Διαγωνισμός | Κερδίστε και παρακολουθήστε ΔΩΡΕΑΝ 10 online σεμινάρια από το Skillbox

#SkillboXmas – 10 δωρεάν online σεμινάρια για τυχερούς αναγνώστες από το Skillbox.gr

Ο Άγιος Βασίλης του Skillbox, του εκπαιδευτικού βραχίονα του Jobfind.gr, έρχεται και στις αποσκευές του φέρνει δώρα γνώσης και εκπαίδευσης. Ο σάκος του γέμισε με online σεμινάρια και ετοιμάζεται να τα χαρίσει σε 10 αναγνώστες, που είναι πιο τυχεροί, ανεξάρτητα από το αν είναι «naughty and nice». Το γεγονός είναι ένα. Santa Claus is coming to town. Και μοιράζει γνώση!

Μη σας ανησυχεί που είναι πράσινος, είναι το ίδιο καλοκάγαθος και δοτικός με τον κόκκινο. Απλώς μην περιμένετε το δώρο του από την καμινάδα. Θα το λάβετε στο pc σας, το κινητό σας ή το tablet σας.

Για να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη Φόρμα Συμμετοχής Διαγωνισμού και επιλέξτε το online σεμινάριο που σας ενδιαφέρει.

Ο Διαγωνισμός ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου 2018 και θα λήξει στις 26 Δεκεμβρίου 2018 στις 23:59 μ.μ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Δεκεμβρίου και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα μέσω email, που θα λάβουν όλοι οι συμμετέχοντες και ταυτόχρονα στις Ιστοσελίδες Skillbox.gr και Jobfind.gr.

10 τυχεροί αναγνώστες θα κερδίσουν τη ΔΩΡΕΑΝ παρακολούθηση του online σεμιναρίου της επιλογής τους, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν στο email τους εκπτωτικό κουπόνι για να το χρησιμοποιήσουν σε μελλοντική αγορά κάποιου σεμιναρίου.

Πριν επιλέξετε το σεμινάριο που μπορείτε να διεκδικήσετε, μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά παρακάτω:

- Video editing με το Adobe Premiere Pro

- Επικοινωνώ Αποτελεσματικά: Λεκτική και Μη Λεκτική Επικοινωνία

- Διαχείριση Άγχους και Επαγγελματικό Burnout

- Χτίστε το brand και το κοινό σας με το Instagram

- Διοίκηση και marketing ηλεκτρονικού καταστήματος

- Public speaking: Φοβάσαι να μιλήσεις στο κοινό; Αντιμετώπισε το!

- Bitcoin και κρυπτονομίσματα στην πράξη

Ακολουθήστε το Skillbox.gr στα Social Media για να ενημερώνεστε πρώτοι για παρόμοιες ενέργειες:

Facebook | Instagram | LinkedIn | Youtube

Advertisements

Share this: Facebook

Twitter

Google