Try Galaxy: Η εμπειρία των Galaxy S26 και Galaxy AI έρχεται στο smartphone σου

Σύνοψη

Η Samsung κυκλοφόρησε στις 12 Μαΐου 2026 τη νέα έκδοση της εφαρμογής Try Galaxy, προσθέτοντας τη σειρά Galaxy S26.

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να δοκιμάσουν τις νέες λειτουργίες απευθείας στο δικό τους smartphone, ανεξαρτήτως του brand της συσκευής τους.

Οι χρήστες αποκτούν hands-on πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες του Galaxy AI, καθώς και τη δυνατότητα εξερεύνησης των νέων Galaxy Buds4.

Περιλαμβάνονται εργαλεία για δοκιμή όπως το Privacy Display, το Nightography Video, το Photo Assist με Galaxy AI και το Creative Studio.

Ενσωματώνεται διαδραστική 3D πλοήγηση για τα μοντέλα Galaxy S26, S26+ και S26 Ultra.

Η Samsung προχώρησε επίσημα στην αναβάθμιση της εφαρμογής Try Galaxy, ανακοινώνοντας την ενσωμάτωση της νεότερης σειράς συσκευών της. Η νέα έκδοση της πλατφόρμας φιλοξενεί πλέον τα μοντέλα της σειράς Galaxy S26, επεκτείνοντας παράλληλα την πρόσβαση των χρηστών στις προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, γνωστές ως Galaxy AI. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση του Try Galaxy ως ενός κεντρικού διαδραστικού εργαλείου, το οποίο επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές να εξερευνήσουν τις δυνατότητες της νέας σειράς και ευρύτερα το οικοσύστημα της εταιρείας.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή Try Galaxy στο smartphone σου;

Η εφαρμογή λειτουργεί ως ένα προσομοιωμένο περιβάλλον που αναπαράγει το UI (περιβάλλον χρήσης) και τις βασικές λειτουργίες της σειράς Galaxy S26 μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη διαδραστική ξενάγηση, η οποία βασίζεται σε καθημερινά σενάρια χρήσης. Το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της υλοποίησης είναι ότι η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να δοκιμάσουν τις λειτουργίες των νέων μοντέλων απευθείας στο δικό τους smartphone, ανεξαρτήτως του brand που κατέχουν. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι λειτουργίες του Galaxy AI μπορούν να εκτελεστούν απευθείας στη συσκευή του χρήστη, ακόμη και αν αυτή είναι ένα μη Galaxy smartphone.

Παράλληλα με την παρουσίαση των νέων smartphones, η ανανεωμένη εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να έρθουν σε επαφή και με περιφερειακές συσκευές, εξερευνώντας τις λειτουργίες της νέας σειράς ασύρματων ακουστικών Galaxy Buds4.

Οι λειτουργίες του Galaxy AI που είναι διαθέσιμες για δοκιμή

Μέσα από την προσομοίωση, το Try Galaxy αναδεικνύει πρακτικά το πώς η τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας υποστηρίζει τον χρήστη σε εργασίες όπως η δημιουργία περιεχομένου, η επικοινωνία και η εξατομίκευση. Η εφαρμογή προσφέρει μια ξεκάθαρη εικόνα για την αξιοποίηση αυτών των λειτουργιών στην καθημερινότητα. Μεταξύ των χαρακτηριστικών που καθίστανται διαθέσιμα για hands-on δοκιμή περιλαμβάνονται:

Οθόνη Απορρήτου (Privacy Display): Μια λειτουργία σχεδιασμένη να περιορίζει τις γωνίες θέασης, προσφέροντας ενισχυμένη ιδιωτικότητα σε δημόσιους χώρους.

Nightography Video: Η λύση της εταιρείας για βελτιωμένη απόδοση και ποιότητα κατά την εγγραφή βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Photo Assist με Galaxy AI: Ένα εργαλείο που προσφέρει δυνατότητες έξυπνης επεξεργασίας εικόνας, λειτουργώντας απευθείας μέσα στην εφαρμογή της Συλλογής (Gallery).

Creative Studio: Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος που επιτρέπει την εξερεύνηση διάφορων δημιουργικών εργαλείων με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης.

3D Πλοήγηση και τεχνικές απαιτήσεις

Για την καλύτερη δυνατή οπτικοποίηση του hardware, η αναβάθμιση του Try Galaxy περιλαμβάνει πλέον διαδραστική 3D πλοήγηση. Η λειτουργία αυτή καλύπτει ολόκληρη τη νέα γκάμα, δηλαδή τα Galaxy S26, Galaxy S26+ και το κορυφαίο Galaxy S26 Ultra, επιτρέποντας στους χρήστες να περιεργαστούν ψηφιακά τις συσκευές και τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά. Για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης με το ψηφιακό περιβάλλον, έχουν προστεθεί επίσης νέα διαδραστικά widgets.

Όσον αφορά την πρόσβαση, η διαδικασία είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι άμεση. Οι χρήστες καλούνται να επισκεφθούν την επίσημη διεύθυνση trygalaxy.com ή εναλλακτικά να σαρώσουν το διαθέσιμο QR code. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, προσθέτουν το web app στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου τους για να ξεκινήσουν την εξερεύνηση. Η πλατφόρμα είναι κατασκευασμένη για να λειτουργεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα περιήγησης, ακόμη και σε in-app ή μη τυπικούς browsers. Εάν η συσκευή αντιμετωπίζει συνθήκες περιορισμένης συμβατότητας, η πρόσβαση εξακολουθεί να παρέχεται μέσω μιας προεπισκόπησης που περιέχει τα βασικά highlights. Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εμπειρία προεπισκόπησης, το Try Galaxy είναι βελτιστοποιημένο για χρήση με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των browser Safari, Google Chrome και Samsung Internet.

