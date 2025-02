SpaceX: Εκτόξευσε με επιτυχία το Athena με προορισμό τη Σελήνη

Η SpaceX εκτόξευσε με επιτυχία το σκάφος Athena της Intuitive Machines προς τη Σελήνη στο πλαίσιο της αποστολής IM-2. Το Athena αναμένεται να φτάσει στη σεληνιακή επιφάνεια την Πέμπτη 6 Μαρτίου. Ένας πύραυλος Falcon 9 που μετέφερε τον μη επανδρωμένο σεληνιακό προσεδαφιστή απογειώθηκε από το συγκρότημα εκτόξευσης 39A (LC-39A) στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα.

Ως συνήθως, περίπου οκτώ λεπτά μετά την εκτόξευση, η SpaceX έφερε πίσω το πρώτο στάδιο του Falcon 9, προσγειώνοντάς το σε ένα μη επανδρωμένο σκάφος που βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα. Αυτή ήταν η ένατη πτήση του προωθητικού πυραύλου πρώτου σταδίου Falcon 9 που υποστηρίζει αυτή την αποστολή, η οποία προηγουμένως απογείωσε τις αποστολές Crew-8, Polaris Dawn, CRS-31, Astranis: From One to Many, και τέσσερις αποστολές Starlink.

Η εκτόξευση σηματοδοτεί ότι για πρώτη φορά υπάρχουν τρεις ξεχωριστές αποστολές που κατευθύνονται ταυτόχρονα προς τη Σελήνη, θέτοντας νέο ρεκόρ για ταυτόχρονες σεληνιακές αποστολές. Οι άλλες δύο είναι η αποστολή Blue Ghost της Firefly Aerospace, η οποία εκτοξεύτηκε στις 15 Ιανουαρίου και αναμένεται να φτάσει στη σεληνιακή επιφάνεια στις 2 Μαρτίου, και η Resilience, η οποία εκτοξεύτηκε από την ιαπωνική ispace στις 15 Ιανουαρίου. Η αποστολή αυτή ακολουθεί μεγαλύτερη διαδρομή και αναμένεται να φτάσει στη Σελήνη τον Μάιο.

Το διαστημικό σκάφος Athena του IM-2 ταξιδεύει τώρα για οκτώ ημέρες στο Νότιο Πόλο της Σελήνης, όπου θα έχει ως στόχο να επιδείξει τη σεληνιακή κινητικότητα, την αναζήτηση πόρων και την ανάλυση πτητικών ουσιών από υλικά του υπεδάφους, μια προσπάθεια που περιγράφεται από την Intuitive Machines ως «ένα κρίσιμο βήμα προς την αποκάλυψη πηγών νερού πέρα από τη Γη - ένα βασικό στοιχείο για τη δημιουργία βιώσιμων υποδομών τόσο στη σεληνιακή επιφάνεια όσο και στο Διάστημα».



Αυτή είναι η δεύτερη σεληνιακή αποστολή που διεξάγεται από την Intuitive Machines. Η πρώτη προσπάθειά της εκτοξεύτηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2024, φτάνοντας στη σεληνιακή επιφάνεια μια εβδομάδα αργότερα, στις 22 Φεβρουαρίου. Η προσεδάφιση πέτυχε μια επιτυχημένη ομαλή προσεδάφιση, αλλά ελαφρώς εκτός στόχου και υπό γωνία. Παρόλα αυτά, τα ωφέλιμα φορτία μπόρεσαν να αναπτυχθούν και οι σεληνιακές λειτουργίες διήρκεσαν 144 ώρες. Το IM-1 αποτέλεσε την πρώτη ήπια σεληνιακή προσεδάφιση των ΗΠΑ μετά το Apollo 17 το 1972.