Scream 7: Το πρώτο trailer φέρνει ξανά αντιμέτωπους τον Ghostface με τη Sidney

Η αγαπημένη φράση του Ghostface, «What’s your favorite scary movie?», επιστρέφει για μια τελευταία φορά και αυτή τη φορά η ερώτηση απευθύνεται ξανά στη Sidney Prescott. Το πρώτο trailer του Scream 7 μόλις κυκλοφόρησε και υπόσχεται μια σύγκρουση που οι φαν της σειράς περίμεναν πάνω από μια δεκαετία: τον απόλυτο αποχαιρετισμό της Sidney στον πιο εμβληματικό δολοφόνο του σύγχρονου τρόμου.

Η έβδομη ταινία της σειράς αποτελεί ταυτόχρονα ριζική αλλαγή πορείας και επιστροφή στις ρίζες του franchise. Μετά από δύο κεφάλαια που εστίασαν στις αδελφές Sam (Melissa Barrera) και Tara (Jenna Ortega), η ιστορία επιστρέφει εκεί που όλα ξεκίνησαν στη Sidney, την ηρωίδα που καθόρισε το Scream από το 1996. Η Neve Campbell επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο για πρώτη φορά από το Scream 4 του 2011, ενώ μαζί της βλέπουμε ξανά την Courteney Cox ως Gale Weathers, τη δημοσιογράφο που έχει επιβιώσει από κάθε αιματηρό κεφάλαιο της ιστορίας.

Το trailer ανοίγει με μια γνώριμη απειλή. Ο Ghostface επιστρέφει, αυτή τη φορά κυνηγώντας τη Sidney στη νέα της πόλη, ένα μέρος που, όπως της λέει, του θυμίζει το παλιό τους σπίτι. Μόνο που τώρα, ο στόχος του δεν είναι απλώς η ίδια, αλλά και η κόρη της, Tatum, που πήρε το όνομά της από την αδικοχαμένη φίλη της Sidney στην πρώτη ταινία. Για πρώτη φορά βλέπουμε και την οικογένεια της Prescott: η κόρη της βρίσκεται στο επίκεντρο της απειλής, ενώ ο σύζυγος της Sidney, Mark, αναφέρεται αλλά δεν εμφανίζεται στο trailer.

Το ενδιαφέρον είναι πως αυτός ο Mark δεν είναι ο γνωστός Det. Mark Kinkaid (Patrick Dempsey) από το Scream 3, όπως πολλοί υπέθεσαν. Εδώ τον ρόλο υποδύεται ο Joel McHale, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα για το παρελθόν του γεγονός που, φυσικά, τον καθιστά βασικό ύποπτο. Επειδή, ας είμαστε ειλικρινείς: κανείς δεν μπαίνει σε ταινία Scream χωρίς να έχει κάτι να κρύψει.

Αν και οι Sam και Tara φαίνεται πως έχουν προχωρήσει, ο κόσμος τους δεν θα απουσιάζει εντελώς. Το trailer επιβεβαιώνει την επιστροφή των Chad (Mason Gooding) και Mindy (Jasmin Savoy Brown) Meeks-Martin, των ανιψιών του Randy (Jamie Kennedy) από τις δύο πρώτες ταινίες. Ο δεσμός τους με την αρχική τριλογία λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στο «παλιό» και το «νέο» Scream, δίνοντας την αίσθηση πως ο κύκλος της ιστορίας πλησιάζει πραγματικά στο τέλος του.

Η μεγάλη έκπληξη όμως έρχεται από τις αναφορές σε πρόσωπα που δεν ζουν πια — τουλάχιστον θεωρητικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, θα δούμε εμφανίσεις των Dewey (David Arquette), Stu (Matthew Lillard) και Roman (Scott Foley). Κανείς δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο θα ενταχθούν στην ιστορία, αν πρόκειται για οράματα, flashbacks ή κάτι πιο μεταφυσικό. Οι φαν θυμούνται ότι ο Stu υποτίθεται πως είχε πεθάνει στην πρώτη ταινία, αλλά το franchise πάντα έπαιζε με την ιδέα της επιστροφής του. Ένα προσεκτικό άκουσμα του trailer αποκαλύπτει μια φωνή που μοιάζει με εκείνη του Dewey να λέει στη Sidney: «Όλοι οι φίλοι σου πεθαίνουν απλώς και μόνο επειδή βρίσκονται κοντά σου». Και λίγο μετά, η χαρακτηριστική φωνή του Lillard επανεμφανίζεται με το ειρωνικό «This is gonna’ be fun».

Ίσως όλα να είναι απλώς ψευδαισθήσεις της Sidney, αποτέλεσμα του χρόνιου τραύματός της. Ίσως όμως και όχι. Το Scream πάντα απολάμβανε να παίζει με τα όρια του ρεαλισμού και να μπερδεύει το κοινό του, θυμίζοντας πως κανείς δεν είναι ποτέ πραγματικά ασφαλής, ούτε καν νεκρός.

Σκηνοθέτης του Scream 7 είναι ο Kevin Williamson, δημιουργός της αρχικής σειράς και σεναριογράφος τριών από τις τέσσερις πρώτες ταινίες. Είναι η πρώτη φορά που ο Williamson κάθεται ξανά στην καρέκλα του σκηνοθέτη μετά το Teaching Mrs. Tingle του 1999, και η επιστροφή του μοιάζει με φυσική εξέλιξη: αν πρόκειται να ολοκληρωθεί ο κύκλος του Ghostface, ποιος καλύτερος να κρατήσει το μαχαίρι από τον άνθρωπο που τον δημιούργησε;

Το Scream 7 αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 27 Φεβρουαρίου.