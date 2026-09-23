Αποστολή στο Μόναχο: Η Huawei επαναπροσδιορίζει (ξανά) τα όρια της τεχνολογίας!

Για ακόμα μία φορά είχα την τιμή να παρευρεθώ σε παγκόσμια εκδήλωση της Huawei και συγκεκριμένα στο «Chase the Wild» στο Μόναχο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο χώρος διεξαγωγής, ο εντυπωσιακός πολυχώρος Showpalast, φιλοξένησε δημοσιογράφους και αναλυτές από όλο τον κόσμο, σε μια παρουσίαση που δεν περιορίστηκε σε απλές ανακοινώσεις συσκευών, αλλά ανέδειξε τη συνολική στρατηγική της εταιρείας γύρω από τον αθλητισμό, την ψηφιακή υγεία και την παραγωγικότητα. Στα ειδικά διαμορφωμένα demo zones είχα τη δυνατότητα να δοκιμάσω από κοντά όλη τη νέα γκάμα προϊόντων, όπως τα Huawei Watch 6 και Watch 6 Pro, τα Huawei Watch GT 7 και GT 7 Pro, το πρωτοποριακό Huawei Watch D3, το νέο tablet Huawei MatePad Pro 12’’ και τα ασύρματα ακουστικά Huawei FreeBuds Neo.

Έχοντας παρακολουθήσει συστηματικά και από πολύ κοντά την πορεία της Huawei για περισσότερο από μία δεκαετία, έχω περάσει από τα χέρια μου τη συντριπτική πλειοψηφία των συσκευών που έχει κυκλοφορήσει στην αγορά, από τις πρώτες προσπάθειες στην κατηγορία των smartphones μέχρι τη σταδιακή διαμόρφωση ενός ισχυρού οικοσυστήματος. Μέσα από αυτή την μακροχρόνια τριβή και τη δοκιμή συσκευών, γνωρίζω πολύ καλά ότι η Huawei δεν κινείται απλά στο κορυφαίο επίπεδο, ειδικά στην κατηγορία των smartwatches, αλλά αποτελεί το παράδειγμα προς μίμηση για ολόκληρη τη βιομηχανία. Η εταιρεία καταφέρνει να πιέζει σταθερά τα όρια του τι θεωρούμε γενικότερα εφικτό από μια φορετή συσκευή, ανεβάζοντας τον πήχη της τεχνολογίας ολοένα και υψηλότερα με κάθε νέα γενιά.

Από το σύνολο των νέων ανακοινώσεων, το μοντέλο που ξεχώρισε εμφατικά ήταν το Huawei Watch GT 7 Pro. Η συγκεκριμένη σειρά έχει εδραιωθεί στην αγορά για την αξιοπιστία της, όμως το νέο μοντέλο πηγαίνει την παρακολούθηση της αθλητικής δραστηριότητας σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί την επιλογή κορυφαίων αθλητών που αγωνίζονται σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς προσφέρει εξειδικευμένες μετρήσεις για απαιτητικά αθλήματα. Η κατασκευή του βασίζεται σε κράμα τιτανίου υψηλής αντοχής και νανοκεραμική στεφάνη, ενώ συνδυάζεται με το νέο σύστημα κουμπώματος EasyCross. Η AMOLED οθόνη των 1,47 ιντσών προστατεύεται από κρύσταλλο ζαφειριού και προσφέρει εντυπωσιακή φωτεινότητα που αγγίζει τα 3.000 nits, διατηρώντας απόλυτη ευκρίνεια ακόμα και κάτω από άμεσο φως της ημέρας.

Στις δυνατότητες του περιλαμβάνονται εξειδικευμένες λειτουργίες όπως η μέτρηση της δύναμης G (G-Force) και η ανίχνευση στροφής από τον καρπό για σκι και snowboard, με ενσωματωμένους χάρτες για περισσότερα από 3.000 χιονοδρομικά κέντρα παγκοσμίως, αλλά και ειδοποιήσεις κλίσεων για ποδηλάτες. Παράλληλα, η αυτονομία της μπαταρίας παραμένει ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του, φτάνοντας έως και τις 21 ημέρες χρήσης. Στη δική μου καθημερινότητα, ως κορυφαία χαρακτηριστικά αναδεικνύονται η εξαιρετικά ακριβής καταγραφή του ύπνου και η αναβαθμισμένη ενότητα Health Insights, η οποία μέσω του δείκτη Physical Readiness προσφέρει μια σαφή εικόνα για τα επίπεδα κόπωσης, την αποκατάσταση και την ετοιμότητα του οργανισμού για προπόνηση.

Ιδιαίτερη αναφορά απαιτείται για το Huawei Watch D3, μια συσκευή που αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Το Watch D3 δεν είναι ένα απλό smartwatch με ενδείξεις ευεξίας, αλλά μια πιστοποιημένη ιατρική συσκευή βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων CE-MDR, η οποία μετρά την αρτηριακή πίεση με εξαιρετική κλινική ακρίβεια. Η συσκευή αυτή αλλάζει ριζικά τα δεδομένα για τους ηλικιωμένους αλλά και για οποιονδήποτε χρειάζεται τακτική ιατρική παρακολούθηση, καθώς υποστηρίζει 24ωρη περιπατητική καταγραφή της αρτηριακής πίεσης (24-hour ambulatory blood pressure monitoring) καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

Το σημαντικότερο επίτευγμα της νέας γενιάς είναι ότι η Huawei κατάφερε να ενσωματώσει αυτή την τεχνολογία σε ένα εξαιρετικά κομψό, συμμαζεμένο και ελαφρύ σώμα, καταργώντας τον όγκο που χαρακτήριζε τις παλαιότερες ιατρικές συσκευές. Έτσι, το Watch D3 μπορεί να φορεθεί άνετα σε 24ωρη βάση όπως ένα συμβατικό smartwatch, επιτρέποντας στον χρήστη να παρακολουθεί ταυτόχρονα τις προπονήσεις του, την ποιότητα του ύπνου του, να λαμβάνει ειδοποιήσεις και να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις, χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινή άνεση.

Πέρα από τα δύο αυτά κεντρικά μοντέλα, η παρουσίαση περιελάμβανε και άλλες συσκευές που αναμένεται να προσελκύσουν έντονα το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού στην Ελλάδα:

Huawei Watch 6 & Watch 6 Pro: Η βασική σειρά smartwatches της εταιρείας επιστρέφει ανανεωμένη, με την έκδοση Pro να διακρίνεται για την κατασκευή από τιτάνιο και τη χρήση σφαιρικού κρυστάλλου ζαφειριού. Ενσωματώνουν τον αναβαθμισμένο αισθητήρα X-TAP 12 καναλιών, ο οποίος επιτρέπει τη γρήγορη μέτρηση πολλαπλών ζωτικών δεικτών υγείας (Health Glance), ενώ υποστηρίζουν αυτόνομες κλήσεις, ανέπαφες πληρωμές NFC, πλοήγηση GPS και προηγμένες αναλύσεις προπονήσεων με τη βοήθεια αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης.

Η βασική σειρά smartwatches της εταιρείας επιστρέφει ανανεωμένη, με την έκδοση Pro να διακρίνεται για την κατασκευή από τιτάνιο και τη χρήση σφαιρικού κρυστάλλου ζαφειριού. Ενσωματώνουν τον αναβαθμισμένο αισθητήρα X-TAP 12 καναλιών, ο οποίος επιτρέπει τη γρήγορη μέτρηση πολλαπλών ζωτικών δεικτών υγείας (Health Glance), ενώ υποστηρίζουν αυτόνομες κλήσεις, ανέπαφες πληρωμές NFC, πλοήγηση GPS και προηγμένες αναλύσεις προπονήσεων με τη βοήθεια αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Huawei MatePad Pro 12’’: Το νέο κορυφαίο tablet της Huawei στοχεύει στην παροχή υψηλής παραγωγικότητας για επαγγελματίες και δημιουργούς. Με εξαιρετικά λεπτό προφίλ πάχους 4,7 mm και βάρος μόλις 454 γραμμάρια, διαθέτει εύκαμπτη οθόνη OLED PaperMatte 12 ιντσών, η οποία προσφέρει υφή που θυμίζει χαρτί και ελαχιστοποιεί τις ανακλάσεις. Η συσκευή αξιοποιεί λειτουργίες AI για αυτόματη μετατροπή ομιλίας σε κείμενο, βελτίωση του γραφικού χαρακτήρα κατά τη χρήση της γραφίδας M-Pencil, καθώς και αναγνώριση χειρονομιών στον αέρα.

Το νέο κορυφαίο tablet της Huawei στοχεύει στην παροχή υψηλής παραγωγικότητας για επαγγελματίες και δημιουργούς. Με εξαιρετικά λεπτό προφίλ πάχους 4,7 mm και βάρος μόλις 454 γραμμάρια, διαθέτει εύκαμπτη οθόνη OLED PaperMatte 12 ιντσών, η οποία προσφέρει υφή που θυμίζει χαρτί και ελαχιστοποιεί τις ανακλάσεις. Η συσκευή αξιοποιεί λειτουργίες AI για αυτόματη μετατροπή ομιλίας σε κείμενο, βελτίωση του γραφικού χαρακτήρα κατά τη χρήση της γραφίδας M-Pencil, καθώς και αναγνώριση χειρονομιών στον αέρα. Huawei FreeBuds Neo: Η νέα πρόταση στον τομέα του ήχου συνδυάζει εργονομικό σχεδιασμό για ξεκούραστη χρήση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με υποστήριξη ήχου υψηλής πιστότητας. Τα ακουστικά διαθέτουν τεχνολογία προσαρμοστικής ενεργής ακύρωσης θορύβου (Adaptive ANC), η οποία προσαρμόζει αυτόματα το επίπεδο απομόνωσης ανάλογα με τους θορύβους του περιβάλλοντος, ενώ προσφέρουν μεγάλη αυτονομία μπαταρίας για συνεχή αναπαραγωγή.

Η επιστροφή από το Μόναχο επιβεβαίωσε ότι η Huawei συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στην έρευνα και την ανάπτυξη, παρουσιάζοντας συσκευές που προσφέρουν ουσιαστική τεχνολογική υπεροχή και πρακτικά οφέλη στον χρήστη. Ακόμα μία αποστολή δικαίωσε πλήρως τις προσδοκίες μου και το ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις της εταιρείας παραμένει αμείωτο.

Σύντομα θα ακολουθήσουν και τα αναλυτικά reviews για πολλές από τις νέες συσκευές, επομένως, μείνετε συντονισμένοι!