: Ξεκίνησε η διάθεση με νέες λειτουργίες Galaxy AI σε Ελλάδα και Κύπρο

Σύνοψη

Η Samsung ξεκίνησε παγκοσμίως την επίσημη διάθεση του νέου λογισμικού One UI 8.5.

Η αναβάθμιση φέρνει τις πιο πρόσφατες λειτουργίες του Galaxy AI σε περισσότερα smartphones και tablets της εταιρείας.

Στην Ελλάδα και την Κύπρο, η σταδιακή διάθεση του λογισμικού ξεκίνησε από τις 11 Μαΐου 2026.

Το λογισμικό εστιάζει στην περαιτέρω αναβάθμιση της επικοινωνίας και των δημιουργικών εμπειριών των χρηστών.

Η λίστα των συμβατών συσκευών περιλαμβάνει τις σειρές Galaxy S25, S24, τα αναδιπλούμενα Z Fold7/Flip7 και Z Fold6/Flip6, καθώς και τα Galaxy Tab S11 και S10.

Η Samsung ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της παγκόσμιας διάθεσης για το νέο της περιβάλλον χρήσης, το One UI 8.5. Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα αυτή έκδοση λογισμικού σχεδιάστηκε με κύριο γνώμονα την επέκταση των προηγμένων δυνατοτήτων του Galaxy AI σε ένα σημαντικά ευρύτερο χαρτοφυλάκιο έξυπνων συσκευών, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες σε smartphones και tablets. Η συγκεκριμένη στρατηγική επιβεβαιώνει την πρόθεση της Samsung να παρέχει μια έξυπνη και απρόσκοπτα συνδεδεμένη εμπειρία χρήσης, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και το εκτεταμένο οικοσύστημα του SmartThings.

Για τους καταναλωτές στην τοπική αγορά, η είδηση αποκτά άμεσο πρακτικό αντίκρισμα. Η σταδιακή διάθεση του One UI 8.5 για τους χρήστες σε Ελλάδα και Κύπρο έχει ήδη ξεκινήσει από τις 11 Μαΐου 2026, επιτρέποντας στο εγχώριο κοινό να αποκτήσει άμεση πρόσβαση στις νέες λειτουργίες.

Ποιες συσκευές αναβαθμίζονται στο One UI 8.5

Το One UI 8.5 φέρνει στο προσκήνιο τα πιο πρόσφατα εργαλεία του Galaxy AI, δίνοντας έμφαση στην περαιτέρω αναβάθμιση της επικοινωνίας και στην ενίσχυση των δημιουργικών εμπειριών του τελικού χρήστη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η λίστα των συσκευών που είναι συμβατές με τη νέα ενημέρωση περιλαμβάνει ναυαρχίδες, αναδιπλούμενα τηλέφωνα και tablets τελευταίας γενιάς, αλλά και μοντέλα της αμέσως προηγούμενης χρονιάς.

Στην κατηγορία των smartphones, η ενημέρωση υποστηρίζει πλήρως την τρέχουσα κορυφαία σειρά της εταιρείας. Συγκεκριμένα, το One UI 8.5 έρχεται στα Galaxy S25 Ultra , Galaxy S25+ , το βασικό Galaxy S25 , καθώς και στην έκδοση Galaxy S25 FE. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί στο ακέραιο την υποστήριξή της προς τους κατόχους της προηγούμενης γενιάς, διαθέτοντας το λογισμικό στη σειρά Galaxy S24, η οποία περιλαμβάνει κορυφαία μοντέλα όπως το Galaxy S24 Ultra και το Galaxy S24 FE.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κάλυψη των αναδιπλούμενων συσκευών (foldables), οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις βελτιστοποιήσεις του λογισμικού για την εκμετάλλευση του form factor τους. Η Samsung επιβεβαιώνει πως τα νεότερα Galaxy Z Fold7 και Galaxy Z Flip7 θα λάβουν την αναβάθμιση, ενώ την ίδια ακριβώς μεταχείριση θα έχουν και τα αμέσως προηγούμενα μοντέλα, Galaxy Z Fold6 και Galaxy Z Flip6.

Στον τομέα της παραγωγικότητας και των tablets, η ενσωμάτωση των νέων λειτουργιών του Galaxy AI κρίνεται ζωτικής σημασίας. Το οικοσύστημα των υποστηριζόμενων tablets περιλαμβάνει τη νεότερη σειρά Galaxy Tab S11, καλύπτοντας τις εκδόσεις Ultra WiFi , Ultra 5G , την απλή έκδοση WiFi και την έκδοση 5G. Επιπροσθέτως, η αναβάθμιση διατίθεται και για την προηγούμενη σειρά Galaxy Tab S10, αναβαθμίζοντας τα μοντέλα Ultra 5G , S10+ 5G , Ultra WiFi και S10+ WiFi.

Όπως προκύπτει από το επίσημο δελτίο, η Samsung επιδιώκει να καταστήσει το One UI 8.5 το βασικό όχημα για την εξοικείωση των χρηστών με την τεχνητή νοημοσύνη. Αν και η εταιρεία δεν διευκρινίζει στο παρόν έγγραφο τις ακριβείς νέες ρουτίνες ή τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά επικοινωνίας που προστίθενται, η έμφαση στη λέξη "δημιουργικότητα" υποδηλώνει αναβαθμίσεις σε επίπεδο επεξεργασίας εικόνας, παραγωγής κειμένου και μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο, εργαλεία που ήδη αποτελούν τον πυρήνα του Galaxy AI.

