Sentinel-6B: Ο δορυφόρος που θα «διαβάσει» τις θάλασσες

Ο Sentinel-6B, ο νέος δορυφόρος που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη μελέτη των ωκεανών, βρίσκεται ήδη στην Καλιφόρνια για το τελευταίο στάδιο προετοιμασίας πριν από την εκτόξευσή του. Το ταξίδι του ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό: διέσχισε τον Ατλαντικό με φορτηγό πλοίο, έφτασε στις ΗΠΑ και από εκεί μεταφέρθηκε οδικώς από το Τέξας μέχρι τη διαστημική βάση Vandenberg, όπου παραδόθηκε στις 18 Αυγούστου μέσα σε ειδικό κλιματιζόμενο κοντέινερ, απαραίτητο για τη σταθερότητά του.

Το επόμενο βήμα είναι μια σειρά από ενδελεχείς τεχνικούς ελέγχους από τις ομάδες της NASA, του ESA και της Airbus, πριν τοποθετηθεί στον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX. Η εκτόξευση έχει προγραμματιστεί το νωρίτερο για τον Νοέμβριο.

Μια διεθνής αποστολή με παγκόσμιο στόχο

Ο Sentinel-6B αποτελεί το δεύτερο σκέλος της αποστολής Sentinel-6/Jason-CS, μιας συνεργασίας που ενώνει τη NASA, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ESA, την EUMETSAT και τη NOAA, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της γαλλικής διαστημικής υπηρεσίας CNES. Η αποστολή αυτή δεν είναι απλώς ένα ακόμη βήμα στην εξερεύνηση του Διαστήματος. Στόχος της είναι να παρακολουθεί με απόλυτη ακρίβεια τη στάθμη της θάλασσας, προσφέροντας κρίσιμα δεδομένα για την κατανόηση της κλιματικής αλλαγής.

Οι μετρήσεις του δορυφόρου δεν αφορούν μόνο την επιστημονική κοινότητα. Θα αποτελέσουν εργαλείο για κυβερνήσεις και τοπικές αρχές σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να σχεδιάσουν πιο ανθεκτικές υποδομές στις παράκτιες περιοχές, να προστατεύσουν εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, αλλά και να βελτιώσουν την ασφάλεια της εμπορικής και της αναψυχικής ναυσιπλοΐας. Σε μια εποχή που οι επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης των θαλασσών γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς, η συμβολή του Sentinel-6B αναμένεται να είναι ανεκτίμητη.

Ο διάδοχος του Sentinel-6 Michael Freilich

Ο νέος δορυφόρος έρχεται να συνεχίσει το έργο του «δίδυμού» του, Sentinel-6 Michael Freilich, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά από το 2020. Μαζί διαμορφώνουν το νεότερο κεφάλαιο μιας διατλαντικής συνεργασίας που ξεκίνησε το 1992 και έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο αρχείο δορυφορικών δεδομένων σχετικά με την άνοδο της στάθμης των θαλασσών.

Το Sentinel-6B ολοκληρώθηκε και δοκιμάστηκε στη Γερμανία και στη συνέχεια αποθηκεύτηκε μέχρι το 2025, που ορίστηκε ως το έτος εκτόξευσής του. Στη διάρκεια του 2024 πέρασε από μια σειρά εκτεταμένων λειτουργικών ελέγχων, πριν φορτωθεί στο πλοίο Dolphin για το μεγάλο ταξίδι του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η τεχνολογία πίσω από την αποστολή

Η συμβολή της NASA στον Sentinel-6B περιλαμβάνει τρία κορυφαία επιστημονικά όργανα. Το πρώτο είναι ένα μικροκυματικό ραδιόμετρο, το οποίο μετρά την ποσότητα υδρατμών στην ατμόσφαιρα, παρέχοντας σημαντικά στοιχεία για την κατανόηση των καιρικών συνθηκών. Το δεύτερο είναι το GNSS, που χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ραδιοαπόκρυψης για να ανιχνεύει τη δομή της ατμόσφαιρας σε κάθετο άξονα. Τέλος, ο δορυφόρος φέρει έναν ανακλαστήρα laser, ο οποίος αυξάνει την ακρίβεια των υπολογισμών της τροχιάς του.

Πέρα από τα επιστημονικά εργαλεία, οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει και τον τομέα της εκτόξευσης, τη διαχείριση των επιχειρήσεων και την επεξεργασία των επιστημονικών δεδομένων που θα συλλέγει ο δορυφόρος. Αυτό δείχνει το βάθος της συνεργασίας και την εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσα στους διεθνείς εταίρους.

Ο νέος «παρατηρητής» των ωκεανών

Με την εκτόξευσή του από τη βάση Vandenberg, ο Sentinel-6B θα μετατραπεί σε έναν από τους σημαντικότερους παρατηρητές της επιφάνειας των ωκεανών. Τα δεδομένα του δεν θα βοηθήσουν μόνο την επιστημονική κοινότητα να κατανοήσει καλύτερα τις αλλαγές του κλίματος, αλλά και τις κοινωνίες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες του φαινομένου.

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είναι μια από τις πιο ορατές και απειλητικές εκφάνσεις της κλιματικής κρίσης. Από τη διάβρωση ακτών μέχρι τον κίνδυνο πλημμυρών σε μεγάλες πόλεις, τα προβλήματα που προκαλεί είναι άμεσα και συχνά καταστροφικά. Ο Sentinel-6B υπόσχεται να παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για να ληφθούν έγκαιρα αποφάσεις και να προετοιμαστούν στρατηγικές άμυνας απέναντι σε μια πραγματικότητα που πλέον δεν μπορεί να αγνοηθεί.

