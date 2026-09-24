Meta εναντίον Apple Vision Pro: Ανακοινώθηκαν τα νέα VR γυαλιά των $1300

Σύνοψη

Ο Mark Zuckerberg παρουσίασε επίσημα τα νέα VR γυαλιά της Meta κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Connect 2026, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της εταιρείας από τα ογκώδη headsets σε πιο διακριτικά wearable formats.

Η τιμή εκκίνησης ορίστηκε στα 1300 δολάρια, τοποθετώντας τη συσκευή στην premium κατηγορία, με την εμπορική κυκλοφορία να έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος.

Ο εξοπλισμός ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες ήχου που του επιτρέπουν να λειτουργεί ως πιστοποιημένο ακουστικό βαρηκοΐας, διευρύνοντας το κοινό στο οποίο απευθύνεται μέσω λειτουργιών προσβασιμότητας.

Η στρατηγική της Meta στοχεύει ευθέως στο κοινό του Apple Vision Pro, αντιπαραβάλλοντας την αισθητά χαμηλότερη τιμή και το μικρότερο βάρος της δικής της υλοποίησης απέναντι στην πρόταση της Apple.

Η ολοκλήρωση του συνεδρίου Meta Connect 2026 επιβεβαίωσε τις φήμες των τελευταίων μηνών, καθώς ο Mark Zuckerberg αποκάλυψε την επόμενη γενιά hardware της εταιρείας που εγκαταλείπει την παραδοσιακή μορφή του ογκώδους headset για χάρη ενός ζευγαριού γυαλιών εικονικής πραγματικότητας.

Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην τεχνολογική πρόοδο που επέτρεψε τη σμίκρυνση των απαραίτητων αισθητήρων και των υπολογιστικών μονάδων, επιτρέποντας την ενσωμάτωσή τους σε έναν σκελετό ο οποίος προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με τα συμβατικά γυαλιά οράσεως ή ηλίου.

Αυτή η σχεδιαστική φιλοσοφία υποδεικνύει την πρόθεση της Meta να καταστήσει την εικονική και μικτή πραγματικότητα ένα εργαλείο καθημερινής, πολύωρης χρήσης, αποφεύγοντας την καταπόνηση του αυχένα και την αίσθηση απομόνωσης που χαρακτηρίζουν τις μέχρι σήμερα γνωστές υλοποιήσεις της σειράς Quest.

Τι προσφέρουν τα νέα VR γυαλιά της Meta και ποια είναι η τιμή τους;

Τα νέα VR γυαλιά της Meta αποτελούν μια αυτόνομη συσκευή που κοστίζει 1300 δολάρια και θα κυκλοφορήσει στην αγορά μέσα στο 2027. Ενσωματώνουν διαφανείς οθόνες υψηλής ανάλυσης για μίξη εικονικών στοιχείων με τον πραγματικό κόσμο, επεξεργαστή επόμενης γενιάς Snapdragon και προηγμένους αισθητήρες καταγραφής κίνησης ματιών και χεριών χωρίς την ανάγκη εξωτερικών χειριστηρίων.

Η αρχιτεκτονική του hardware καταδεικνύει τις προτεραιότητες του τμήματος Reality Labs, το οποίο εστίασε στη διαχείριση της θερμικής απαγωγής και στην κατανάλωση ενέργειας ώστε η μπαταρία να διαρκεί αρκετά για πρακτική καθημερινή χρήση χωρίς να προσθέτει απαγορευτικό βάρος στο μπροστινό τμήμα του προσώπου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Meta χρησιμοποίησε νέα οπτικά μέρη (pancake lenses τρίτης γενιάς) που μειώνουν δραματικά την απόσταση μεταξύ της οθόνης και του ματιού, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα ευρύ πεδίο θέασης (field of view) που δεν θυσιάζει την αίσθηση εμβύθισης του χρήστη κατά την προβολή περιεχομένου. Επιπλέον, το σύστημα βασίζεται εξ ολοκλήρου στην αναγνώριση χειρονομιών (hand tracking) και στη φωνητική καθοδήγηση μέσω ενσωματωμένης τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας την πλοήγηση στο μενού και την αλληλεπίδραση με τις εφαρμογές με τρόπο απόλυτα φυσικό και άμεσο.

Η ενσωμάτωση λειτουργιών υγείας και το ακουστικό βαρηκοΐας

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και ίσως απρόσμενα χαρακτηριστικά του νέου hardware είναι η ικανότητά του να λειτουργεί ως προηγμένο βοήθημα ακοής. Το σύστημα διαθέτει μια διάταξη κατευθυντικών μικροφώνων (beamforming microphones) περιμετρικά του σκελετού, η οποία συνεργάζεται με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για την απομόνωση της ανθρώπινης φωνής και την καταστολή των θορύβων του περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο. Οι μηχανικοί της Meta ανέπτυξαν αυτή τη λειτουργία με στόχο την ικανοποίηση των προτύπων που απαιτούνται για την πιστοποίηση της συσκευής ως ακουστικού βαρηκοΐας κλινικού επιπέδου (over-the-counter hearing aid).

Η προσέγγιση αυτή προσδίδει στο προϊόν μια διπλή ταυτότητα, αφού δεν απευθύνεται πλέον μόνο στους λάτρεις της τεχνολογίας ή τους επαγγελματίες που αναζητούν εργαλεία παραγωγικότητας, αλλά επεκτείνεται στο πεδίο της ψηφιακής υγείας προσφέροντας πρακτικές λύσεις σε άτομα με προβλήματα ακοής. Η ταυτόχρονη οπτική και ηχητική επαύξηση του περιβάλλοντος δημιουργεί ένα οικοσύστημα όπου ο χρήστης μπορεί να βλέπει υποτίτλους σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, ενώ το σύστημα ενισχύει αυτόματα την ένταση της φωνής του συνομιλητή του, καθιστώντας τη συσκευή ένα πραγματικά χρήσιμο βοήθημα για την καθημερινότητα.

Η στρατηγική αναμέτρηση με το Apple Vision Pro

Η τιμολόγηση στα 1300 δολάρια δεν αποτελεί τυχαία επιλογή, καθώς τοποθετεί τα νέα γυαλιά της Meta σε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική θέση απέναντι στο Apple Vision Pro των 3500 δολαρίων. Ενώ η Apple επέλεξε τον δρόμο του απόλυτου τεχνολογικού υπερθεματισμού με μια συσκευή που θυμίζει μάσκα του σκι και απαιτεί εξωτερική μπαταρία καλωδιωμένη στο σώμα του χρήστη, η Meta ποντάρει στην εργονομία και την ευκολία χρήσης. Ο σχεδιασμός που θυμίζει κανονικά γυαλιά επιχειρεί να εκμηδενίσει το κοινωνικό στίγμα της χρήσης wearable τεχνολογίας σε δημόσιους χώρους, ένα εμπόδιο που το Vision Pro δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει.

Οι αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι ο Mark Zuckerberg επιδιώκει να κατακτήσει το μεσαίο προς υψηλό τμήμα της αγοράς, προσφέροντας το 80% των δυνατοτήτων του Vision Pro στο ένα τρίτο της τιμής, σε ένα form factor που είναι πραγματικά φορητό. Το λογισμικό της Meta έχει ήδη αποδείξει την ωριμότητά του μέσω της σειράς Quest, διαθέτοντας έναν τεράστιο κατάλογο συμβατών εφαρμογών, παιχνιδιών και επαγγελματικών εργαλείων, κάτι που αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στο πιο κλειστό και πρόσφατα ανεπτυγμένο οικοσύστημα του visionOS.