Ray-Ban Meta: Ανακοινώθηκε η τρίτη γενιά και έκδοση χωρίς κάμερα

Σύνοψη

Η Meta παρουσίασε την τρίτη γενιά έξυπνων γυαλιών Ray-Ban κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Connect 2026, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις λειτουργίες ήχου και την τεχνητή νοημοσύνη.

Το πιο σημαντικό νέο προϊόν είναι η έκδοση "Meta Audio", η οποία στερείται εντελώς ενσωματωμένης κάμερας προκειμένου να καταπολεμήσει τις ανησυχίες γύρω από την ιδιωτικότητα των παρευρισκόμενων σε δημόσιους χώρους.

Η αρχική τιμή λιανικής πώλησης ορίζεται στα 249 δολάρια, καθιστώντας τα γυαλιά άμεσα ανταγωνιστικά απέναντι σε premium ασύρματα ακουστικά, ενώ παράλληλα διαθέτουν αισθητά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε σύγκριση με τους προκατόχους τους.

Για την ενίσχυση του νεανικού και πολιτιστικού τους αποτυπώματος, ανακοινώθηκαν στρατηγικές συνεργασίες με γνωστά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών καλλιτεχνών της K-pop αλλά και του εμβληματικού συγκροτήματος Muse.

Η παρουσίαση της τρίτης γενιάς έξυπνων γυαλιών Ray-Ban στο πλαίσιο του φετινού συνεδρίου Meta Connect 2026 αποτελεί μια σαφή απόδειξη της ωρίμανσης που υφίσταται η αγορά των wearables, καθώς οι κατασκευαστές αρχίζουν πλέον να κατανοούν σε βάθος τις πραγματικές επιθυμίες και τις βαθύτερες επιφυλάξεις του καταναλωτικού κοινού.

Η απόφαση της εταιρείας να εισαγάγει μια έκδοση απολύτως επικεντρωμένη στον ήχο υπό την ονομασία Ray-Ban Meta Audio υποδηλώνει μια ριζική αλλαγή κατεύθυνσης, η οποία στοχεύει στην απάλειψη του κοινωνικού στίγματος που συνοδεύει τα έξυπνα γυαλιά από την εποχή των πρώτων πειραματισμών με τα Google Glass. Αφαιρώντας πλήρως τον φακό της κάμερας από τον σκελετό, η Meta προσφέρει μια συσκευή που μπορεί να φορεθεί με άνεση σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό περιβάλλον χωρίς να προκαλεί καχυποψία στους γύρω, επιλύοντας οριστικά το πρόβλημα της παραβίασης του ιδιωτικού απορρήτου που αποτελούσε το βασικότερο εμπόδιο για την ευρεία υιοθέτηση παρόμοιων τεχνολογιών από τον μέσο χρήστη.

Αντιλαμβανόμενη τις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας, η εταιρεία έχει τοποθετήσει τον ψηφιακό βοηθό Meta AI στον πυρήνα της εμπειρίας χρήσης, επιτρέποντας στους κατόχους να αλληλεπιδρούν με τη συσκευή τους αποκλειστικά μέσω φωνητικών εντολών με απόλυτη φυσικότητα. Οι αλγόριθμοι επεξεργασίας φυσικής γλώσσας έχουν βελτιστοποιηθεί για να κατανοούν πολύπλοκα αιτήματα εν κινήσει, δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να υπαγορεύει μηνύματα, να ενημερώνεται για τον καιρό ή τις ειδήσεις και να ελέγχει την αναπαραγωγή μουσικής χωρίς να απαιτείται η παραμικρή οπτική επαφή με την οθόνη του κινητού τηλεφώνου.

Προδιαγραφές, αυτονομία και η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα έξυπνα γυαλιά ήταν ανέκαθεν η εξασφάλιση επαρκούς διάρκειας μπαταρίας χωρίς να θυσιάζεται η αισθητική κομψότητα του σκελετού ή να αυξάνεται δυσανάλογα το συνολικό βάρος της κατασκευής. Στην τρίτη γενιά των Ray-Ban Meta, οι μηχανικοί της εταιρείας κατάφεραν να ενσωματώσουν νέας τεχνολογίας κυψέλες ενέργειας στους βραχίονες, αυξάνοντας σημαντικά την αυτονομία της συσκευής ώστε να εξυπηρετεί με άνεση τις ανάγκες μιας πλήρους ημέρας μεικτής χρήσης. Η απουσία του αισθητήρα της κάμερας και του συνεπαγόμενου ενεργοβόρου επεξεργαστή εικόνας στην έκδοση Audio συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση πόρων, αφήνοντας τεράστια περιθώρια ισχύος για την αδιάλειπτη λειτουργία των μικροφώνων αναλογικής ακύρωσης θορύβου και των κατευθυντικών ηχείων ανοιχτού τύπου.

Ο σχεδιασμός του ηχητικού συστήματος έχει αναβαθμιστεί ριζικά για να παρέχει πλουσιότερες χαμηλές συχνότητες και μεγαλύτερη ένταση χωρίς να παρατηρείται παραμόρφωση στα υψηλά επίπεδα, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο ήχος κατευθύνεται αυστηρά προς το αυτί του χρήστη για να αποτρέπεται η διαρροή προς τους παρευρισκόμενους. Τα μικρόφωνα διαθέτουν αναβαθμισμένη ικανότητα απομόνωσης της ανθρώπινης φωνής ακόμα και σε θορυβώδη αστικά περιβάλλοντα με έντονο αέρα, διευκολύνοντας την άψογη επικοινωνία τόσο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων όσο και κατά την επικοινωνία με τον ψηφιακό βοηθό. Το σύστημα ενσωματώνει πλέον την ικανότητα να μεταφράζει συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο αξιοποιώντας την ισχύ της πλατφόρμας Meta AI, ένα χαρακτηριστικό που καθιστά τα γυαλιά ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τους ταξιδιώτες και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο.

Συνεργασίες στρατηγικής σημασίας με τη μουσική βιομηχανία

Για να υποστηρίξει εμπορικά τη μετάβαση σε μια συσκευή με επίκεντρο τον ήχο, η Meta αποφάσισε να συνάψει ισχυρές συμμαχίες με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, επιδιώκοντας να προσεγγίσει διαφορετικές ηλικιακές και πολιτιστικές ομάδες. Η ανακοίνωση της συνεργασίας με καταξιωμένους καλλιτέχνες της ραγδαία αναπτυσσόμενης σκηνής της K-pop αποσκοπεί στην προσέλκυση του νεανικού κοινού, προσφέροντας αποκλειστικές εκδόσεις των γυαλιών με μοναδικούς χρωματικούς συνδυασμούς και προσαρμοσμένα ηχητικά προφίλ που αναδεικνύουν την ποπ μουσική. Παράλληλα, η σύμπραξη με το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα Muse προσθέτει ένα σαφώς πιο εναλλακτικό και premium προφίλ στη σειρά, εστιάζοντας πιθανότατα σε ειδικές ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή που αποδίδουν με μέγιστη πιστότητα τον πολύπλοκο ροκ ήχο.

Οι συλλογές αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε σχεδιαστικές παρεμβάσεις στους κλασικούς σκελετούς της Ray-Ban, αλλά συνοδεύονται από εξειδικευμένο λογισμικό που ενισχύει την εμπειρία ακρόασης, αποδεικνύοντας ότι τα έξυπνα γυαλιά μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα κανονικό υποκατάστατο των παραδοσιακών ακουστικών.