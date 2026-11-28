Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ιλινόι στο Σικάγο εντόπισαν βαρυτικές ενδείξεις για την ύπαρξη τεσσάρων εκτεταμένων υπόγειων κοιλοτήτων κάτω από την επιφάνεια της Σελήνης, αξιοποιώντας το υψηλότερης ανάλυσης βαρυτικό μοντέλο GL1800F που δημοσίευσε η NASA τον Μάιο του 2025.

Σύμφωνα με τη μελέτη των γεωεπιστημόνων Juan Losarcos και Andrew Dombard, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Icarus, οι τέσσερις υποψήφιες σήραγγες λάβας εκτιμάται ότι έχουν πλάτος μικρότερο από 2 χιλιόμετρα και βρίσκονται θαμμένες κάτω από ένα στρώμα σεληνιακού πετρώματος πάχους περίπου 100 μέτρων.

Ο εντοπισμός άθικτων υπόγειων σηράγγων στη Σελήνη συγκεντρώνει διπλό ενδιαφέρον για την πλανητική επιστήμη και τη διαστημική εξερεύνηση. Αφενός, οι δομές αυτές διατηρούν αλώβητα γεωλογικά αρχεία από το ηφαιστειακό και θερμικό παρελθόν του φυσικού μας δορυφόρου, αφετέρου μπορούν να λειτουργήσουν στο μέλλον ως φυσικά θωρακισμένα καταφύγια για επανδρωμένες αποστολές, προσφέροντας προστασία από την έντονη κοσμική ακτινοβολία και τις ακραίες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις της σεληνιακής επιφάνειας.

Πώς σχηματίζονται οι σεληνιακές σήραγγες λάβας και γιατί διαφέρουν από τις γήινες

Οι σήραγγες λάβας αποτελούν γνωστό γεωλογικό φαινόμενο και στη Γη, καθώς δημιουργούνται όταν η επιφάνεια ενός ποταμού τηγμένου πετρώματος ψύχεται και στερεοποιείται, σχηματίζοντας μια μονωτική οροφή κάτω από την οποία η λάβα συνεχίζει να ρέει. Όταν η ηφαιστειακή δραστηριότητα υποχωρεί και το εναπομείναν μάγμα αποστραγγίζεται, παραμένει ένας κενός υπόγειος αγωγός με οροφή από ηφαιστειακό πέτρωμα.

Στη Σελήνη, οι φυσικές συνθήκες επέτρεψαν τον σχηματισμό πολύ μεγαλύτερων υπόγειων κατασκευών σε σύγκριση με τις αντίστοιχες γήινες. Η ασθενέστερη βαρύτητα, οι υψηλότεροι ρυθμοί εκροής λάβας και η ευκολία με την οποία έρεε το σεληνιακό μάγμα δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για κοιλότητες κλίμακας χιλιομέτρων. Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες βασίζονταν κυρίως σε επιφανειακές ενδείξεις, όπως τα μακριά ελικοειδή αυλάκια που εκτιμάται ότι αποτελούν κατάλοιπα κατεστραμμένων σηράγγων, καθώς και σε βαθιά ορύγματα που ενδέχεται να λειτουργούν ως φεγγίτες σε σημεία όπου τμήμα της οροφής έχει καταρρεύσει.

Από τα δεδομένα της αποστολής GRAIL στο μοντέλο GL1800F

Επειδή μια κενή υπόγεια σήραγγα περιέχει λιγότερη μάζα από έναν ίσο όγκο συμπαγούς πετρώματος, η βαρυτική έλξη της Σελήνης πάνω από την περιοχή αυτή είναι ελαφρώς ασθενέστερη. Τις απειροελάχιστες αυτές αποκλίσεις κατέγραψαν μεταξύ 2011 και 2012 τα δίδυμα διαστημικά σκάφη της αποστολής GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) της NASA, μετρώντας τις μεταβολές της μεταξύ τους απόστασης καθώς περιφέρονταν σε τροχιά.

Προηγούμενες αναλύσεις των δεδομένων της αποστολής GRAIL, το 2017 και το 2024, είχαν προτείνει την ύπαρξη υποψήφιων σηράγγων με εκτιμώμενο πλάτος έως και 9 χιλιόμετρα. Μεταγενέστερες μηχανικές μελέτες, ωστόσο, έδειξαν ότι κοιλότητες τέτοιου μεγέθους δύσκολα θα μπορούσαν να συγκρατήσουν το βάρος της οροφής τους χωρίς να καταρρεύσουν.

Αξιοποιώντας το νεότερο μοντέλο GL1800F, οι Losarcos και Dombard υπολόγισαν χάρτες ανωμαλιών Bouguer και οριζόντιων βαρυτικών κλίσεων σε σφαιρικούς αρμονικούς βαθμούς από 300 έως 900, αφαιρώντας την επίδραση της επιφανειακής τοπογραφίας. Στη συνέχεια, συνέκριναν τις επίμονες αρνητικές βαρυτικές ανωμαλίες με προσομοιώσεις θαμμένων ελλειπτικών κοιλοτήτων και διασταύρωσαν τα αποτελέσματα με εικόνες και τοπογραφικά δεδομένα από το Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Οι τέσσερις επικρατέστερες τοποθεσίες και ο μηχανισμός διάβρωσης

Από τη συνδυαστική ανάλυση ξεχώρισαν τέσσερις ισχυρές υποψήφιες περιοχές, όλες συνδεδεμένες με ελικοειδή αυλάκια. Μία κοντά στο Vallis Schröteri (το μεγαλύτερο ελικοειδές αυλάκι της Σελήνης), μία στο Rima Mairan και δύο στην ευρύτερη περιοχή του κρατήρα Wollaston, ενώ εντοπίστηκαν και πιο αβέβαιες ενδείξεις στις σεληνιακές θάλασσες. Σε όλες τις περιπτώσεις, το βαρυτικό αποτύπωμα συμφωνεί με μηχανικά ευσταθή μοντέλα σηράγγων πλάτους μικρότερου των 2 χιλιομέτρων και βάθους περίπου 100 μέτρων.

Το γεωλογικό περιβάλλον και των τεσσάρων περιοχών υποδηλώνει ότι οι κοιλότητες ενδέχεται να μην σχηματίστηκαν από την απλή στερεοποίηση της οροφής ενός ανοιχτού ποταμού λάβας. Αντίθετα, φαίνεται να ξεκίνησαν ως πολύ μικρότεροι υπόγειοι αγωγοί, οι οποίοι διευρύνθηκαν σταδιακά μέσω θερμικής και μηχανικής διάβρωσης καθώς η ρέουσα λάβα έλιωνε και απομάκρυνε το περιβάλλον πέτρωμα.

Οι περιορισμοί των βαρυτικών μετρήσεων και τα επόμενα βήματα

Οι συγγραφείς της μελέτης υπογραμμίζουν ότι και οι τέσσερις δομές παραμένουν υποψήφιες και δεν μπορούν ακόμη να θεωρηθούν επιβεβαιωμένες σήραγγες λάβας. Η ερμηνεία βαρυτικών δεδομένων δεν είναι μονοσήμαντη, καθώς παρόμοιες ανωμαλίες θα μπορούσαν να προκύψουν από άλλες τοπικές διακυμάνσεις στην πυκνότητα του σεληνιακού πετρώματος, ενώ η ανάλυση επηρεάζεται επίσης από φασματικά τεχνουργήματα και ραβδώσεις στον άξονα βορρά-νότου.

Επιπλέον, οι δοκιμές ευαισθησίας έδειξαν ότι η υψηλότερη ανάλυση δεν βελτιώνει αυτομάτως την ανιχνευσιμότητα, διότι η αύξηση του κατώτερου ορίου φασματικού βαθμού αφαιρεί φασματική ισχύ και μειώνει το πλάτος της ανωμαλίας. Ταυτόχρονα, επειδή η μέθοδος βασίζεται και σε επιφανειακά γεωλογικά χαρακτηριστικά, οι πλήρως άθικτες σήραγγες χωρίς καμία κατάρρευση στην οροφή τους παραμένουν εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν. Η οριστική επιβεβαίωση της ύπαρξης και των ακριβών διαστάσεων των σηράγγων θα απαιτήσει μελλοντικές παρατηρήσεις με ραντάρ, λεπτομερέστερη γεωλογική χαρτογράφηση και συμπληρωματικές γεωφυσικές μεθόδους.