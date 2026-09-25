Σπάνιες λοιμώξεις κατά την εγκυμοσύνη συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού

Σύνοψη

Εκτενής μελέτη του Ινστιτούτου Karolinska ανέλυσε τα ιατρικά δεδομένα 3,7 εκατομμυρίων ατόμων σε βάθος τριών δεκαετιών για να ερευνήσει τις επιπτώσεις των λοιμώξεων της κύησης.

Τα έμβρυα που εκτίθενται σε λοιμώξεις TORCH (όπως τοξόπλασμα, ερυθρά και κυτταρομεγαλοϊός) έχουν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με αυτισμό.

Ο κίνδυνος εκδήλωσης νοητικής υστέρησης αυξάνεται πάνω από επτά φορές, φτάνοντας ώς και τις 30 φορές για τις πιο σοβαρές και βαθιές μορφές της διαταραχής.

Παρά τα υψηλά ποσοστά σχετικού κινδύνου, η συνολική επίπτωση παραμένει εξαιρετικά μικρή, ευθυνόμενη μόνο για το 0,034% του συνόλου των περιστατικών αυτισμού.

Η ενδοοικογενειακή σύγκριση μολυσμένων παιδιών με τα υγιή αδέρφια τους απέκλεισε την πιθανότητα τα αποτελέσματα να οφείλονται αποκλειστικά σε γενετικούς παράγοντες.

Η πιστή τήρηση των προγραμμάτων εμβολιασμού, η σχολαστική υγιεινή και οι αυστηροί κανόνες διατροφής αποτελούν τα ισχυρότερα μέσα πρόληψης για τις εγκύους.

Οι επιστήμονες πραγματοποιούν διαρκώς άλματα στην κατανόηση των αμέτρητων παραγόντων που επηρεάζουν τη νευροαναπτυξιακή πορεία του εμβρύου κατά τη διάρκεια της κύησης, προσπαθώντας να ρίξουν φως στα βαθύτερα αίτια του αυτισμού και της νοητικής υστέρησης μέσα από ενδελεχείς έρευνες μακράς πνοής.

Μια νέα και εξαιρετικά εκτενής μελέτη που προέρχεται από το περίφημο Ινστιτούτο Karolinska της Σουηδίας έρχεται να επιβεβαιώσει τη σχέση ανάμεσα σε ορισμένες σπάνιες λοιμώξεις που μεταδίδονται από την έγκυο μητέρα στο έμβρυο και στον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού ή άλλων διαταραχών αργότερα στη ζωή του παιδιού. Αν και ο απόλυτος αριθμός των περιστατικών παραμένει καθησυχαστικά μικρός, τα στατιστικά ευρήματα προσφέρουν ανεκτίμητα δεδομένα που ενισχύουν την κατανόηση της εμβρυϊκής ανάπτυξης του εγκεφάλου και υπογραμμίζουν την κεφαλαιώδη σημασία των προληπτικών μέτρων.

Το ιατρικό δυναμικό εστίασε στην ειδική ομάδα λοιμώξεων που διεθνώς ονομάζονται TORCH, ένα ιατρικό ακρωνύμιο που περιλαμβάνει το Τοξόπλασμα, την Ερυθρά, τον Κυτταρομεγαλοϊό (CMV), τον Ιό του Έρπητα, καθώς και άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς όπως η σύφιλη. Αντίθετα με τα συνηθισμένα παθογόνα που αντιμετωπίζει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού καθημερινά, οι υπό εξέταση ιοί και τα παράσιτα διαθέτουν την ικανότητα να διαπερνούν τον προστατευτικό φραγμό του πλακούντα, μολύνοντας απευθείας το αναπτυσσόμενο έμβρυο κατά τις πλέον κρίσιμες εβδομάδες του σχηματισμού του νευρικού του συστήματος.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Hugo Sjöqvist και τη Reneé Gardner από το Τμήμα Παγκόσμιας Δημόσιας Υγείας του ινστιτούτου, ανέλυσε έναν πρωτοφανή όγκο ιατρικών δεδομένων προσπαθώντας να απομονώσει την επίδραση αυτών των λοιμώξεων από άλλους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς ή γενετικούς παράγοντες που θολώνουν συνήθως την κλινική εικόνα.

Για να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο στατιστικής ακρίβειας, οι ερευνητές παρακολούθησαν την εξελικτική πορεία 3,7 εκατομμυρίων ατόμων που γεννήθηκαν στη Σουηδία μέσα σε ένα χρονικό παράθυρο τριών δεκαετιών, καλύπτοντας αναλυτικά την περίοδο από το 1987 έως το 2021. Μέσα σε αυτή την τεράστια πληθυσμιακή δεξαμενή, εντοπίστηκαν 975 παιδιά τα οποία είχαν διαγνωστεί κλινικά με συγγενή λοίμωξη της ομάδας TORCH, προσφέροντας ένα στατιστικά επαρκές και καθαρό δείγμα για την εξαγωγή απολύτως ασφαλών συμπερασμάτων. Η ανάλυση των ιατρικών και εκπαιδευτικών μητρώων αυτών των ατόμων για χρονικό διάστημα που άγγιζε ακόμα και τα τριάντα έτη, αποκάλυψε πως τα παιδιά με συγγενή λοίμωξη είχαν περίπου τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να λάβουν επίσημη διάγνωση αυτισμού αργότερα στη ζωή τους σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό που δεν είχε εκτεθεί σε τέτοιου είδους παθογόνα πριν από τη γέννηση.

Ακόμα πιο δραματική υπήρξε η ιατρική διαπίστωση σχετικά με τη νοητική υστέρηση, καθώς ο κίνδυνος εμφάνισής της αυξανόταν κατά μέσο όρο πάνω από επτά φορές για τα παιδιά του δείγματος, ενώ στις περιπτώσεις σοβαρής έως πολύ βαριάς νοητικής υστέρησης ο σχετικός κίνδυνος εκτοξευόταν φτάνοντας μέχρι και τις 30 φορές πάνω από τον μέσο όρο των υγιών γεννήσεων. Οι ερευνητές υπολόγισαν με μαθηματικά μοντέλα πως περίπου ένα στα πέντε παιδιά που γεννιούνται έχοντας προσβληθεί από λοίμωξη TORCH ενδέχεται να αναπτύξει αυτισμό, γεγονός που καταδεικνύει την εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξική δράση αυτών των μικροοργανισμών στα πρώιμα και ευάλωτα στάδια της ζωής.

Ωστόσο, οι διακεκριμένοι επιστήμονες σπεύδουν να διευκρινίσουν με κάθε ευκαιρία πως, εξαιτίας της εξαιρετικής σπανιότητας αυτών των λοιμώξεων στον δυτικό κόσμο, η συνολική τους επίπτωση στα παγκόσμια ποσοστά αυτισμού παραμένει καθησυχαστικά απειροελάχιστη, εξηγώντας μόλις το 0,034% των συνολικών περιστατικών στη Σουηδία και περίπου το 1,2% των συνολικών περιπτώσεων σοβαρής νοητικής υστέρησης.

Προκειμένου να διασφαλίσουν την εγκυρότητα των ευρημάτων τους και να αποκλείσουν οριστικά την πιθανότητα τα αποτελέσματα να οφείλονται απλώς σε κληρονομικούς παράγοντες ή στις γενικότερες συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, οι συγγραφείς της μελέτης προχώρησαν σε μια ευφυέστατη μεθοδολογική προσέγγιση συγκρίνοντας τα μολυσμένα παιδιά απευθείας με τα ίδια τους τα αδέρφια που δεν είχαν εκτεθεί στη λοίμωξη κατά την αντίστοιχη δική τους ενδομήτρια ζωή.

Τα αποτελέσματα αυτής της ενδοοικογενειακής σύγκρισης ταυτίζονταν σχεδόν απόλυτα με τα γενικά ευρήματα του πληθυσμού, αποδεικνύοντας περίτρανα και αδιαμφισβήτητα πως η κύρια αιτία της νευροαναπτυξιακής διαφοροποίησης ήταν πράγματι η ίδια η εμβρυϊκή λοίμωξη και όχι το κοινό γενετικό υπόβαθρο των γονέων ή το ευρύτερο περιβάλλον ανατροφής των παιδιών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το καταγεγραμμένο γεγονός πως δεν εντοπίστηκαν σαφείς στατιστικές συνδέσεις με άλλες γνωστές νευροψυχιατρικές παθήσεις όπως η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) ή η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ), αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί πως ο βιολογικός μηχανισμός βλάβης που προκαλούν τα παθογόνα TORCH εστιάζει αποκλειστικά σε πολύ συγκεκριμένα νευρωνικά δίκτυα κατά την ανάπτυξή τους.

Η επιστημονική κοινότητα εξετάζει ταυτόχρονα και τον έμμεσο ρόλο που ενδέχεται να διαδραματίζει η έντονη ανοσολογική απόκριση της ίδιας της μητέρας, καθώς η μαζική παραγωγή φλεγμονωδών κυτταροκινών στην απέλπιδα προσπάθεια του οργανισμού να καταπολεμήσει τον εισβολέα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή μετανάστευση και διαφοροποίηση των νευρώνων στον εγκέφαλο του εμβρύου. Η κατανόηση αυτών των πολύπλοκων βιολογικών μονοπατιών αποτελεί κεντρικό στόχο της σύγχρονης ιατρικής έρευνας, αναδεικνύοντας τον πλακούντα όχι απλώς ως ένα παθητικό φίλτρο θρεπτικών συστατικών, αλλά ως έναν απολύτως δυναμικό ρυθμιστή που διαμεσολαβεί την επικοινωνία ανάμεσα στο περιβάλλον της μητέρας και τον αναπτυσσόμενο οργανισμό του παιδιού

Η έρευνα αποκάλυψε επιπλέον κρίσιμες λεπτομέρειες που αφορούν τις ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές επιδόσεις, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και τα παιδιά τα οποία δεν έλαβαν ποτέ επίσημη ιατρική διάγνωση αυτισμού ή νοητικής υστέρησης, κατέγραφαν κατά μέσο όρο αισθητά χαμηλότερους βαθμούς στη σχολική τους πορεία σε σχέση με τους υγιείς συνομηλίκους τους, υποδηλώνοντας πως ενδέχεται να υφίστανται πολύ πιο ανεπαίσθητες επιδράσεις στη γνωστική ανάπτυξη που απλώς δεν αποτυπώνονται στα αυστηρά κλινικά διαγνωστικά κριτήρια των ιατρών.

Η τεράστια αξία της μελέτης από το Ινστιτούτο Karolinska έγκειται ακριβώς στη σπανιότητα των στατιστικών δεδομένων τέτοιας γιγαντιαίας κλίμακας, δεδομένου ότι ελάχιστα κράτη παγκοσμίως διαθέτουν εθνικά μητρώα υγείας με τέτοιο τεράστιο βάθος χρόνου και τέτοια ανατριχιαστική λεπτομέρεια καταγραφής, ικανά να συνδέσουν ένα ιατρικό συμβάν της εγκυμοσύνης με τη σχολική βαθμολογία του παιδιού δεκαπέντε χρόνια αργότερα.

Η πρόληψη αναδεικνύεται ξεκάθαρα στο ισχυρότερο και πολυτιμότερο όπλο που διαθέτουν οι έγκυες γυναίκες και τα συστήματα υγείας απέναντι στους εν λόγω κινδύνους, καθώς τα περισσότερα από τα παθογόνα της ομάδας TORCH μπορούν να αποφευχθούν εγκαίρως μέσω απλών αλλά άκρως ουσιαστικών καθημερινών πρακτικών.

Η αποφυγή κατανάλωσης ωμού ή ατελώς μαγειρεμένου κρέατος, το εξαιρετικά σχολαστικό πλύσιμο των λαχανικών και η αποφυγή επαφής με τα περιττώματα της γάτας αποτελούν βασικούς απαράβατους κανόνες για την απόλυτη προστασία από το Τοξόπλασμα, ενώ η αυστηρή τήρηση των εθνικών προγραμμάτων εμβολιασμού, όπως αυτό έναντι της Ερυθράς πριν από την έναρξη της εγκυμοσύνης, εξασφαλίζει τη μακροχρόνια ανοσία της μητέρας. Ο Κυτταρομεγαλοϊός απαιτεί επίμονη και σχολαστική υγιεινή των χεριών και αυστηρή αποφυγή άμεσης επαφής με το σάλιο ή τα ούρα μικρών παιδιών που συχνά αποτελούν ασυμπτωματικούς φορείς του ιού, τη στιγμή που οι επικίνδυνες μολύνσεις από τον ιό του Έρπητα μπορούν να ελεγχθούν εξαιρετικά αποτελεσματικά μέσω των τακτικών γυναικολογικών ελέγχων και της στοχευμένης επιλογής της καισαρικής τομής σε περιπτώσεις ενεργής λοίμωξης κατά την κρίσιμη ώρα του τοκετού.