Snapdragon Gen 5: Ο νέος επεξεργαστής για flagship επιδόσεις σε χαμηλότερες τιμές

Η Qualcomm συνεχίζει να ανακατεύει την τράπουλα στα mobile chipsets, αποκαλύπτοντας το Snapdragon 8 Gen 5, έναν επεξεργαστή που έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στα πανάκριβα flagship τηλέφωνα και τις πιο προσιτές συσκευές που θέλουν κορυφαίες επιδόσεις χωρίς το ανάλογο κόστος.

Το νέο SoC δεν αντικαθιστά το Snapdragon 8 Elite Gen 5 αλλά στέκεται ακριβώς κάτω από αυτό, δανειζόμενο μεγάλο μέρος της τεχνολογίας του αλλά κόβοντας ιδιότητες που επιτρέπουν στους κατασκευαστές να κρατήσουν χαμηλότερη την τελική τιμή.

Όπως και ο ισχυρότερος αδερφός του, το 8 Gen 5 είναι κατασκευασμένο σε διαδικασία ολοκλήρωσης 3nm και βασίζεται στην τρίτη γενιά του Oryon CPU. Η διάταξη περιλαμβάνει δύο prime πυρήνες στα 3.8 GHz και έξι performance πυρήνες που φτάνουν τα 3.32 GHz – μια σαφής ένδειξη ότι η Qualcomm θέλει να προσφέρει flagship-level ισχύ χωρίς να φτάσει στα άκρα του Elite μοντέλου. Παρότι παραμένει η mid-flagship επιλογή, το hardware του νέου chip είναι εντυπωσιακό για τη θέση του.

Ενδιαφέρον έχει ότι η Qualcomm δεν αντιπαραβάλλει το 8 Gen 5 με το Elite Gen 5, αλλά με το Snapdragon 8 Gen 3 – ένα chip δύο γενεών πίσω. Σε αυτό το πλαίσιο υπόσχεται 36% βελτίωση στις CPU εργασίες, 11% αύξηση στην απόδοση της GPU και 46% καλύτερη απόδοση στα AI workloads, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας 13% στο συνολικό SoC. Πρόκειται για βήματα που δείχνουν καθαρά πως ο στόχος της εταιρείας είναι η εξέλιξη στο mainstream premium κομμάτι της αγοράς, όχι απαραίτητα η κορυφαία απόδοση του Elite.

Στο κομμάτι των γραφικών, το 8 Gen 5 αξιοποιεί το ίδιο Adreno 840 GPU που συναντούμε στο Elite, εξοπλισμένο με το Frame Motion Engine 3.0. Η μεγάλη διαφορά; Απουσιάζει το Adreno High-Performance Memory (HPM), κάτι που εξηγεί και τη χαμηλότερη στόχευση από άποψη raw graphics power. Παρ’ όλα αυτά, το GPU setup παραμένει σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με προηγούμενα mid-flagship SoC, συνεχίζοντας την παράδοση της Qualcomm σε δυνατή γραφική απόδοση σε όλες τις κατηγορίες.

Τα θεμέλια του AI βρίσκονται στην αναβαθμισμένη Hexagon NPU, που υπόσχεται 46% αύξηση ταχύτητας σε σύγκριση με το Snapdragon 8 Gen 3. Η υποστήριξη για on-device AI και multi-modal είσοδο σημαίνει ότι μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, λειτουργίες αναγνώρισης και real-time επεξεργασίες μπορούν να τρέχουν πιο αποδοτικά χωρίς να βασίζονται στο cloud. Είναι ξεκάθαρο ότι η Qualcomm επενδύει στην εποχή των AI-first smartphones, προσπαθώντας να φέρει αυτές τις δυνατότητες σε περισσότερες συσκευές – όχι μόνο στις πανάκριβες.

Από εκεί και πέρα, το chipset ενσωματώνει το Spectra ISP που γνωρίζουμε από τα προηγούμενα 8-series chips και τον X80 5G Modem-RF System – το ίδιο modem που αξιοποιούσε και το περσινό Snapdragon 8 Elite. Αυτό σημαίνει υψηλές ταχύτητες, καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά και πιο σταθερή σύνδεση, χαρακτηριστικά που πλέον θεωρούνται αναγκαία σε ένα σύγχρονο smartphone SoC, ακόμα και αν δεν ανήκει στο απόλυτο premium.

Οι κατασκευαστές που ετοιμάζονται να υιοθετήσουν το νέο chip είναι εξίσου ενδιαφέρον στοιχείο. Η OnePlus θα είναι η πρώτη που θα το ρίξει στην αγορά με τα OnePlus Ace 6T και OnePlus 15R, δείχνοντας ξεκάθαρα πως βλέπει στο 8 Gen 5 μια ευκαιρία να προσφέρει flagship εμπειρία χωρίς να ξεπεράσει το εύλογο κόστος. Αναμένονται επίσης συσκευές από iQOO, Motorola και vivo – εταιρείες που παραδοσιακά πειραματίζονται με hardware υψηλών προδιαγραφών σε επιθετικές τιμές.