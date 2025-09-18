Sentinel-6B: Ο δορυφόρος που θα θωρακίσει τα πλοία απέναντι στη δύναμη των ωκεανών

Τον Νοέμβριο αναμένεται να εκτοξευτεί ο Sentinel-6B, ο νέος δορυφόρος που αποτελεί προϊόν συνεργασίας NASA και ESA, με αποστολή να παρακολουθεί τη στάθμη των θαλασσών και να παρέχει κρίσιμα δεδομένα για τις θαλάσσιες προγνώσεις. Η αποστολή του ξεπερνά τα στενά όρια της επιστήμης: έχει άμεσο αντίκτυπο σε όσους εργάζονται και ταξιδεύουν στη θάλασσα, έναν τομέα από τον οποίο εξαρτάται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου και που βασίζεται σε αξιόπιστες προβλέψεις για να μειώνει τους κινδύνους που κρύβουν καταιγίδες, ισχυρά ρεύματα και ταραγμένες θάλασσες.

Ο Sentinel-6B αναλαμβάνει να συνεχίσει το έργο του διδύμου του, του Sentinel-6 Michael Freilich, που βρίσκεται σε τροχιά από το 2020. Και οι δύο δορυφόροι διαθέτουν προηγμένους αλτίμετρες, όργανα νέας γενιάς ικανά να μετρούν με εξαιρετική ακρίβεια το ύψος των κυμάτων, την ταχύτητα των ανέμων και τις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας. Τα στοιχεία αυτά τροφοδοτούν τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι μετεωρολόγοι για να συντάξουν θαλάσσια δελτία και προειδοποιήσεις ασφαλείας προς τα πλοία. Δεν πρόκειται μόνο για την αποφυγή ζημιών από μια καταιγίδα: ακόμη και η αλληλεπίδραση μεγάλων θαλάσσιων ρευμάτων, όπως το Gulf Stream, με τα κυματικά συστήματα μπορεί να δημιουργήσει ύπουλες συνθήκες, ακόμη και χωρίς ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα απώλειες φορτίων ή σοβαρές βλάβες στα πλοία.

Όπως επισημαίνει ο Avichal Mehra, αναπληρωτής διευθυντής του Oceanic Forecasting Center της US National Weather Service, «οι ωκεανοί γίνονται ολοένα και πιο πολυσύχναστοι, αλλά και πιο επικίνδυνοι». Η θέση των ρευμάτων αλλάζει συνεχώς, και η ακριβής γνώση της πορείας τους επιτρέπει στα πλοία να χαράσσουν ασφαλέστερες διαδρομές. Την ίδια στιγμή, η ερευνήτρια της NOAA, Deirdre Byrne, υπογραμμίζει ότι μόνο οι δορυφόροι μπορούν να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα αυτών των φαινομένων, ξεπερνώντας τα όρια των αισθητήρων που βρίσκονται τοποθετημένοι στη θάλασσα.

Πέρα από την άμεση ενίσχυση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα, ο Sentinel-6B προσφέρει και ένα ανεκτίμητο επιστημονικό εργαλείο. Από το 1992, μια αδιάκοπη ακολουθία δορυφόρων καταγράφει από το Διάστημα τη στάθμη της θάλασσας, δημιουργώντας μια βάση δεδομένων μοναδική στον κόσμο. Αυτό το αρχείο, που μετρά πλέον πάνω από τρεις δεκαετίες, έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο πρότυπο και επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν πώς μεταβάλλονται οι ωκεανοί και να κατανοούν καλύτερα τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Όπως εξηγεί η Severine Fournier από το Jet Propulsion Laboratory, «κάθε νέα αποστολή πρέπει να διασταυρώνεται με τις προηγούμενες, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια σε επίπεδο εκατοστού που δεν χάνεται με τον χρόνο».

Η συνεργασία που οδήγησε στον Sentinel-6B δεν περιορίζεται στη NASA και τον ESA. Συμμετέχουν επίσης η EUMETSAT, η NOAA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η γαλλική διαστημική υπηρεσία CNES. Η τεχνική και οικονομική συμβολή κάθε εταίρου ήταν καθοριστική όχι μόνο για την κατασκευή του ίδιου του δορυφόρου, αλλά και για την ανάπτυξη των επιστημονικών οργάνων που φέρει. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ο προηγμένος ραδιομετρητής για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής υγρασίας και το σύστημα GPS radio occultation, το οποίο επιτρέπει την ανάλυση της γήινης ατμόσφαιρας με υψηλή λεπτομέρεια.

Η πρακτική αξία των δεδομένων αυτών είναι τεράστια. Για τους καπετάνιους και τα πληρώματα, μπορεί να σημαίνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ασφαλές ταξίδι και σε μια περιπέτεια με απώλειες. Για τους επιστήμονες, αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ που εξηγεί πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση τους ωκεανούς, από την άνοδο της στάθμης μέχρι τη μετατόπιση των ρευμάτων. Και για τις κυβερνήσεις, είναι ένα εργαλείο χάραξης πολιτικών που συνδέονται τόσο με την προστασία της ανθρώπινης ζωής όσο και με την παγκόσμια οικονομία.

