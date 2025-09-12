Sony Xperia 10 VII: Επίσημα με φρέσκο design και αναβαθμίσεις

Η Sony παρουσίασε επίσημα το Xperia 10 VII, το νέο της mid-range smartphone που έρχεται να ενισχύσει την κατηγορία με ανανεωμένο σχεδιασμό, πιο ισχυρό hardware και λειτουργίες που απευθύνονται τόσο σε καθημερινούς χρήστες όσο και σε όσους αναζητούν κάτι παραπάνω σε εμπειρία χρήσης. Το μοντέλο αυτό συνεχίζει τη φιλοσοφία της εταιρείας γύρω από την απλότητα, αλλά ταυτόχρονα δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση της Sony να παραμείνει ανταγωνιστική σε μια αγορά που εξελίσσεται ταχύτατα.

Ένα από τα πιο εμφανή νέα στοιχεία είναι το σύστημα κάμερας. Οι φακοί πλέον είναι τοποθετημένοι οριζόντια μέσα σε μια ελλειψοειδή μονάδα, που θυμίζει αρκετά τη σχεδιαστική κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει η Google στα Pixel. Ο κύριος αισθητήρας είναι ο 50 MP Sony Exmor RS, συνοδευόμενος από έναν 13 MP ultrawide φακό για πιο ευρυγώνιες λήψεις. Για τις selfies, έχει ενσωματωθεί μια κάμερα 8 MP, προσφέροντας μια ισορροπημένη εμπειρία για καθημερινή χρήση στα social media ή για βιντεοκλήσεις.

Στο μπροστινό μέρος, το Xperia 10 VII φιλοξενεί μια OLED οθόνη 6,1 ιντσών με ανάλυση Full HD+ και ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Η επιλογή αυτή δείχνει ότι η Sony δίνει έμφαση στην ομαλή κίνηση και στη ζωντανή απεικόνιση, κάτι που εκτιμούν ιδιαίτερα οι χρήστες που παρακολουθούν βίντεο ή παίζουν παιχνίδια στο κινητό τους. Για επιπλέον προστασία, η εταιρεία επέλεξε το Gorilla Glass Victus 2 της Corning, που εξασφαλίζει μεγαλύτερη αντοχή απέναντι σε γρατσουνιές και πτώσεις.

Η «καρδιά» της συσκευής είναι το Snapdragon 6 Gen 3, ένας επεξεργαστής που συνδυάζει απόδοση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Συνοδεύεται από 8 GB RAM και αποθηκευτικό χώρο 128 GB, ο οποίος μπορεί να επεκταθεί μέχρι και τα 2 TB μέσω microSD κάρτας. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά το Xperia 10 VII ιδιαίτερα ελκυστικό για όσους αποθηκεύουν μεγάλο όγκο φωτογραφιών, βίντεο ή αρχείων.

Η μπαταρία των 5.000 mAh υπόσχεται άνετη αυτονομία για μία ολόκληρη ημέρα έντονης χρήσης ή και περισσότερο, ανάλογα με τις συνήθειες του κατόχου. Το τηλέφωνο έρχεται προεγκατεστημένο με Android 15, γεγονός που το τοποθετεί άμεσα στο πιο σύγχρονο περιβάλλον λογισμικού της Google. Η Sony δεσμεύεται να παρέχει τέσσερα χρόνια αναβαθμίσεων λειτουργικού και έξι χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας, προσφέροντας έτσι μακροπρόθεσμη αξία. Παράλληλα, ενσωματώνει και νεότερες λειτουργίες όπως το Circle to Search και το Google Gemini.

Η εμπειρία χρήσης ενισχύεται με μικρές αλλά σημαντικές λεπτομέρειες. Η συσκευή διαθέτει στερεοφωνικά ηχεία στην πρόσοψη, θύρα 3,5mm για ακουστικά, κάτι που σπανίζει πλέον στη βιομηχανία, καθώς και ξεχωριστό φυσικό πλήκτρο για την κάμερα – μια κίνηση που παραπέμπει στις φωτογραφικές μηχανές και δείχνει τον προσανατολισμό της Sony στον τομέα της φωτογραφίας. Η πιστοποίηση IP65/68 επιβεβαιώνει ότι το Xperia 10 VII αντέχει σε νερό και σκόνη, κάνοντάς το κατάλληλο για απαιτητικά περιβάλλοντα ή μικρά «ατυχήματα» της καθημερινότητας.

Όσον αφορά τη σχεδίαση, το τηλέφωνο έχει πάχος μόλις 8,3 χιλιοστά και ζυγίζει 168 γραμμάρια, προσφέροντας μια αίσθηση ελαφρότητας και ευκολίας στη χρήση με το ένα χέρι. Η Sony δίνει τρεις χρωματικές επιλογές: White, Turquoise και Charcoal Black, ώστε να καλύψει διαφορετικά γούστα και στυλ.

Στο κομμάτι της τιμολόγησης, η εταιρεία τοποθετεί το Xperia 10 VII στα 449 ευρώ. Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει, με τις πρώτες παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου.