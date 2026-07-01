Επίσημα teasers για το Samsung Galaxy Z Fold8 και επιβεβαίωση για Galaxy Ring 2

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Η Samsung ξεκίνησε επίσημα τα teasers για το Galaxy Z Fold8, επιβεβαιώνοντας τη μετάβαση σε μια αισθητά πιο ευρεία εξωτερική οθόνη.

Επιβεβαιώθηκε επίσημα η ανάπτυξη του Galaxy Ring 2, το οποίο θα προσφέρει αναβαθμισμένες λειτουργίες παρακολούθησης υγείας.

Διέρρευσαν τα πρώτα 3D γραφικά των Galaxy Glasses (XR headset) και της θήκης φόρτισης μέσα από τον κώδικα της εφαρμογής Galaxy Glasses Manager.

Η εταιρεία δημιουργεί ένα ενιαίο, διασυνδεδεμένο οικοσύστημα, με τις νέες συσκευές να αναμένονται σύντομα και στην ελληνική αγορά.

Το hardware οικοσύστημα της Samsung ετοιμάζεται για μια σημαντική επέκταση, με τα νεότερα δεδομένα να επιβεβαιώνουν ριζικές αλλαγές στον σχεδιασμό των αναδιπλούμενων συσκευών της και την είσοδο σε νέες προϊοντικές κατηγορίες. Μέσα από επίσημα teasers και διαρροές από τον κώδικα των εφαρμογών της εταιρείας, γίνεται σαφές ότι η έμφαση δίνεται πλέον στη βελτιστοποίηση της εργονομίας και στην ενσωμάτωση της μικτής πραγματικότητας (XR) στην καθημερινότητα των χρηστών. Τα νέα αφορούν το επερχόμενο Galaxy Z Fold8, το δαχτυλίδι παρακολούθησης υγείας Galaxy Ring 2 και τα ολοκαίνουργια Galaxy Glasses.

Τι αλλάζει στον σχεδιασμό του Samsung Galaxy Z Fold8;

Το νέο Samsung Galaxy Z Fold8 εγκαταλείπει την παραδοσιακά στενή εξωτερική οθόνη, υιοθετώντας ένα αισθητά πιο ευρύ panel. Σύμφωνα με τα επίσημα teasers της εταιρείας, η νέα αναλογία πλευρών προσεγγίζει τη γεωμετρία των συμβατικών smartphones, λύνοντας το βασικότερο πρόβλημα εργονομίας και πληκτρολόγησης που ανέφεραν οι χρήστες στις προηγούμενες γενιές.

Τα teasers που δημοσιεύθηκαν επιβεβαιώνουν τις φήμες των προηγούμενων μηνών. Η Samsung φαίνεται να έχει επανασχεδιάσει τον μηχανισμό του μεντεσέ, επιτρέποντας στο Z Fold8 να φιλοξενήσει τη νέα οθόνη χωρίς να αυξηθεί δραματικά το συνολικό βάρος της συσκευής. Οι ακριβείς διαστάσεις και η ανάλυση των panels δεν έχουν γίνει ακόμα επίσημα γνωστές, ωστόσο η οπτική διαφορά στα προωθητικά υλικά είναι ξεκάθαρη. Το νέο aspect ratio αναμένεται να μειώσει την ανάγκη των προγραμματιστών να προσαρμόζουν ειδικά τα UI των εφαρμογών τους για την κλειστή μορφή του Fold.

Ποια είναι τα νέα wearables Galaxy Ring 2 και Galaxy Glasses;

Η Samsung επιβεβαίωσε την κυκλοφορία του Galaxy Ring 2, ενώ παράλληλα μέσω της εφαρμογής Galaxy Glasses Manager αποκαλύφθηκε ο σχεδιασμός του νέου XR headset και της θήκης φόρτισης, σηματοδοτώντας την επέκταση του οικοσυστήματος σε νέες κατηγορίες παρακολούθησης υγείας και μικτής πραγματικότητας.

Η πρώτη γενιά του έξυπνου δαχτυλιδιού της Samsung εισήγαγε την εταιρεία στην κατηγορία του διακριτικού health tracking. Με την επιβεβαίωση του Galaxy Ring 2, η στρατηγική εστιάζει στη βελτίωση της αυτονομίας και στην ακρίβεια των βιομετρικών αισθητήρων. Η απουσία λεπτομερών τεχνικών χαρακτηριστικών από την επίσημη επιβεβαίωση αφήνει περιθώρια αναμονής, αλλά ο βασικός πυρήνας της συσκευής παραμένει η καταγραφή του ύπνου, των καρδιακών παλμών και της ημερήσιας δραστηριότητας, πλήρως ενσωματωμένος στο Samsung Health.

Samsung has confirmed the development of the Galaxy Ring 2!



In a recent interview with Forbes, Dr. Hon Pak, the head of Samsung's Digital Health team, strongly hinted at upcoming iPhone pairing support, making it the most logical Samsung wearable to bridge the ecosystem gap.… pic.twitter.com/elES9rTQgn — SamMobile - Samsung news! (@SamMobiles) June 30, 2026

Η πιο ενδιαφέρουσα αποκάλυψη προέρχεται από την ίδια τη Samsung, αν και ακούσια. Η εφαρμογή Galaxy Glasses Manager, η οποία εμφανίστηκε στα ψηφιακά καταστήματα, περιλαμβάνει 3D renders των επερχόμενων έξυπνων γυαλιών και της προστατευτικής τους θήκης, η οποία λειτουργεί και ως σταθμός φόρτισης.

Τα γραφικά υποδεικνύουν έναν σχεδιασμό που ισορροπεί μεταξύ της τεχνολογίας και των καθημερινών γυαλιών ηλίου/οράσεως, αποφεύγοντας τον ογκώδη χαρακτήρα των παραδοσιακών VR headsets. Αυτή η προσέγγιση επιβεβαιώνει τη στόχευση στην επαυξημένη (AR) και μικτή πραγματικότητα (XR), πιθανότατα σε συνεργασία με την Google για το λειτουργικό σύστημα και την Qualcomm για τους επεξεργαστές. Η θήκη μεταφοράς, παρόμοια σε λογική με αυτές των true wireless ακουστικών (TWS), διαθέτει ενδείξεις LED για το επίπεδο της μπαταρίας και θύρα USB-C.