Σου έλειψε το Windows XP; Δες αυτόν τον Android launcher!

Υπάρχει κάτι μαγικά παράλογο αλλά και βαθιά γοητευτικό στην ιδέα να φέρεις το περιβάλλον του Windows XP στο smartphone σου εν έτει 2025. Η ιδέα μοιάζει σχεδόν σαν αστείο, ένα «τυράκι» για όσους νοσταλγούν το Start menu, το μπλε taskbar και τον χαρακτηριστικό ήχο εκκίνησης. Κι όμως, ο ανεξάρτητος developer, επιχειρηματίας και ακτιβιστής Gorjan Jovanovski αποφάσισε να μετατρέψει αυτή τη νοσταλγία σε… λειτουργικό launcher για Android συσκευές.

Το αποτέλεσμα; Μια εφαρμογή που δεν είναι απλώς ένα θεματικό skin, αλλά μια πλήρη retro εμπειρία, σχολαστικά αναπαραγμένη σε σημείο που κάνει το κινητό σου να μοιάζει με χρονομηχανή προς το 1998, το 1995 ή το 2001.

Από το desktop μέχρι το Start menu, όλα βρίσκονται στη θέση τους. Ο Jovanovski δεν περιορίστηκε στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά πρόσθεσε δεκάδες μικρές λεπτομέρειες που κάνουν την εμπειρία εντυπωσιακά αυθεντική. Κάποιες είναι καθαρά διακοσμητικές, άλλες πλήρως λειτουργικές. Μερικές, μάλιστα, είναι σχεδόν κρυφές, ώστε να σε ενθαρρύνουν να ψάξεις κάθε γωνιά σαν παιδί που ανοίγει για πρώτη φορά το οικογενειακό PC.

Ο launcher έρχεται με προεγκατεστημένα «προγράμματα». Από Minefield (το κλασικό Minesweeper σε παραλλαγή), μέχρι Solitaire, Winamp και... Internet Explorer, ο developer έχει χτίσει ένα πλήρες ψηφιακό μουσείο. Ακόμη και το Windows Update υπάρχει για την τιμή των όπλων, αν και στην πραγματικότητα απλώς ελέγχει στον server του developer αν υπάρχει νέα έκδοση του launcher.

Το πιο ενδιαφέρον σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι η ισορροπία ανάμεσα στη πιστή αναπαράσταση και στη λειτουργικότητα. Η διεπαφή, παρότι πιστή στα αρχικά Windows XP, έχει προσαρμοστεί ώστε να «κάθεται» άνετα σε μια σύγχρονη οθόνη αφής. Κανείς δεν θέλει να παλεύει με UI που σχεδιάστηκε για mouse. Έτσι, κουμπιά, γραμματοσειρές και menu έχουν ελαφρώς αναδιαμορφωθεί για χρήση με τα δάχτυλα χωρίς να θυσιάζουν την αισθητική της εποχής.

Ο launcher υποστηρίζει επίσης themes βασισμένα στα Windows 98 και Windows 95. Προς το παρόν λειτουργούν μόνο αυτά, αλλά ο developer υπόσχεται ότι περισσότερες εποχές του Windows UI βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Για τους πιο hardcore νοσταλγούς υπάρχει και το screensaver 3D Pipes, αυτός που κάποτε έτρεχε σε άπειρα σχολικά εργαστήρια. Και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Clippy, ο διάσημος animated βοηθός που έκανε χιλιάδες χρήστες να τον μισούν αλλά και να μην τον ξεχνούν ποτέ.

Για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων, ο launcher δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στο Google Play Store. Έτσι, η εγκατάσταση γίνεται με χειροκίνητο download και sideloading. Φυσικά, το sideloading έχει τους γνωστούς κινδύνους. Αν και ο developer δείχνει απολύτως νόμιμος και διαθέτει δημόσια παρουσία, ακόμη και Wikipedia page, η Europol και οι ειδικοί ασφαλείας εξακολουθούν να προειδοποιούν ότι το sideloading ενέχει ρίσκο. Γι’ αυτό το λόγο, μόνο πιο έμπειροι χρήστες θα πρέπει να επιχειρήσουν την εγκατάσταση και μόνο αν κατανοούν πλήρως τις πιθανές συνέπειες.

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να του ρίξετε μια ματιά από εδώ.