Σχέδιο ΝΑΤΟ: Χιλιάδες AI Drones στα ευρωπαϊκά σύνορα με αυστηρό ανθρώπινο έλεγχο στις επιθέσεις

Σύνοψη

Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει την πρωτοβουλία Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI) για την επιτήρηση 3.500 χιλιομέτρων συνόρων με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία μέσω ενός εκτενούς δικτύου αυτόνομων συστημάτων.

Χιλιάδες drones, ελεγχόμενα από αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, θα λειτουργούν ως ένας ενοποιημένος οργανισμός επιτήρησης, αναλαμβάνοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες πτήσης και εντοπισμού ανωμαλιών.

Ο ανθρώπινος παράγοντας διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο στις αποφάσεις εμπλοκής: η τεχνητή νοημοσύνη συλλέγει και αναλύει τα δεδομένα, αλλά αποκλείεται αυστηρά από τη διαδικασία λήψης απόφασης για κρούση.

Η συμμαχία εγκαταλείπει το παραδοσιακό γραμμικό μοντέλο "kill chain" υπέρ του "kill web", όπου πολλαπλοί αισθητήρες, δορυφόροι και drones τροφοδοτούν ταυτόχρονα το κέντρο ελέγχου.

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική προσφέρει ένα σαφές τεχνολογικό προσχέδιο για την αναβάθμιση της φύλαξης και των ελληνικών συνόρων, επιτρέποντας τη διαχείριση σμηνών UAVs με ελάχιστο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων, όπως αυτές αποκρυσταλλώθηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συγκρούσεων στην ανατολική Ευρώπη, έχουν επιταχύνει τη μετάβαση από τα μεμονωμένα οπλικά συστήματα σε πλήρως διασυνδεδεμένα οικοσυστήματα παρακολούθησης. Το ΝΑΤΟ, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της αδιάλειπτης συλλογής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, προχωρά στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου ανάπτυξης χιλιάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) και προηγμένων αισθητήρων κατά μήκος 3.500 χιλιομέτρων στα ανατολικά σύνορά του.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI), βασίζεται θεμελιωδώς στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του τεράστιου όγκου πληροφοριών, θέτοντας ταυτόχρονα αυστηρά όρια όσον αφορά την αυτονομία των συστημάτων αυτών κατά τη χρήση θανατηφόρου βίας.

Η πρωτοβουλία EFDI και η αρχιτεκτονική του ψηφιακού νευρικού συστήματος

Η ανάπτυξη του EFDI (Eastern Flank Deterrence Initiative) αποτελεί την απάντηση του ΝΑΤΟ στην ανάγκη για συνεχή και πολυεπίπεδη επιτήρηση συνόρων έκτασης 3.500 χιλιομέτρων με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, αξιοποιώντας χιλιάδες drones τεχνητής νοημοσύνης που συγκεντρώνουν δεδομένα χωρίς ωστόσο να διαθέτουν εξουσιοδότηση αυτόνομης κρούσης.

Η ραχοκοκκαλιά είναι το EFDI Data Backbone και περιγράφεται από τον Ταγματάρχη του Αμερικανικού Στρατού, Ben Schiff, ως το «ψηφιακό νευρικό σύστημα» της επιχείρησης. Η ψηφιακή υποδομή αναλαμβάνει να ενοποιήσει ετερογενή δεδομένα που προέρχονται από πολλαπλές πηγές. Σε αυτό το δίκτυο συμμετέχουν οπτικοί και θερμικοί αισθητήρες εδάφους, ραντάρ, δορυφορικές λήψεις και, φυσικά, οι κάμερες των ίδιων των drones που περιπολούν τον εναέριο χώρο. Η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται άμεσα στο hardware (edge computing), επιτρέποντας στα αυτόνομα αεροσκάφη να εκτελούν περίπλοκες αλλά μονότονες λειτουργίες, όπως η σταθερή αιώρηση πάνω από γεωγραφικές περιοχές ενδιαφέροντος, η αυτόματη αναγνώριση εμποδίων και ο άμεσος εντοπισμός μη εξουσιοδοτημένων διελεύσεων.

Η αυτοματοποίηση αυτών των διαδικασιών επιλύει ένα τεράστιο πρακτικό πρόβλημα: την έλλειψη διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού. Όπως επισημαίνει η στρατιωτική ηγεσία που επιβλέπει το πρόγραμμα, είναι αδύνατον να αναπτυχθούν εκατομμύρια πιλότοι για τον τηλεχειρισμό ενός αντίστοιχου αριθμού drones, καθιστώντας τον αλγοριθμικό έλεγχο της πτήσης τη μοναδική βιώσιμη λύση.

Η στρατηγική μετάβαση από το Kill Chain στο Kill Web

Ιστορικά, η διαχείριση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών βασιζόταν σε μια αυστηρά γραμμική και διαδικαστική αλυσίδα εντολών, γνωστή ως "kill chain". Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, ένας χειριστής παρατηρούσε τα δεδομένα από μια συγκεκριμένη πλατφόρμα, αξιολογούσε τον στόχο, ζητούσε έγκριση από την ανώτερη διοίκηση και προχωρούσε στην εκτέλεση της εντολής. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και η διασύνδεση εκατοντάδων χιλιάδων κόμβων μέσω του EFDI μετατρέπει αυτή τη γραμμική διαδικασία σε ένα δυναμικό "kill web" (δίκτυο εξόντωσης).

Σε αυτό το νέο λειτουργικό παράδειγμα, η πληροφορία διαχέεται άμεσα και πολυκατευθυντικά. Εάν ένας επίγειος ακουστικός αισθητήρας καταγράψει τον ήχο ενός εχθρικού UAV, η πληροφορία διαβιβάζεται στιγμιαία στο EFDI Data Backbone, το οποίο με τη σειρά του κατευθύνει τα πλησιέστερα φίλια drones για οπτική αναγνώριση και ταυτόχρονα ειδοποιεί τις επίγειες δυνάμεις.

Ο Εκπρόσωπος του Αμερικανικού Στρατού για την Ευρώπη και την Αφρική, Ταγματάρχης Matt Blubaugh, υπογραμμίζει πως η αξία ενός σύγχρονου οπλικού συστήματος δεν κρίνεται από τις επιμέρους τεχνικές του προδιαγραφές, αλλά από τον βαθμό και την ταχύτητα ενσωμάτωσης του στο ευρύτερο επιχειρησιακό οικοσύστημα. Η αποτελεσματικότητα αυτής της διασύνδεσης έχει ήδη επιβεβαιωθεί σε πραγματικές συνθήκες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ταχύτατη αναχαίτιση περιφερόμενων πυρομαχικών (όπως τα ιρανικής κατασκευής Shahed) στη Μέση Ανατολή, όπου πολλαπλοί αισθητήρες συνεργάστηκαν για να καθοδηγήσουν επιτυχώς τα συστήματα αναχαίτισης.

Παρ' όλη την τεράστια υπολογιστική ισχύ και την ικανότητα των συστημάτων να προτείνουν λύσεις εμπλοκής σε κλάσματα του δευτερολέπτου, το ΝΑΤΟ διατηρεί μια ξεκάθαρη και απαράβατη κόκκινη γραμμή: ο αλγόριθμος απαγορεύεται να λάβει την τελική απόφαση για τη χρήση βίας. Οι αναλυτές παραλαμβάνουν τα φιλτραρισμένα και οπτικοποιημένα δεδομένα από την τεχνητή νοημοσύνη και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκριση του πλήγματος. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και αποτρέπει τον κίνδυνο μιας ακούσιας στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να προκύψει από ένα σφάλμα στην αναγνώριση εικόνας ή από μια λανθασμένη αλγοριθμική εκτίμηση.

Οι προεκτάσεις για την ελληνική αμυντική υποδομή

Η αρχιτεκτονική που αναπτύσσει το ΝΑΤΟ δεν αφορά αποκλειστικά τη Βορειοανατολική Ευρώπη, αλλά δημιουργεί ένα τεχνολογικό δεδικασμένο που επηρεάζει άμεσα την Ελλάδα. Τα ελληνικά σύνορα, λόγω της εκτεταμένης μορφολογίας τους στον Έβρο και του πολύπλοκου αρχιπελάγους του Αιγαίου, απαιτούν τεράστιους πόρους για την εξασφάλιση συνεχούς επιτήρησης. Η υιοθέτηση ενός εγχώριου, μικρογραφικού "kill web", βασισμένου στις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του EFDI, θα επέτρεπε στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να επιτηρούν τεράστιες θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις με ριζικά μειωμένο κόστος ανθρώπινου δυναμικού.

Αντί να απαιτούνται μεμονωμένοι χειριστές για κάθε drone παρατήρησης, μια κεντρική διοίκηση θα μπορούσε να διαχειρίζεται σμήνη από αυτόνομα UAVs τα οποία θα διενεργούν περιπολίες και θα αναφέρουν πίσω στη βάση μόνο όταν η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει ύποπτες κινήσεις ή ασύμμετρες απειλές. Καθώς η Ελλάδα ήδη αναπτύσσει συστήματα προστασίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (όπως το αντί-drone σύστημα «Κένταυρος»), η ενοποίηση των εγχώριων ραντάρ, των οπτικών αισθητήρων του λιμενικού και των στρατιωτικών UAVs υπό μια κοινή ομπρέλα διαχείρισης δεδομένων, καθίσταται πλέον επιτακτική τεχνολογική ανάγκη.

Επιπλέον, η έμφαση στη χρήση συστημάτων βασισμένων σε εμπορικά διαθέσιμο υλικό που εξοπλίζονται με ισχυρούς επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης (όπως η πλατφόρμα Jetson Orin της Nvidia που αναφέρεται συχνά στην ανάπτυξη drones), υποδεικνύει ότι οι λύσεις αυτές γίνονται ολοένα και πιο προσιτές οικονομικά σε σχέση με τα βαριά στρατιωτικά προγράμματα του παρελθόντος.