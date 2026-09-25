Shunkai: Ο πρώτος full-stack κβαντικός υπολογιστής με λειτουργία σε θερμοκρασία δωματίου!

Σύνοψη

Το ιαπωνικό ινστιτούτο IMS ανακοίνωσε την επιτυχή λειτουργία του Shunkai, του πρώτου full-stack κβαντικού υπολογιστή της χώρας που βασίζεται αποκλειστικά στην καινοτόμο τεχνολογία των ουδέτερων ατόμων.

Το σύστημα έχει την εξαιρετική ικανότητα να λειτουργεί σε κανονική θερμοκρασία δωματίου, εξαλείφοντας πλήρως την ανάγκη για τα παραδοσιακά και άκρως ενεργοβόρα συστήματα κρυογονικής ψύξης που απαιτούν οι υπεραγώγιμοι κβαντικοί επεξεργαστές.

Η αρχική διάταξη περιλαμβάνει περίπου 50 qubits με ένα άμεσο πλάνο τεχνολογικής αναβάθμισης στα 500, ενώ το μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα προβλέπει την επίτευξη 10.000 φυσικών qubits με προηγμένες ικανότητες διόρθωσης σφαλμάτων μέχρι τον Μάρτιο του 2031.

Η όλη ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε μέσα από την εκτεταμένη συνεργασία με την εταιρεία Hitachi για το τμήμα του απαιτούμενου λογισμικού και την Infleqtion για την κβαντική μονάδα επεξεργασίας (QPU), προσφέροντας μια ευέλικτη αρχιτεκτονική για την ακαδημαϊκή έρευνα.

Η παγκόσμια κούρσα για την επίτευξη της κβαντικής υπεροχής απέκτησε έναν νέο και εξαιρετικά υπολογίσιμο παίκτη, καθώς το ιαπωνικό Ινστιτούτο Μοριακής Επιστήμης (Institute for Molecular Science - IMS) ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη λειτουργίας του πρώτου full-stack κβαντικού υπολογιστή εγχώριας ανάπτυξης.

Το πρωτοποριακό αυτό μηχάνημα ονομάζεται Shunkai και αναπτύχθηκε υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Kenji Ohmori, φέρνοντας στο προσκήνιο μια διαφορετική και πολλά υποσχόμενη αρχιτεκτονική προσέγγιση που διαφέρει ριζικά από τα συστήματα που αναπτύσσουν κολοσσοί όπως η IBM και η Google. Βασιζόμενο στην τεχνολογία των ουδέτερων ατόμων, το ιαπωνικό ερευνητικό πρόγραμμα υπόσχεται να παρακάμψει τους ανυπέρβλητους, μέχρι σήμερα, τεχνικούς περιορισμούς που σχετίζονται με τις ακραίες θερμοκρασίες λειτουργίας και την ευθραυστότητα των κβαντικών καταστάσεων.

Το όνομα Shunkai αποτελεί έναν φόρο τιμής στον Harumi Shibukawa, έναν διακεκριμένο αστρονόμο της περιόδου Έντο που καθιέρωσε το πρώτο αυθεντικό ημερολογιακό σύστημα της Ιαπωνίας βασισμένο σε ακριβείς αστρονομικές παρατηρήσεις. Οι ερευνητές επέλεξαν αυτό το όνομα θέλοντας να παραλληλίσουν τους περίπλοκους υπολογισμούς των ουράνιων κινήσεων στην ουράνια σφαίρα με τον απόλυτο και μικροσκοπικό έλεγχο των κβαντικών καταστάσεων πάνω στη λεγόμενη σφαίρα Bloch, η οποία αποτελεί το βασικό μαθηματικό μοντέλο απεικόνισης της κατάστασης ενός qubit στην κβαντική φυσική.

Τι είναι και πώς λειτουργεί ο κβαντικός υπολογιστής Shunkai

Ο Shunkai είναι ένας full-stack κβαντικός υπολογιστής που βασίζεται στην τεχνολογία των ουδέτερων ατόμων, χρησιμοποιώντας μεμονωμένα άτομα ως qubits, τα οποία παγιδεύονται με απόλυτη ακρίβεια μέσω οπτικών λαβίδων που παράγονται από εστιασμένες ακτίνες laser. Ο προηγμένος αυτός σχεδιασμός επιτρέπει τη μετακίνηση των ατόμων κατά τη διάρκεια των υπολογισμών για τη δημιουργία κβαντικής διεμπλοκής χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση κρυογονικού εξοπλισμού.

Αντίθετα με τα συμβατικά bits που βρίσκονται αποκλειστικά σε κατάσταση "0" ή "1", τα qubits εκμεταλλεύονται το φαινόμενο της κβαντικής υπέρθεσης επιτρέποντας στο σύστημα να επεξεργάζεται ταυτόχρονα τεράστιο όγκο δεδομένων. Οι μέχρι τώρα κυρίαρχες προσεγγίσεις που βασίζονταν σε υπεραγώγιμα κυκλώματα παρουσίαζαν τεράστιες προκλήσεις, κυρίως λόγω της ευπάθειας του συστήματος στις περιβαλλοντικές αλλαγές που οδηγούν στην άμεση κατάρρευση της κβαντικής κατάστασης. Τα ουδέτερα άτομα διαθέτουν εγγενώς πολύ μεγαλύτερο χρόνο ζωής διατηρώντας την κβαντική τους πληροφορία ανέπαφη για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, μειώνοντας δραστικά το ποσοστό των υπολογιστικών λαθών πριν καν εφαρμοστούν οι πολύπλοκοι αλγόριθμοι διόρθωσης. Οι ερευνητές του IMS κατάφεραν να δαμάσουν την ύλη σε ατομικό επίπεδο ακτινοβολώντας τα σωματίδια με μικροκύματα, ενώ τα τελικά υπολογιστικά αποτελέσματα ερμηνεύονται μέσω προηγμένων αισθητήρων και καμερών που παρατηρούν τον φθορισμό που εκπέμπει το κάθε μεμονωμένο άτομο.

Η καινοτομία της λειτουργίας σε θερμοκρασία δωματίου

Η λειτουργία σε θερμοκρασία δωματίου εξασφαλίζει ότι το σύστημα δεν εξαρτάται από πολύπλοκους και ογκώδεις ψύκτες αραίωσης που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στις υπεραγώγιμες αρχιτεκτονικές των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Η απουσία της ανάγκης για ψύξη στους μείον 273 βαθμούς Κελσίου μειώνει δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμα του συστήματος και επιτρέπει την πιο εύκολη κλιμάκωση της υπολογιστικής ισχύος προσθέτοντας περισσότερα qubits στον ίδιο διαθέσιμο χώρο.

Η κρυογονική ψύξη αποτελούσε για δεκαετίες το υψηλότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη κβαντικών υποδομών, καθώς απαιτούσε τεράστια ποσά ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανικό εξοπλισμό τεράστιων διαστάσεων που περιόριζε δραματικά την πρακτική εφαρμογή της τεχνολογίας εκτός αυστηρά ελεγχόμενων εργαστηριακών περιβαλλόντων. Εξαλείφοντας εντελώς αυτή την προϋπόθεση, η ερευνητική ομάδα αποδεικνύει ότι τα συστήματα ουδέτερων ατόμων είναι πολύ πιο φιλικά προς την ευρύτερη ακαδημαϊκή και, μελλοντικά, την εμπορική χρήση.

Παράλληλα, η ευελιξία που προσφέρει η απουσία παγωμένων κυκλωμάτων επιτρέπει στους προγραμματιστές να βελτιστοποιούν δυναμικά τη διάταξη των qubits για κάθε ξεχωριστό αλγόριθμο, τοποθετώντας τα άτομα στις ιδανικές αποστάσεις μεταξύ τους ανάλογα με το υπολογιστικό πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν.

Αρχιτεκτονική full-stack και ο ρόλος των οπτικών λαβίδων

Ως σύστημα full-stack, ο υπολογιστής ενσωματώνει αρμονικά όλα τα απαραίτητα επίπεδα software και hardware για τη μετατροπή των εντολών του χρήστη σε ηλεκτρομαγνητικά σήματα οδήγησης, συνδυάζοντας το λογισμικό ελέγχου της Hitachi με την κβαντική μονάδα επεξεργασίας που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Infleqtion. Ο έλεγχος των ατόμων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω εστιασμένου φωτός που τα εγκλωβίζει με ασφάλεια σε μια διάταξη εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας.

Ο όρος full-stack υποδηλώνει ότι το Ινστιτούτο δεν κατασκεύασε απλώς έναν πειραματικό αισθητήρα ή ένα απομονωμένο τσιπ, αλλά μια ολοκληρωμένη και λειτουργική πλατφόρμα την οποία μπορεί να χειριστεί ένας εξωτερικός προγραμματιστής για να τρέξει πραγματικό κώδικα. Η συνεργασία με την Hitachi εξασφαλίζει ότι το περιβάλλον χρήσης και οι αλγόριθμοι μεταγλώττισης πληρούν τα αυστηρά βιομηχανικά πρότυπα που απαιτούνται για πολύπλοκες προσομοιώσεις. Οι οπτικές λαβίδες που χρησιμοποιούνται στον πυρήνα του μηχανήματος αποτελούν ένα μικρό τεχνολογικό θαύμα της σύγχρονης οπτικής, καθώς εγκλωβίζουν την ύλη χρησιμοποιώντας την πίεση ακτινοβολίας των φωτονίων χωρίς να προκαλούν την παραμικρή φυσική φθορά στα σωματίδια.

Ο στόχος για τα 10.000 qubits έως το 2031

Η ερευνητική ομάδα προγραμματίζει τη σταδιακή αναβάθμιση του συστήματος από τα 50 αρχικά qubits στα 500 μέσα στο προσεχές διάστημα, εστιάζοντας παράλληλα στη βελτίωση των τεχνικών διόρθωσης κβαντικών σφαλμάτων που αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ευρεία αποδοχή της τεχνολογίας. Ο απώτερος στόχος του προγράμματος προβλέπει την επίτευξη 10.000 φυσικών qubits μέχρι τον Μάρτιο του 2031 με υψηλή σταθερότητα και διαθεσιμότητα για εξωτερικούς ερευνητές.

Το φιλόδοξο εγχείρημα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος "Moonshot Research and Development" της ιαπωνικής κυβέρνησης, το οποίο έχει ως σαφή στόχο τη δημιουργία ενός ανεκτικού σε σφάλματα και απολύτως πρακτικού κβαντικού υπολογιστή. Η ικανότητα διόρθωσης σφαλμάτων αποτελεί το πιο κρίσιμο στοιχείο για τη μετάβαση από τους πειραματικούς υπολογιστές μεσαίας κλίμακας στα μηχανήματα που θα μπορούν να επιλύσουν προβλήματα χημείας υλικών, κρυπτογραφίας και μοριακής βιολογίας.

Μέχρι το 2031, η ομάδα του καθηγητή Ohmori αναμένει ότι ο τελικός υπολογιστής των 10.000 ατόμων θα είναι πλήρως ενσωματωμένος με τις συμβατικές υποδομές υπερυπολογιστών του ινστιτούτου, λειτουργώντας ως ένα υβριδικό κέντρο κβαντικών και GPU υπολογισμών προσβάσιμο σε θεωρητικούς φυσικούς και εταιρικούς ερευνητές.