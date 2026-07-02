Σχεδιάζει η SpaceX το δικό της hardware; Οι φήμες και η άμεση διάψευση του Elon Musk

Σύνοψη

Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι η SpaceX παρουσίασε πρόσφατα σε στρατηγικούς επενδυτές το πρωτότυπο μιας νέας AI φορητής συσκευής.

Το hardware φέρεται να διαθέτει εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό, λειτουργεί αποκλειστικά με ιδιόκτητο λειτουργικό σύστημα και τροφοδοτείται από επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon.

Στόχος της συσκευής είναι η πλήρης ενσωμάτωση του μεγάλου γλωσσικού μοντέλου της xAI (Grok) και η άμεση συνδεσιμότητα με το δορυφορικό δίκτυο της Starlink.

Μόλις 30 λεπτά μετά το ρεπορτάζ, ο Elon Musk διέψευσε κατηγορηματικά την ύπαρξη του project μέσω ανάρτησής του στο X, χαρακτηρίζοντάς το "παντελώς ψευδές".

Πηγές αναφέρουν ότι παρά τη διάψευση, το project υφίσταται σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο, παρακάμπτοντας εσκεμμένα την εξάρτηση από τα οικοσυστήματα των Apple και Google.

Η Wall Street Journal προχώρησε σε μια αποκάλυψη που αφορά τα στρατηγικά πλάνα της SpaceX στον τομέα του hardware καταναλωτών, αναφέροντας πως η εταιρεία αεροδιαστημικής παρουσίασε στους επενδυτές της ένα λειτουργικό πρωτότυπο φορητής συσκευής τεχνητής νοημοσύνης.

Η είδηση έρχεται στο προσκήνιο λίγες ημέρες μετά τις συζητήσεις για την πιθανή αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της SpaceX και επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας συσκευής που γεφυρώνει τη δορυφορική συνδεσιμότητα του Starlink με την υπολογιστική ισχύ των μοντέλων της xAI. Παρά τη δυναμική και τον τεχνικό ρεαλισμό της πληροφορίας, ο CEO της εταιρείας, Elon Musk, προχώρησε σε άμεση και κατηγορηματική διάψευση του ρεπορτάζ.

Τι γνωρίζουμε για την AI συσκευή της SpaceX και ποια είναι τα τεχνικά της χαρακτηριστικά;

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το πρωτότυπο AI hardware της SpaceX διαθέτει λεπτότερο σχεδιασμό από ένα σύγχρονο iPhone, τροφοδοτείται από επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon και τρέχει ένα εξ ολοκλήρου ιδιόκτητο λειτουργικό σύστημα (proprietary OS). Η συσκευή ενσωματώνει εγγενώς την τεχνολογία της xAI και το δορυφορικό δίκτυο Starlink, προσφέροντας απόλυτη ανεξαρτησία από πλατφόρμες διανομής όπως το Android και το iOS.

Βασικά τεχνικά δεδομένα της διαρροής

Κατασκευή & Form Factor: Handset μορφή, κατασκευασμένη με έμφαση στο ελάχιστο πάχος και το χαμηλό βάρος, παραπέμποντας οπτικά σε premium smartphone.

Handset μορφή, κατασκευασμένη με έμφαση στο ελάχιστο πάχος και το χαμηλό βάρος, παραπέμποντας οπτικά σε premium smartphone. Επεξεργαστική Ισχύς: Ενσωμάτωση System on Chip (SoC) της σειράς Snapdragon από την Qualcomm, ειδικά παραμετροποιημένου για αυξημένες δυνατότητες NPU (Neural Processing Unit), εξασφαλίζοντας on-device επεξεργασία δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Ενσωμάτωση System on Chip (SoC) της σειράς Snapdragon από την Qualcomm, ειδικά παραμετροποιημένου για αυξημένες δυνατότητες NPU (Neural Processing Unit), εξασφαλίζοντας on-device επεξεργασία δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Λογισμικό: Ιδιόκτητο λειτουργικό σύστημα που αποσυνδέεται πλήρως από τα καθιερωμένα app stores. Η διεπαφή χρήστη βασίζεται εξ ολοκλήρου σε αλληλεπιδράσεις με την τεχνητή νοημοσύνη (Grok).

Ιδιόκτητο λειτουργικό σύστημα που αποσυνδέεται πλήρως από τα καθιερωμένα app stores. Η διεπαφή χρήστη βασίζεται εξ ολοκλήρου σε αλληλεπιδράσεις με την τεχνητή νοημοσύνη (Grok). Δικτύωση: Απευθείας hardware-level ενσωμάτωση με το δορυφορικό δίκτυο χαμηλής τροχιάς (LEO) του Starlink (Direct-to-Cell τεχνολογία), μηδενίζοντας την ανάγκη για συμβατικούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

Η διαρροή προς τον Τύπο προήλθε κατά τη διάρκεια αυστηρά ελεγχόμενων παρουσιάσεων σε στρατηγικούς επενδυτές, όπου η SpaceX επιχείρησε να αποδείξει τη δυνατότητα κλιμάκωσης του οικοσυστήματος που οραματίζεται ο Elon Musk, ενός μοντέλου "Universal App" hardware. Το πρωτότυπο, παρότι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει ως το φυσικό endpoint της xAI. Η κατασκευή μιας τέτοιας συσκευής παρακάμπτει ριζικά τους περιορισμούς που επιβάλλουν τα παραδοσιακά οικοσυστήματα της Apple και της Google, δίνοντας στις εταιρείες του Musk τον πλήρη έλεγχο τόσο της διανομής λογισμικού όσο και των εσόδων.

Το ευρύτερο τοπίο του AI Hardware

Η προσπάθεια δημιουργίας συσκευών που βασίζονται αποκλειστικά στην τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί νέα τάση. Συσκευές όπως το Humane AI Pin και το Rabbit R1 επιχείρησαν πρόσφατα να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τα μοντέλα LLM εν κινήσει. Τα προϊόντα αυτά απέτυχαν να πείσουν το καταναλωτικό κοινό εξαιτίας του υψηλού latency, της πλήρους εξάρτησης από το cloud computing και της προβληματικής διαχείρισης θερμότητας/μπαταρίας.

Μια συσκευή κατασκευασμένη από τη SpaceX φέρει τη δυναμική να επιλύσει ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Η χρήση του Qualcomm Snapdragon εξασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του LLM processing θα εκτελείται τοπικά (Edge AI), εκμηδενίζοντας τις καθυστερήσεις. Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση της δορυφορικής υποδομής εξασφαλίζει διαρκή συνδεσιμότητα, χωρίς νεκρές ζώνες, καθιστώντας τη συσκευή ένα πανίσχυρο επαγγελματικό και προσωπικό εργαλείο.

Η κατηγορηματική διάψευση

Παρά την επιχειρηματική λογική πίσω από το project, η αντίδραση του Elon Musk ήταν άμεση και απόλυτη. Μόλις 30 λεπτά μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ από την Wall Street Journal, ο Musk δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X τον χαρακτηρισμό «παντελώς ψευδές». Παρά την αυστηρή τοποθέτηση, δεδομένα από το εσωτερικό της βιομηχανίας υποδεικνύουν πως εκπρόσωποι της SpaceX παραδέχθηκαν ανεπίσημα ότι το project βρίσκεται σε αρχικό στάδιο έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Η διάψευση του Musk πιθανότατα στοχεύει σε συγκεκριμένες ανακρίβειες του ρεπορτάζ, όπως τον όρο smartphone ή τη βεβαιότητα μαζικής εμπορικής παραγωγής, παρά στο ίδιο το πρωτότυπο που κατασκευάστηκε για εσωτερικές επιδείξεις δυνατοτήτων.