Καταρρίφθηκε το παγκόσμιο ρεκόρ ακρίβειας στη μέτρηση του χρόνου!

Σύνοψη

Επιστήμονες από το Centre for Quantum Technologies (CQT) του National University of Singapore κατασκεύασαν το πιο ακριβές ατομικό ρολόι στον κόσμο βασισμένο σε ιόντα λουτήτιου.

Η ερευνητική ομάδα πέτυχε ασύλληπτη αβεβαιότητα μόλις 1 x 10 -19 , επιτυγχάνοντας μέτρηση της συχνότητας σε 19 δεκαδικά ψηφία και καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ από ρολόγια στροντίου, αλουμινίου και υττερβίου.

, επιτυγχάνοντας μέτρηση της συχνότητας σε 19 δεκαδικά ψηφία και καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ από ρολόγια στροντίου, αλουμινίου και υττερβίου. Η αυστηρή επαλήθευση της ακρίβειας πραγματοποιήθηκε μέσω της αδιάλειπτης σύγκρισης δύο ανεξάρτητων ρολογιών στον ίδιο χώρο για 200 ώρες, αποδίδοντας συμφωνία με απόκλιση 5.7 x 10 -19 .

. Το στοιχείο του λουτήτιου προσφέρει πρωτοφανή σταθερότητα έναντι εξωτερικών περιβαλλοντικών μεταβολών, διατηρώντας την απόλυτη ακρίβειά του ανεξάρτητα από ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας ή μεταβολές στα μαγνητικά πεδία.

Η τεχνολογική εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για τον επίσημο επαναπροσδιορισμό του δευτερολέπτου μετά το έτος 2030, τη χαρτογράφηση του βαρυτικού πεδίου της Γης σε επίπεδο χιλιοστού και τον αυστηρότερο έλεγχο θεμελιωδών νόμων της φυσικής.

Το νέο ατομικό ρολόι του Centre for Quantum Technologies (CQT) στο National University of Singapore χρησιμοποιεί ιόντα λουτήτιου (Lu+) για να μετρήσει τον χρόνο με πρωτοφανή αβεβαιότητα μόλις 1 x 10-19. Μετρώντας τη συχνότητα σε δεκαεννέα δεκαδικά ψηφία, η ερευνητική ομάδα δημοσίευσε στο περιοδικό Nature την πιο ακριβή μέτρηση που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας οριστικά τα προηγούμενα ρεκόρ που κατείχαν τα οπτικά ρολόγια στροντίου και υττερβίου.

Η μέτρηση του χρόνου αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της επιστημονικής προόδου, καθώς η εξέλιξη των ατομικών ρολογιών έχει επιτρέψει την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών που διέπουν την καθημερινότητά μας, όπως τα συστήματα παγκόσμιου εντοπισμού θέσης (GPS) και ο κρυπτογραφημένος συγχρονισμός των παγκόσμιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του επιτεύγματος, αρκεί να σκεφτούμε ότι ένα παραδοσιακό ρολόι χειρός λειτουργεί μετρώντας τις ταλαντώσεις ενός κρυστάλλου χαλαζία, ενώ τα ατομικά ρολόγια μετρούν τον χρόνο με βάση μια απόλυτα σταθερή ιδιότητα της φύσης, δηλαδή τη μετάβαση ενός ηλεκτρονίου μεταξύ δύο ενεργειακών επιπέδων μέσα στο άτομο. Όταν το ηλεκτρόνιο αλλάζει επίπεδο, απορροφά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε μια απολύτως συγκεκριμένη συχνότητα η οποία δεν μεταβάλλεται ποτέ. Στα τυπικά ρολόγια καισίου, η συχνότητα αυτή βρίσκεται στο φάσμα των μικροκυμάτων, ωστόσο, στα σύγχρονα οπτικά ατομικά ρολόγια η μετάβαση συντονίζεται στο οπτικό φάσμα του φωτός, όπου οι ταλαντώσεις είναι τάξεις μεγέθους πιο γρήγορες. Ένα λέιζερ συντονίζεται ακριβώς σε αυτή την οπτική μετάβαση και οι ταχύτατες ταλαντώσεις του φωτός λειτουργούν ουσιαστικά ως ένα εκκρεμές το οποίο μετρά τον χρόνο με κλασματική ακρίβεια εκατομμύρια φορές ανώτερη από τα συστήματα προηγούμενων γενεών.

Ερευνητικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον πλανήτη έχουν επικεντρωθεί σε στοιχεία όπως το στρόντιο, το υττέρβιο και το αλουμίνιο για την κατασκευή των δικών τους υπερ-ευαίσθητων συστημάτων, όμως, η ομάδα του CQT στο NUS αποφάσισε πριν από περισσότερο από μία δεκαετία να ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, εστιάζοντας αποκλειστικά στις ιδιότητες του λουτήτιου. Η μακροχρόνια ερευνητική επένδυση απέδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα, καθώς τα ιόντα λουτήτιου διαθέτουν μια θεμελιώδη φυσική συμπεριφορά που τα καθιστά σχεδόν απρόσβλητα στις εξωτερικές περιβαλλοντικές παρεμβολές.

Σε άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οπτικών ατομικών ρολογιών, οι μικρές αλλαγές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος ή οι ανεπαίσθητες διακυμάνσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων προκαλούν μετατοπίσεις στη συχνότητα μετάβασης του ηλεκτρονίου, αλλοιώνοντας δραματικά την τελική μέτρηση. Το λουτήτιο πρακτικά αγνοεί αυτές τις μεταβολές χάρη στην εγγενή σταθερότητα της κβαντικής του κατάστασης, επιτρέποντας στο οπτικό ρολόι να διατηρεί την απόλυτη ακρίβειά του ανεξάρτητα από εξωγενείς παράγοντες.

Οι δημιουργοί αναφέρουν χαρακτηριστικά πως ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να μεταφερθεί από την ζέστη της Κοιλάδας του Θανάτου στο ψυχρότερο οροπέδιο της Ανταρκτικής και να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα με την ίδια ακρίβεια. Η ερευνητική ομάδα σχεδίασε και εφάρμοσε μια καινοτόμο τεχνική η οποία ονομάζεται μέσος όρος υπέρλεπτης υφής, μέσω της οποίας εξαλείφονται σχεδόν ολοκληρωτικά τα συστηματικά σφάλματα κατά τον ορισμό της μετάβασης του ρολογιού.

Πώς η συσχέτιση φασματοσκοπίας επιβεβαίωσε την απόλυτη ακρίβεια;

Η δήλωση ενός παγκόσμιου ρεκόρ απαιτεί αντίστοιχα αδιαμφισβήτητες αποδείξεις έπρεπε να συνοδεύεται από μετρήσεις πέραν κάθε επιστημονικής αμφιβολίας. Οι ερευνητές πήραν την απόφαση να κατασκευάσουν δύο πανομοιότυπα και πλήρως ανεξάρτητα οπτικά ατομικά ρολόγια λουτήτιου μέσα στο ίδιο εργαστήριο, ώστε να τα υποβάλουν στην πιο αυστηρή συγκριτική δοκιμή που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην ιστορία της φυσικής. Η διαδικασία ελέγχου της ακρίβειας τους βασίστηκε σε μια εξαιρετικά απαιτητική μέθοδο, κατά την οποία παλμοί λέιζερ από μια κοινή πηγή τροφοδοτούσαν ταυτόχρονα και τα δύο συστήματα, προκειμένου να μετρηθεί ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονταν τα άτομα στο καθένα από αυτά. Διατηρώντας την παρατήρηση των ατόμων για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα που έφταναν έως και τα δέκα δευτερόλεπτα ανά μέτρηση, οι φυσικοί συγκέντρωσαν δεδομένα συνολικής διάρκειας διακοσίων ωρών για να εξαγάγουν τα τελικά τους συμπεράσματα.

Το αποτέλεσμα υπήρξε πρωτοφανές, καθώς τα δύο ανεξάρτητα συστήματα διατήρησαν απόλυτη συμφωνία με την απόκλισή τους να καταγράφεται μόλις στο 5.7 x 10-19. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε ένα χάσμα τόσο απειροελάχιστο που θεωρείται στατιστικά αδύνατο να διακριθεί από το απόλυτο μηδέν, επιβεβαιώνοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ακρίβεια που είχε μετρηθεί αρχικά. Παρά την τεράστια επιτυχία σε τοπικό επίπεδο, η σύγκριση ρολογιών τεράστιας ακρίβειας που βρίσκονται σε διαφορετικές και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις παραμένει ένα τεράστιο και άλυτο επιστημονικό πρόβλημα το οποίο συνδέεται άμεσα με τη γενική θεωρία της σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν. Σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, η βαρύτητα επηρεάζει τη ροή του χρόνου, πράγμα που σημαίνει ότι ένα ατομικό ρολόι που βρίσκεται μερικά εκατοστά ψηλότερα από ένα άλλο θα καταγράψει τον χρόνο να κυλά ελαφρώς πιο γρήγορα λόγω της ασθενέστερης βαρυτικής έλξης. Προς το παρόν, η γνώση μας για τις διαφορές στο γεωδυναμικό ύψος και τη βαρύτητα μεταξύ απομακρυσμένων περιοχών του πλανήτη δεν είναι επαρκώς λεπτομερής, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο να διαχωριστεί μια πραγματική ασυμφωνία στη λειτουργία του εξοπλισμού από την αναμενόμενη βαρυτική παραμόρφωση του χρόνου. Αυτός αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο αυτού του είδους οι δοκιμές ακρίβειας πρέπει να πραγματοποιούνται αυστηρά μέσα στα όρια του ίδιου εργαστηρίου, τοποθετώντας τον εξοπλισμό κυριολεκτικά δίπλα-δίπλα.

Ποιες είναι οι πρακτικές εφαρμογές της νέας μέτρησης του χρόνου;

Η ανάπτυξη του οπτικού ατομικού ρολογιού λουτήτιου ανοίγει τον δρόμο για μια σειρά από θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα κατανοεί και αναλύει τον φυσικό κόσμο. Η πρώτη και κυριότερη πρακτική εφαρμογή θα είναι ο αναμενόμενος επαναπροσδιορισμός του δευτερολέπτου από τη διεθνή επιτροπή προτύπων μέτρησης, μια παγκόσμια μετάβαση, η οποία πιθανότατα θα λάβει χώρα μετά το έτος 2030, αφήνοντας πίσω την εποχή των ρολογιών καισίου. Η εντυπωσιακή ευαισθησία των νέων συστημάτων τα μετατρέπει αυτόματα στους πιο προηγμένους αισθητήρες βαρύτητας που έχει κατασκευάσει ποτέ ο άνθρωπος, προσφέροντας τη δυνατότητα χαρτογράφησης του σχήματος της Γης και του βαρυτικού της πεδίου με ακρίβεια χιλιοστού. Η ικανότητα αυτή επιτρέπει την παρακολούθηση λεπτομερών γεωλογικών φαινομένων και την πιθανή πρόβλεψη ηφαιστειακών ή σεισμικών δραστηριοτήτων μέσω της ανίχνευσης ανεπαίσθητων μεταβολών στη μάζα κάτω από τον φλοιό της Γης.

Παράλληλα, οι ακραίες μετρήσεις αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα πανίσχυρο θεωρητικό εργαλείο στα χέρια των ερευνητών οι οποίοι αναζητούν απαντήσεις στα μεγαλύτερα μυστήρια του σύμπαντος. Παρέχουν τον απαραίτητο βαθμό λεπτομέρειας για τη δοκιμή της θεωρίας της σχετικότητας σε ακραίες συνθήκες και την ανίχνευση πιθανών μικροσκοπικών διακυμάνσεων στις θεμελιώδεις σταθερές της φύσης. Επιπλέον, ο εξοπλισμός επιτρέπει την εκτέλεση πειραμάτων για την έρευνα γύρω από τη Σκοτεινή Ύλη, προσφέροντας στην επιστημονική κοινότητα νέους τρόπους για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει υποθέσεις της σύγχρονης κοσμολογίας.