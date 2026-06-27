Apple iRing: Επιστρέφουν οι φήμες για τον ανταγωνιστή των Oura Ring και Galaxy Ring

Σύνοψη

Νέα διαρροή από τον συνήθως έγκυρο "Kosutami" επιβεβαιώνει την ανάπτυξη του έξυπνου δαχτυλιδιού της Apple (iRing).

Η Apple στοχεύει στον άμεσο ανταγωνισμό με το Oura Ring 5 και το Samsung Galaxy Ring στην κατηγορία των διακριτικών wearables.

Ο άμεσος ανταγωνιστής (Oura Ring 5) κοστολογείται στα 399 δολάρια και ενσωματώνει μέτρηση τάσεων αρτηριακής πίεσης και παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής GLP-1.

Το iRing προορίζεται για χρήστες που επιθυμούν λεπτομερή καταγραφή βιομετρικών δεδομένων χωρίς τον φυσικό όγκο ενός Apple Watch.

Η ανάπτυξη ενός έξυπνου δαχτυλιδιού από την Apple αποτελεί θέμα συζήτησης στους κύκλους της τεχνολογίας εδώ και αρκετά χρόνια. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατοχυρώθηκαν το 2024 υποδείκνυαν το ενδιαφέρον της εταιρείας, ωστόσο η απουσία απτών αποδείξεων είχε αφήσει το project στο παρασκήνιο.

Η πρόσφατη ανάρτηση του γνωστού leaker και συλλέκτη πρωτοτύπων "Kosutami" στο X επαναφέρει το θέμα στο προσκήνιο με κατηγορηματικό τρόπο. Η επιτυχία της πέμπτης γενιάς του Oura Ring, σε συνδυασμό με την είσοδο της Samsung στην αγορά με το Galaxy Ring, φαίνεται πως επιτάχυνε τα χρονοδιαγράμματα της Apple.

Τι ακριβώς είναι το Apple iRing;

Το Apple iRing είναι ένα υπό ανάπτυξη έξυπνο δαχτυλίδι, το οποίο λέγεται ότι θα λειτουργεί ως αυτόνομος κόμβος συλλογής βιομετρικών δεδομένων. Μέσω προηγμένων αισθητήρων, παρακολουθεί τους καρδιακούς παλμούς, τον ρυθμό αναπνοής, τη θερμοκρασία σώματος και την ποιότητα του ύπνου. Προορίζεται να επεκτείνει το οικοσύστημα του Apple Health, προσφέροντας μια λιγότερο παρεμβατική εναλλακτική λύση σε σχέση με το Apple Watch.

Η στρατηγική της Apple βασίζεται στη δημιουργία συσκευών που συμπληρώνουν η μία την άλλη. Το iRing δεν αναμένεται να αντικαταστήσει το Apple Watch, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά ή ως βασική επιλογή για όσους ενοχλούνται από τη χρήση ενός smartwatch κατά τη διάρκεια του ύπνου ή των επίσημων κοινωνικών εκδηλώσεων. Η απουσία οθόνης μειώνει δραστικά την κατανάλωση ενέργειας, κάτι που σημαίνει ότι η αυτονομία της μπαταρίας θα μπορούσε να μετράται σε ημέρες, ίσως και εβδομάδες, λύνοντας το βασικότερο πρόβλημα των σύγχρονων wearables.

Τα τεχνικά δεδομένα και ο ανταγωνισμός με το Oura Ring 5

Το Oura Ring 5, το οποίο κυκλοφορεί ήδη με τιμή εκκίνησης τα 399 δολάρια, αποτελεί το μέτρο σύγκρισης για τη βιομηχανία. Η φινλανδική εταιρεία κατάφερε στην πέμπτη γενιά του δαχτυλιδιού της να μειώσει αισθητά τον όγκο της συσκευής, προσθέτοντας παράλληλα κορυφαία χαρακτηριστικά. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η ανίχνευση τάσεων αρτηριακής πίεσης, η ανάλυση της αναπνοής κατά τη διάρκεια της νύχτας και, ίσως το πιο σύγχρονο στοιχείο, τα εργαλεία παρακολούθησης για χρήστες φαρμακευτικής αγωγής GLP-1.

Για να ανταγωνιστεί το Oura, το Apple iRing θα πρέπει να εξοπλιστεί με αισθητήρες PPG (φωτοπληθυσμογραφίας) εξαιρετικής ακρίβειας. Η μέτρηση από το δάχτυλο θεωρείται συχνά πιο ακριβής από τον καρπό, καθώς τα αιμοφόρα αγγεία βρίσκονται πιο κοντά στο δέρμα, επιτρέποντας καθαρότερη ανάγνωση των παλμών και των επιπέδων οξυγόνου στο αίμα (SpO2). Επιπλέον, το ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο και το γυροσκόπιο θα αναλαμβάνουν την καταγραφή της κίνησης με αλγορίθμους προσαρμοσμένους στις κινήσεις των δαχτύλων. Η μετάδοση των δεδομένων θα γίνεται φυσικά μέσω Bluetooth απευθείας στο iPhone.

Βέβαια, η κατασκευή ενός έξυπνου δαχτυλιδιού κρύβει τεράστιες κατασκευαστικές προκλήσεις. Το μέγεθος των δαχτύλων του ανθρώπου αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, την ενυδάτωση και την άσκηση. Ένα δαχτυλίδι που εφαρμόζει τέλεια το πρωί, μπορεί να προκαλεί δυσφορία μετά από ένα έντονο τρέξιμο, γι’ αυτό η Apple πιθανότατα θα χρειαστεί να αναπτύξει ακριβή μεγέθη όπως κάνει η Oura, ενώ το εσωτερικό του δαχτυλιδιού, εκεί όπου βρίσκονται οι αισθητήρες, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υποαλλεργικά υλικά, όπως ρητίνη υψηλής ποιότητας, για να αποφευχθούν δερματικοί ερεθισμοί από την 24ωρη τριβή. Το βάρος, το οποίο στο Oura 5 κυμαίνεται στα 3-4 γραμμάρια, είναι επίσης κρίσιμο να διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα.

Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο, και γι’ αυτό θα κρατήσουμε μικρό καλάθι. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι δεν έχει λογική να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση η Apple που ούτως ή άλλως τα πηγαίνει περίφημα στην κατηγορία των wearables.