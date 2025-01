South of Midnight: Το story trailer αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το game που έρχεται τον Απρίλιο

Παράλληλα με τις αποκαλύψεις των Doom: The Dark Ages και Ninja Gaiden, η παρουσίαση του Xbox Developer_Direct είχε επίσης νέα trailer από περισσότερους επερχόμενους τίτλους που θα κυκλοφορήσουν στις πλατφόρμες του Xbox από τον Απρίλιο. Ένα από αυτά ήταν το South of Midnight, ένα ακόμη παιχνίδι που θα είναι διαθέσιμο ως Day One κυκλοφορία στο Game Pass.

Η εμβάθυνση στο South of Midnight κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έδειξε την πρωταγωνίστριά μας Hazel καθώς εισέρχεται και αγκαλιάζει τον μαγικό κόσμο που βασίζεται στη γοτθική λαογραφία του Νότου. Το παιχνίδι αναπτύχθηκε από το στούντιο We Happy Few Compulsion Games και υπόσχεται μια έντονα μυθική εμπειρία που περιλαμβάνει παράξενα πλάσματα, μοναδικές μαγικές ικανότητες και γρήγορες arcade μάχες.

Η ιστορία ξεκινά με την Hazel να χάνει τη μητέρα της σε μια πλημμύρα, με αποτέλεσμα η περιπέτειά της να φτάνει στην πόλη Prospero στις νότιες ΗΠΑ. Εκεί ανακαλύπτει (με τη βοήθεια ενός γιγάντιου γατόψαρου κολλημένου σε ένα δέντρο) τη μαγική τέχνη του Weaving. Μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις δεξιότητες για να πλέκει τα περιβάλλοντα για ταξίδια καθώς και για μαχητικούς ελιγμούς.

«Τα Push, Pull και Weave είναι μερικά από τα ξόρκια που έχετε στη διάθεσή σας και σας δίνουν τακτικό πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια μιας μάχης. Ο συγχρονισμός είναι το παν», λέει η διευθύντρια του παιχνιδιού, Jasmin Roy. «Τραβήξτε τους απομακρυσμένους εχθρούς κοντά σας για να ξεκινήσετε combos με κοντινή απόσταση, σπρώξτε τους πίσω για να διακόψετε και να ακινητοποιήσετε την επίθεσή τους και, στη συνέχεια, εκμεταλλευτείτε το πλεονέκτημα με τα επόμενα χτυπήματα».

Το South of Midnight, που περιγράφεται ως «ερωτική επιστολή στον Νότο», θα κυκλοφορήσει σε PC, Xbox Series X|S, καθώς και σε όλες τις μορφές του Game Pass στις 8 Απριλίου 2025.