Neuralink: Ασθενής με ALS ανακτά την ικανότητα ομιλίας μέσω εγκεφαλικού εμφυτεύματος

Σύνοψη

Ασθενής με Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS) ονόματι Terry κατάφερε να επικοινωνήσει λεκτικά χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το εγκεφαλικό εμφύτευμα N1 της Neuralink στα πλαίσια της δοκιμής VOICE.

Το σύστημα διαβάζει τα νευρικά σήματα που σχετίζονται με την πρόθεση της ομιλίας και τα μετατρέπει άμεσα σε ήχο μέσω ενός προηγμένου ψηφιακού συνθετητή.

Η παραγόμενη φωνή δεν είναι ρομποτική αλλά βασίζεται σε παλαιότερες ηχογραφήσεις του ίδιου του ασθενούς, προσφέροντας ένα εξαιρετικά προσωποποιημένο αποτέλεσμα.

Αν και το εγχείρημα βρίσκεται σε καθαρά πειραματικό στάδιο, ανοίγει τον δρόμο για τη μελλοντική διάθεση τέτοιων διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή στα νοσοκομεία.

Η επιστημονική κοινότητα και ο τομέας της νευροτεχνολογίας παρακολουθούν με τεράστιο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων κλινικών δοκιμών της εταιρείας Neuralink, η οποία εστιάζει στην ανάπτυξη εξελιγμένων διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή (Brain-Computer Interfaces).

Μέσα από το πρόγραμμα κλινικών δοκιμών με την ονομασία VOICE, ένας ασθενής που πάσχει από Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS), γνωστός με το μικρό του όνομα Terry, κατόρθωσε να αρθρώσει ξανά λέξεις χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την εγκεφαλική του δραστηριότητα, παρακάμπτοντας πλήρως την ανάγκη για οποιαδήποτε μυϊκή κίνηση.

Το επίτευγμα αυτό καταγράφηκε σε ένα σύντομο video που δημοσιεύτηκε από την ίδια την εταιρεία στο X, υπογραμμίζοντας τις εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας και την προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρές νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

Καθώς η νόσος ALS καταστρέφει σταδιακά τους κινητικούς νευρώνες και αφαιρεί από τους ασθενείς την ικανότητα να ελέγχουν τους μύες που απαιτούνται για την ομιλία, την κατάποση και την αναπνοή, η εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για τη διατήρηση της ψυχολογικής και συναισθηματικής υγείας των πασχόντων.

Πώς λειτουργεί το σύστημα φωνής της Neuralink για ασθενείς με ALS;

Το εγκεφαλικό εμφύτευμα N1 της Neuralink καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα του κινητικού φλοιού που σχετίζεται με την πρόθεση της ομιλίας. Στη συνέχεια, ένας ειδικά εκπαιδευμένος αλγόριθμος αποκωδικοποιεί αυτά τα πολύπλοκα νευρικά σήματα σε πραγματικό χρόνο και τα μετατρέπει σε ψηφιακό ήχο μέσω ενός προηγμένου συνθετητή φωνής, επιτρέποντας στους ασθενείς να επικοινωνούν με φυσικότητα χωρίς την παραμικρή εξάρτηση από το μυϊκό τους σύστημα.

Η διαδικασία εκπαίδευσης και η τεχνολογική προσέγγιση

Για να φτάσει ο ασθενής στο σημείο να παράγει αναγνωρίσιμη ομιλία απλώς και μόνο με τη σκέψη, απαιτήθηκε μια εξαιρετικά απαιτητική και πολυεπίπεδη διαδικασία εκπαίδευσης του αλγορίθμου μηχανικής μάθησης που συνοδεύει το εμφύτευμα.

Αρχικά, ο Terry κλήθηκε να μιμηθεί τον σχηματισμό λέξεων με τις ελάχιστες μυϊκές κινήσεις που του είχαν απομείνει, ώστε το σύστημα να αρχίσει να συσχετίζει τα μοτίβα πυροδότησης των νευρώνων με τις αντίστοιχες φωνητικές προθέσεις. Όταν ο αλγόριθμος συγκέντρωσε επαρκή δεδομένα για να κατανοήσει την εγκεφαλική δραστηριότητα, η διαδικασία πέρασε στο επόμενο και πιο εντυπωσιακό στάδιο, όπου ο ασθενής χρειαζόταν πλέον μόνο να σκεφτεί τις λέξεις που επιθυμούσε να εκφράσει.

Τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος περιλαμβάνουν:

Ασύρματη μετάδοση δεδομένων: Το εμφύτευμα N1 λειτουργεί χωρίς εξωτερικά καλώδια, μεταδίδοντας τα δεδομένα των 1024 ηλεκτροδίων ασύρματα σε εξωτερικό υπολογιστικό σύστημα για ανάλυση.

Το εμφύτευμα N1 λειτουργεί χωρίς εξωτερικά καλώδια, μεταδίδοντας τα δεδομένα των 1024 ηλεκτροδίων ασύρματα σε εξωτερικό υπολογιστικό σύστημα για ανάλυση. Επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP): Οι αλγόριθμοι αναλαμβάνουν να καθαρίσουν τον ηλεκτρονικό θόρυβο των νευρικών σημάτων και να ανακατασκευάσουν τη σωστή σειρά των φωνημάτων.

Οι αλγόριθμοι αναλαμβάνουν να καθαρίσουν τον ηλεκτρονικό θόρυβο των νευρικών σημάτων και να ανακατασκευάσουν τη σωστή σειρά των φωνημάτων. Κλωνοποίηση φωνής (Voice Cloning): Ο συνθετητής χρησιμοποιεί παλαιότερες ηχογραφήσεις του ασθενούς για να παραγάγει μια φωνή που ακούγεται ακριβώς όπως η δική του πριν από την έναρξη της νόσου.

Ο συνθετητής χρησιμοποιεί παλαιότερες ηχογραφήσεις του ασθενούς για να παραγάγει μια φωνή που ακούγεται ακριβώς όπως η δική του πριν από την έναρξη της νόσου. Διεπαφή μηδενικής καθυστέρησης: Η προσπάθεια εστιάζεται στην ελαχιστοποίηση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της σκέψης και της ακουστικής αναπαραγωγής της λέξης, προσομοιώνοντας με ακρίβεια τον φυσικό ρυθμό ομιλίας.

Αυτό που διαφοροποιεί ριζικά το τρέχον επίτευγμα από παλαιότερες τεχνολογίες υποβοηθούμενης επικοινωνίας είναι η ικανότητα του συστήματος να αναπαράγει τον ακριβή τόνο και τη χροιά της αρχικής φωνής του ασθενούς. Στο παρελθόν, τα άτομα που έχαναν την ικανότητα ομιλίας αναγκάζονταν να βασίζονται σε ρομποτικές φωνές που παρήγαγαν οι υπολογιστές, όπως συνέβαινε χαρακτηριστικά στην περίπτωση του διακεκριμένου φυσικού Stephen Hawking, το σύστημα του οποίου βασιζόταν σε έναν αισθητήρα που ανίχνευε τις ελάχιστες συσπάσεις των μυών στο μάγουλο.

Με τη χρήση σύγχρονων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, οι μηχανικοί της Neuralink κατάφεραν να τροφοδοτήσουν το λογισμικό σύνθεσης με οπτικοακουστικό υλικό από τη ζωή του Terry πριν την εκδήλωση της νόσου, δημιουργώντας ένα ηχητικό προφίλ που αποδίδει τεράστια συναισθηματική αξία στην επικοινωνία. Όταν ο ασθενής κατάφερε να αρθρώσει τη φράση "I love you" προς την οικογένειά του, δεν ακούστηκε απλώς μια αυτοματοποιημένη ανακοίνωση, αλλά η δική του αυθεντική φωνή, γεγονός που βοηθά καθοριστικά στη διατήρηση της προσωπικής ταυτότητας του ατόμου απέναντι στην ασθένεια.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο και η πραγματικότητα στην Ευρώπη

Η μετάβαση αυτής της πειραματικής τεχνολογίας από τα ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ στην καθημερινή ιατρική πρακτική της Ευρώπης και κατ' επέκταση της Ελλάδας απαιτεί χρόνο και αυστηρότατους ρυθμιστικούς ελέγχους. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) διατηρεί εξαιρετικά υψηλά πρότυπα για την έγκριση ιατροτεχνολογικών προϊόντων που απαιτούν επεμβατική χειρουργική στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στην Ελλάδα, οι ασθενείς με ALS συνήθως υποστηρίζονται από εξειδικευμένα νευρολογικά κέντρα και μονάδες εντατικής θεραπείας, με την επικοινωνία τους να βασίζεται μέχρι σήμερα κυρίως σε συστήματα παρακολούθησης της κίνησης των ματιών, τα οποία απαιτούν τεράστια προσπάθεια από τον χρήστη.

Η ενδεχόμενη έγκριση και διάθεση των εμφυτευμάτων της Neuralink στο ευρωπαϊκό σύστημα υγείας αναμένεται να απαιτήσει αρκετά χρόνια πρόσθετων κλινικών δοκιμών, προκειμένου να διασφαλιστεί απόλυτα η μακροπρόθεσμη βιοσυμβατότητα των ηλεκτροδίων με τον λεπτό εγκεφαλικό ιστό και η ασφάλεια των ασθενών από πιθανές λοιμώξεις ή απορρίψεις του υλικού.