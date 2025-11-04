Solstice: Το νέο υπερυπολογιστικό θηρίο των ΗΠΑ με 100.000 NVIDIA GPUs

Ένα νέο τεχνολογικό ορόσημο ετοιμάζεται να ανατείλει στις ΗΠΑ. Το όνομά του είναι Solstice, και πρόκειται για τον πιο ισχυρό υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης που έχει κατασκευαστεί ποτέ στη χώρα. Δημιούργημα της NVIDIA, της Oracle και του αμερικανικού Department of Energy (DOE), το Solstice θα φιλοξενηθεί στο Argonne National Laboratory και θα αποτελέσει τη νέα αιχμή του δόρατος για την επιστημονική έρευνα και τη βιομηχανική καινοτομία.

Ο Solstice θα «τρέχει» πάνω σε 100.000 NVIDIA Blackwell GPUs — την πιο πρόσφατη και ισχυρή αρχιτεκτονική που έχει αναπτύξει η εταιρεία για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων. Δίπλα του θα λειτουργεί και ο Equinox, ένας μικρότερος αλλά εξίσου προηγμένος «αδελφός» με 10.000 GPUs, συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο υπερυψηλής ταχύτητας. Μαζί, οι δύο υπερυπολογιστές θα αγγίξουν τη συνδυαστική υπολογιστική ισχύ των 2.200 exaflops, αριθμός που κατατάσσει το σύστημα ως τη μεγαλύτερη AI υποδομή που έχει ποτέ δημιουργηθεί για το DOE.

Η σύμπραξη αυτή αποτελεί και μια νέα μορφή συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος, τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο. Στόχος είναι η ενίσχυση της αμερικανικής υπεροχής σε τεχνολογίες αιχμής. Όπως δήλωσε ο Jensen Huang, ιδρυτής και CEO της NVIDIA,

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η πιο ισχυρή τεχνολογία της εποχής μας και η επιστήμη είναι το πιο συναρπαστικό της πεδίο. Μαζί με το Department of Energy και την Oracle, δημιουργούμε μια μηχανή επιστημονικής ανακάλυψης που θα επιταχύνει την πρόοδο σε τομείς όπως η υγεία, τα νέα υλικά και η κλιματική έρευνα.

Σε τεχνικό επίπεδο, το Solstice θα αξιοποιεί τη βιβλιοθήκη NVIDIA Megatron-Core για την εκπαίδευση μοντέλων AI, καθώς και το λογισμικό TensorRT για inference, δηλαδή για την εκτέλεση των μοντέλων στην πράξη. Ο συνδυασμός αυτός θα επιτρέψει στους επιστήμονες να δημιουργούν «επιστημονικούς πράκτορες», συστήματα ικανά να συλλογίζονται, να επεξεργάζονται δεδομένα και να διατυπώνουν νέες υποθέσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Όλα αυτά θα λειτουργούν υπό το πλαίσιο της ανοιχτής επιστήμης, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ.

Η πιο εντυπωσιακή ωστόσο πτυχή του εγχειρήματος αφορά το μέλλον του λεγόμενου υβριδικού υπολογισμού. Η NVIDIA παρουσίασε μια νέα ανοιχτή αρχιτεκτονική, το NVQLink, που θα επιτρέπει τη σύνδεση GPU υπερυπολογιστών απευθείας με κβαντικούς επεξεργαστές. Το αποτέλεσμα; Ένα νέο είδος υβριδικών quantum-GPU συστημάτων, ικανών να επιλύουν προβλήματα που σήμερα θεωρούνται πρακτικά αδύνατα.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής έχει ήδη προσελκύσει τη συμμετοχή κορυφαίων αμερικανικών εθνικών εργαστηρίων, όπως τα Los Alamos, Oak Ridge, Berkeley και Brookhaven. Εκεί θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες δοκιμές των επόμενων γενεών AI-quantum υπολογιστών. Όπως εξήγησε ο Huang,

Κάθε επιστημονικός υπερυπολογιστής της NVIDIA στο μέλλον θα είναι και ένας επιταχυνόμενος κβαντικός υπολογιστής. Το NVQLink είναι το κλειδί για την ενοποίηση του κλασικού και του κβαντικού υπολογισμού σε ένα συνεκτικό οικοσύστημα.

Η στρατηγική αυτή δείχνει τη φιλοδοξία της NVIDIA να επαναπροσδιορίσει όχι μόνο τον ρόλο των GPUs στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τη σχέση μεταξύ παραδοσιακής και κβαντικής πληροφορικής. Ουσιαστικά, η εταιρεία θέλει να χτίσει τη γέφυρα προς μια νέα εποχή όπου τα δύο είδη υπολογιστών θα συνεργάζονται για να αντιμετωπίζουν επιστημονικά, βιομηχανικά και κοινωνικά προβλήματα μεγάλης κλίμακας.

Παράλληλα με το Solstice, η NVIDIA ανακοίνωσε και μια ξεχωριστή συνεργασία με την Palantir Technologies, με στόχο να μεταφέρει την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά στις επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς. Η ενοποίηση της πλατφόρμας Palantir AIP με την υποδομή CUDA-X και τα Nemotron μοντέλα θα δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη σουίτα για αυτό που η εταιρεία αποκαλεί «decision intelligence», εργαλεία που μετατρέπουν τα δεδομένα των οργανισμών σε αυτοματοποιημένες, στρατηγικές αναλύσεις για λήψη αποφάσεων.

Ανάμεσα στους πρώτους που θα αξιοποιήσουν τη νέα πλατφόρμα βρίσκεται η αλυσίδα διανομής Lowe’s, η οποία αναπτύσσει ένα ψηφιακό δίδυμο του συστήματος logistics της. Στόχος είναι να βελτιστοποιήσει τη ροή των παραδόσεων και να μειώσει τα λειτουργικά της κόστη μέσω προσομοιώσεων που τρέχουν πάνω στην υποδομή της NVIDIA.

