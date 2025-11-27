Sony LYTIA 901: Επίσημα ο νέος αισθητήρας 200MP για ναυαρχίδες

Η Sony μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι των 200MP για smartphone κάμερες – και όπως φαίνεται, όχι απλώς για να ακολουθήσει τον ανταγωνισμό, αλλά για να τον ταρακουνήσει. Το νέο Lytia 901 παρουσιάστηκε επίσημα και έρχεται αντιμέτωπο με τις ήδη καταξιωμένες 200MP λύσεις της Samsung, επιχειρώντας να ανεβάσει τον πήχη σε ποιότητα εικόνας, δυναμικό εύρος και in-sensor zoom.

Πρόκειται για έναν αισθητήρα τύπου 1/1.12", με διαγώνιο 14.287 mm, ο οποίος στοχεύει να φέρει υψηλή ευκρίνεια ακόμα και σε μεγάλα επίπεδα zoom, χωρίς τις απώλειες που συνήθως συνοδεύει τις ψηφιακές μεθόδους μεγέθυνσης. Η Sony υπόσχεται ότι ο Lytia 901 μπορεί να διατηρήσει υψηλή λεπτομέρεια και καθαρότητα μέχρι και 4x in-sensor zoom, κάτι που αποτελεί κρίσιμη βελτίωση για τους χρήστες που βασίζονται στην κύρια κάμερα για ποικιλία λήψεων.

Κάτω από την επιφάνεια, το Lytia 901 αξιοποιεί έναν Quad-Quad Bayer Coding (QQBC) αισθητήρα, ο οποίος οργανώνει 4x4 γειτονικά pixels σε συστάδες ίδιου χρώματος. Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει την επεξεργασία 16 pixels ως ενιαίας μονάδας στα 12.5MP, κάτι που ενισχύει την αποδοτικότητα και μειώνει το θόρυβο. Όμως όταν απαιτείται zoom, ένας έξυπνος μηχανισμός remosaicing επαναφέρει τα pixels σε συμβατική διάταξη, επιτρέποντας καθαρές λήψεις σε υψηλή ανάλυση.

Το πραγματικό «μυστικό όπλο» της Sony βρίσκεται στην ενσωματωμένη AI μονάδα επεξεργασίας μέσα στον ίδιο τον αισθητήρα, μια πρωτιά για τη βιομηχανία. Αυτή η λύση δεν βασίζεται αποκλειστικά στον ISP του τηλεφώνου, αλλά προσφέρει άμεση βελτίωση λεπτομερειών, όπως μοτίβα, υφές και μικρά γράμματα, με την ταχύτητα και ακρίβεια που απαιτούν οι σύγχρονοι χρήστες. Η εταιρεία υπόσχεται επίσης υψηλής ποιότητας λήψεις βίντεο μέχρι 30fps σε 4K ακόμη και με 4x zoom, χάρη στη συνδυασμένη τεχνολογία AI και high-speed processing.

Όταν πρόκειται για δυναμικό εύρος, ο αισθητήρας δεν μένει πίσω. Το Lytia 901 διαθέτει DCG-HDR και Fine12bit ADC τεχνολογίες, οι οποίες επιτρέπουν καταγραφή χρωματικών και φωτεινών πληροφοριών με βάθος 12 bit – σημαντική αναβάθμιση από τις κλασικές 10-bit υλοποιήσεις. Αυτό σημαίνει καλύτερη απόδοση σε φωτεινά και σκοτεινά σημεία, με πιο φυσικές διαβαθμίσεις. Για ακόμη μεγαλύτερο εύρος, το Hybrid Frame HDR (HF-HDR) προσφέρει πάνω από 100 dB δυναμικού εύρους στη λειτουργία QQBC, εξομαλύνοντας προβλήματα όπως καμένα highlights ή «χαμένα» σκοτεινά σημεία.

Οι δυνατότητες βίντεο επίσης δεν απογοητεύουν. Ο αισθητήρας υποστηρίζει 8K λήψη στα 30fps και 4K έως 120fps, ενώ για φωτογραφίες προσφέρει burst shooting 60fps στα 12.5MP, 30fps στα 50MP και 10fps στα πλήρη 200MP. Πρόκειται για αριθμούς που καταδεικνύουν πως ο αισθητήρας στοχεύει τόσο στους enthusiasts όσο και σε επαγγελματίες δημιουργούς περιεχομένου, που ζητούν ευελιξία από την κάμερα του κινητού τους.

Όπως είναι φυσικό, η αγορά ήδη κινείται. Σύμφωνα με προηγούμενες διαρροές, ο Lytia 901 αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στο Oppo Find X9 Ultra και στο vivo X300 Ultra, δύο συσκευές που παραδοσιακά επιδιώκουν να ξεχωρίσουν στην κατηγορία της φωτογραφίας. Είναι σχεδόν βέβαιο όμως ότι και άλλοι κατασκευαστές θα υιοθετήσουν τον νέο αισθητήρα, ειδικά τώρα που η Sony έχει εμφανιστεί με μια λύση που φαίνεται να συνδυάζει υψηλή ανάλυση με πραγματικές βελτιώσεις ποιότητας – και όχι με απλούς αριθμούς εντυπωσιασμού.

Ο αισθητήρας αποστέλλεται ήδη σε κατασκευαστές, κάτι που σημαίνει ότι η επόμενη γενιά premium smartphones πιθανότατα θα φέρει τον Lytia 901 μέσα στο 2025.