SpaceX: Αίτημα-σοκ στην FCC για 1.000.000 δορυφόρους – Η λύση για την ενέργεια της AI;

Σε ένα εγχείρημα που επαναπροσδιορίζει τα όρια της διαστημικής βιομηχανίας και της τεχνολογίας, η SpaceX κατέθεσε ένα αίτημα στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC), ζητώντας την άδεια για την ανάπτυξη ενός κολοσσιαίου δικτύου 1.000.000 δορυφόρων. Στόχος δεν είναι πλέον μόνο η παροχή ίντερνετ, αλλά η δημιουργία «τροχιακών κέντρων δεδομένων» που θα τροφοδοτούνται αποκλειστικά από ηλιακή ενέργεια, επιχειρώντας να λύσουν το ενεργειακό αδιέξοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γη.

Η κίνηση αυτή, την οποία αναλυτές χαρακτηρίζουν ως το πιο φιλόδοξο σχέδιο στην ιστορία της ιδιωτικής διαστημικής εξερεύνησης, έρχεται να απαντήσει σε μια πιεστική πραγματικότητα: η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης «στραγγίζει» τα ενεργειακά αποθέματα του πλανήτη. Με τα επίγεια data centers να καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ρεύματος και νερού για ψύξη, η εταιρεία του Elon Musk προτείνει τη μεταφορά της υπολογιστικής ισχύος στο Διάστημα.

Η λογική πίσω από το project

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην FCC, το προτεινόμενο δίκτυο θα λειτουργεί σε υψόμετρα μεταξύ 500 και 2.000 χιλιομέτρων. Το βασικό πλεονέκτημα της τροχιάς είναι η άμεση πρόσβαση στον Ήλιο. Σε αντίθεση με τα επίγεια φωτοβολταϊκά πάρκα που περιορίζονται από τη νύχτα και τις καιρικές συνθήκες, οι δορυφόροι αυτοί θα έχουν σχεδόν 24ωρη πρόσβαση σε ηλιακή ενέργεια, χωρίς απώλειες από την ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, το παγωμένο κενό του Διαστήματος προσφέρει μια φυσική λύση στο νούμερο ένα πρόβλημα των σύγχρονων servers: την υπερθέρμανση. Η SpaceX υποστηρίζει πως η απαγωγή θερμότητας στο Διάστημα (μέσω ακτινοβολίας) θα είναι πολύ πιο αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον, εξαλείφοντας την ανάγκη για τα δισεκατομμύρια λίτρα νερού που απαιτούνται για την ψύξη των επίγειων εγκαταστάσεων.

Από το Starlink στο «Star-Cloud»

Ενώ το δίκτυο Starlink, που αριθμεί σήμερα περίπου 10.000 ενεργούς δορυφόρους, εστιάζει στη μείωση του latency (καθυστέρηση) για την παροχή ίντερνετ, το νέο αυτό σμήνος στοχεύει στην «επεξεργασία δεδομένων στην πηγή». Με την εκτόξευση του Starship να έχει πλέον σταθεροποιηθεί ως διαδικασία, η SpaceX διαθέτει τη μεταφορική ικανότητα να ανεβάσει μαζικά βαρύ εξοπλισμό σε τροχιά, μετατρέποντας το Διάστημα σε έναν απέραντο server.

Οι αναλυτές συνδέουν άμεσα την κίνηση αυτή με την xAI, την έτερη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Musk. Καθώς τα μοντέλα AI γίνονται εκθετικά πιο απαιτητικά, η δημιουργία μιας ανεξάρτητης υποδομής στο Διάστημα θα μπορούσε να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, απαλλαγμένο από τους περιορισμούς των επίγειων δικτύων ηλεκτροδότησης και τις γεωπολιτικές εξαρτήσεις.

Αντιδράσεις και εμπόδια: Ο κίνδυνος του Συνδρόμου Kessler

Το νούμερο του ενός εκατομμυρίου προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα. Οι αστρονόμοι και οι ειδικοί διαχείρισης διαστημικής κυκλοφορίας προειδοποιούν για τον κίνδυνο του συνδρόμου Kessler – μιας αλυσιδωτής αντίδρασης συγκρούσεων που θα μπορούσε να κάνει την τροχιά της Γης μη προσβάσιμη για γενιές.

Η FCC αναμένεται να εξετάσει το αίτημα με εξαιρετική αυστηρότητα. Ιστορικά, η επιτροπή τείνει να εγκρίνει τμήματα των αιτημάτων και όχι το σύνολό τους, όπως συνέβη και με τις αρχικές άδειες του Starlink. Πολλοί θεωρούν πως το νούμερο του 1.000.000 αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί, με τον πραγματικό στόχο να είναι η εξασφάλιση άδειας για μερικές δεκάδες χιλιάδες εξειδικευμένους δορυφόρους σε πρώτη φάση.

Το μέλλον

Η πρόταση της SpaceX σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα φάση της διαστημικής οικονομίας. Αν το σχέδιο προχωρήσει, έστω και κλιμακωτά, θα μιλάμε για την πρώτη ουσιαστική βιομηχανική υποδομή εκτός Γης. Η εταιρεία στο έγγραφό της αναφέρει χαρακτηριστικά πως αυτό είναι το «πρώτο βήμα για να γίνει η ανθρωπότητα ένας πολιτισμός Τύπου ΙΙ στην κλίμακα Kardashev», ικανός δηλαδή να εκμεταλλεύεται πλήρως την ενέργεια του άστρου του.

Μένει να φανεί αν οι ρυθμιστικές αρχές θα ανάψουν το «πράσινο φως» ή αν οι φόβοι για τα διαστημικά σκουπίδια θα φρενάρουν τις φιλοδοξίες για ένα διαστημικό cloud.