Signal: Δωρεάν και επί πληρωμή πακέτα για ασφαλή backup συνομιλιών

Η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal, γνωστή για την αυστηρή προσήλωσή της στην ιδιωτικότητα, ανακοίνωσε μια σημαντική αναβάθμιση: πλέον προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας συνομιλιών, τόσο με δωρεάν όσο και με επί πληρωμή επιλογές. Πρόκειται για μια λειτουργία που οι χρήστες περίμεναν εδώ και καιρό, καθώς μέχρι σήμερα η εφαρμογή δεν παρείχε καμία λύση για cloud backup.

Μέχρι πρόσφατα, όσοι χρησιμοποιούσαν το Signal μπορούσαν να μεταφέρουν τις συνομιλίες τους από συσκευή σε συσκευή, αλλά δεν υπήρχε τρόπος αποθήκευσης δεδομένων στο «σύννεφο». Αυτό σήμαινε ότι αν κάποιος έχανε ή έσπαγε το τηλέφωνό του, κινδύνευε να χάσει οριστικά και όλο το ιστορικό των μηνυμάτων. Η νέα δυνατότητα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο αξίας σε μια πλατφόρμα που έχει ήδη καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην προστασία της ιδιωτικότητας.

Στην πρώτη του μορφή, το Signal προσφέρει δωρεάν αποθήκευση 100MB, που επαρκεί για όλα τα γραπτά μηνύματα καθώς και για τα αρχεία media των τελευταίων 45 ημερών. Η εταιρεία εξηγεί ότι τα μηνύματα συμπιέζονται, ώστε να αξιοποιείται καλύτερα ο διαθέσιμος χώρος, και διαβεβαιώνει ότι ακόμη και οι πιο «εντατικοί» χρήστες δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα χωρητικότητας σε αυτό το επίπεδο.

Για όσους θέλουν κάτι παραπάνω, το Signal λανσάρει και την πρώτη του επί πληρωμή υπηρεσία: έναν αποθηκευτικό χώρο 100GB για πλήρη backup όλων των πολυμέσων. Το κόστος της συνδρομής ανέρχεται σε 1,99 δολάρια τον μήνα. Η κίνηση αυτή έχει διπλή στόχευση, αφενός να δώσει στους χρήστες περισσότερη ευελιξία και αφετέρου να καλύψει το κόστος αποθήκευσης με τρόπο που δεν παραβιάζει τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η λειτουργία ενεργοποιείται μέσω των ρυθμίσεων της εφαρμογής, ξεκινώντας καθημερινά αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας. Το στοιχείο που τη διαφοροποιεί από ανταγωνιστικές υπηρεσίες είναι η χρήση τεχνολογίας zero-knowledge. Αυτό σημαίνει ότι τα αντίγραφα δεν συνδέονται ούτε με τον χρήστη ούτε με τη μέθοδο πληρωμής του, διασφαλίζοντας ότι η Signal δεν έχει καμία πρόσβαση στα δεδομένα. Για την ανάκτηση του backup απαιτείται ένα κλειδί 64 χαρακτήρων, που δημιουργείται αποκλειστικά στη συσκευή του χρήστη.

