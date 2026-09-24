HUAWEI WATCH GT 7 Series: Διαθέσιμη στην Ελλάδα με έκπτωση 50€ και αυτονομία 21 ημερών

Σύνοψη

Η νέα σειρά έξυπνων ρολογιών HUAWEI WATCH GT 7 είναι πλέον διαθέσιμη στο δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei στην ελληνική αγορά από τις 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Προσφέρεται με ειδική έκπτωση γνωριμίας 50 ευρώ σε σχέση με την προτεινόμενη τιμή λιανικής, μια προσφορά που ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Οι καταναλωτές που θα προχωρήσουν στην αγορά λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες συνολικής αξίας 199 ευρώ μέσω του προγράμματος HUAWEI Health MultiPass.

Τα νέα ρολόγια υποστηρίζουν ανέπαφες πληρωμές μέσω της υπηρεσίας Curve Pay και παραμένουν πλήρως συμβατά με συσκευές Android και iOS.

Η ενσωματωμένη μπαταρία εξασφαλίζει αυτονομία που φτάνει έως και τις 21 ημέρες, χάρη στη χρήση κυψελών υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο.

Ενσωματώνονται νέες λειτουργίες καταγραφής για χειμερινά αθλήματα, όπως το σκι, καθώς και προηγμένη ανάλυση για την ποδηλασία.

Μετά την επίσημη παρουσίασή τους στο European Innovative Product Launch event που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο, τα νέα premium smartwatches της Huawei καταφθάνουν στα ράφια των ελληνικών καταστημάτων. Η διάθεσή τους ξεκινά επίσημα στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 μέσω του δικτύου επίσημων συνεργατών της εταιρείας, συνοδευόμενη από μια ελκυστική εμπορική πολιτική για τους πρώτους αγοραστές. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν τα νέα μοντέλα με μείωση 50 ευρώ από την αρχική προτεινόμενη τιμή λιανικής.

Κατασκευή υψηλών προδιαγραφών και σχεδιασμός

Η σχεδιαστική φιλοσοφία της Huawei εστιάζει στη δημιουργία συσκευών που μπορούν να φορεθούν με την ίδια άνεση τόσο σε ένα επαγγελματικό ραντεβού όσο και κατά τη διάρκεια μιας απαιτητικής ορεινής πεζοπορίας. Το απλό HUAWEI WATCH GT 7 κυκλοφορεί σε δύο επιλογές μεγέθους, στα 46 mm και 41 mm, καλύπτοντας διαφορετικές προτιμήσεις. Το κορυφαίο HUAWEI WATCH GT 7 Pro ανεβάζει τον πήχη της ανθεκτικότητας διαθέτοντας nano-tech κεραμική στεφάνη και μεσαίο πλαίσιο κατασκευασμένο από κράμα τιτανίου. Η εικόνα ολοκληρώνεται με το νέο λουράκι EasyCross, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να παρέχει ασφαλή και ξεκούραστη εφαρμογή, ανεξάρτητα από την ένταση της φυσικής δραστηριότητας του χρήστη.

Προηγμένη καταγραφή για αθλητές και υπαίθριες δραστηριότητες

Ακολουθώντας το κεντρικό μήνυμα «Chase the Wild», τα νέα smartwatches ενσωματώνουν ένα διευρυμένο οικοσύστημα λειτουργιών για υπαίθρια άσκηση. Για πρώτη φορά προστίθενται εξειδικευμένες λειτουργίες για indoor snow sports, οι οποίες αναγνωρίζουν αυτόματα το skiing και το snowboarding. Οι αισθητήρες καταγράφουν με ακρίβεια την απόσταση, την ταχύτητα και τη συνολική κατάβαση του αθλητή. Παράλληλα, η εφαρμογή Huawei Health επιτρέπει τη μεταφορά χαρτών από περισσότερα από 3.000 χιονοδρομικά κέντρα παγκοσμίως απευθείας στο ρολόι. Την εμπειρία ενισχύουν οι νέες λειτουργίες Turn Detection και G-Force detection, παρέχοντας λεπτομερή τηλεμετρία για κάθε κίνηση στο χιόνι.

Οι λάτρεις της ποδηλασίας επωφελούνται επίσης από σημαντικές αναβαθμίσεις, καθώς το λογισμικό περιλαμβάνει πλέον εργαλεία όπως τα Climb Planning, Climb Broadcast και Sharp Turn Alerts. Οι ποδηλάτες έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τις αναβάσεις πριν ξεκινήσουν τη διαδρομή τους, ενώ λαμβάνουν ζωντανές ενημερώσεις για την κλίση του εδάφους και την υπολειπόμενη απόσταση. Επιπλέον, το σύστημα AI Workout Analysis αναλαμβάνει να επεξεργαστεί όλα τα δεδομένα μετά το τέλος της προπόνησης, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της φυσικής απόδοσης.

Υγεία, αυτονομία και ανέπαφες πληρωμές

Η καθημερινή παρακολούθηση της υγείας γίνεται πιο διαισθητική μέσα από την ανανεωμένη λειτουργία Health Insights, η οποία προσφέρει ένα αναλυτικό morning briefing μόλις ξυπνήσει ο χρήστης. Ο αλγόριθμος υπολογίζει το εξατομικευμένο Physical Readiness score, συνδυάζοντας πολλαπλές μετρικές όπως η ποιότητα του νυχτερινού ύπνου, η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV), τα επίπεδα συναισθηματικής φόρτισης και οι θερμίδες που έχουν καταναλωθεί.

Για να υποστηρίξει όλους αυτούς τους υπολογισμούς χωρίς να απαιτείται καθημερινή φόρτιση, η Huawei εξόπλισε τις συσκευές με μπαταρίες υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο. Το μοντέλο Pro και η έκδοση των 46 mm αγγίζουν τις 21 ημέρες αυτονομίας με ελαφριά χρήση, ενώ η πιο συμπαγής έκδοση των 41 mm φτάνει τις 14 ημέρες λειτουργίας. Η ενσωμάτωση της υπηρεσίας Curve Pay έρχεται να λύσει το πρόβλημα των καθημερινών μικροσυναλλαγών, επιτρέποντας στους χρήστες στην Ελλάδα να πληρώνουν ανέπαφα απευθείας από τον καρπό τους, διατηρώντας παράλληλα απόλυτη συμβατότητα με συστήματα Android και iOS.

Το οικοσύστημα HUAWEI Health MultiPass

Η εταιρεία προσθέτει επιπλέον αξία στην αγορά μέσω του πακέτου HUAWEI Health MultiPass. Κάθε νέος κάτοχος αποκτά άμεση πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες συνολικής αξίας 199 ευρώ. Το ψηφιακό αυτό δώρο αναλύεται σε τρεις μήνες συνδρομής στο HUAWEI Health+ (αξίας 20€), δύο μήνες πρόσβασης στην πλατφόρμα χαρτών Komoot (10€), τρεις μήνες στην εφαρμογή διαλογισμού Headspace (39€), δύο μήνες στο Naviki (10€), καθώς και από τρεις μήνες στις υπηρεσίες FIIT (60€) και Kotcha (60€).

Αξίζει να σημειωθεί πως μαζί με την κυκλοφορία των νέων ρολογιών, η αγορά αναμένει σύντομα και την έλευση άλλων flagship συσκευών που παρουσιάστηκαν στο Μόναχο, όπως το HUAWEI WATCH 6, το HUAWEI WATCH D3 το οποίο προσφέρει συνεχή μέτρηση αρτηριακής πίεσης, το tablet HUAWEI MatePad Pro 12-inch και τα ασύρματα ακουστικά HUAWEI FreeBuds Neo.