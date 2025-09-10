Spotify: Μετά από 8 χρόνια αναμονής, ξεκινά επιτέλους η διάθεση του lossless ήχου

Μετά από χρόνια φημών, αναβολών και υποσχέσεων που δεν υλοποιήθηκαν, η Spotify ανακοίνωσε ότι ξεκινά επιτέλους τη διάθεση lossless ήχου στην υπηρεσία του. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ορόσημο για την πλατφόρμα, καθώς πρόκειται για ένα αίτημα που οι χρήστες περίμεναν εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Το πιο απρόσμενο στοιχείο είναι ότι η νέα δυνατότητα δεν θα συνοδεύεται από κάποιο πιο ακριβό «HiFi» πακέτο, όπως πολλοί προέβλεπαν, αλλά θα προσφέρεται χωρίς επιπλέον κόστος σε όλους τους συνδρομητές του Spotify Premium.

Η ανακοίνωση αυτή κλείνει ένα κεφάλαιο που ξεκίνησε το 2017, όταν πρωτοκυκλοφόρησαν φήμες για επερχόμενη διάθεση μουσικής υψηλής πιστότητας. Το 2021 η εταιρεία είχε μάλιστα προχωρήσει σε επίσημη υπόσχεση για «σύντομα» λανσάρισμα, το οποίο όμως διαρκώς καθυστερούσε. Εν τω μεταξύ, η Spotify κυκλοφορούσε διάφορες άλλες λειτουργίες που δεν βρίσκονταν τόσο ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων των χρηστών, γεγονός που ενίσχυσε τον σκεπτικισμό και την απογοήτευση της κοινότητας. Σήμερα, ωστόσο, η διάθεση του lossless έχει πλέον ξεκινήσει, δίνοντας τέλος σε αυτή την πολύχρονη αναμονή.

Η μετάβαση δεν θα γίνει ταυτόχρονα σε όλες τις αγορές αλλά σταδιακά, με στόχο την ολοκλήρωση της διάθεσης έως τον Οκτώβριο. Στις πρώτες χώρες που αποκτούν πρόσβαση περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ιαπωνία. Οι χρήστες που είναι επιλέξιμοι θα ενημερωθούν με ειδοποίηση μέσα από την εφαρμογή, ενώ η ενεργοποίηση της νέας ποιότητας ήχου θα γίνεται μέσα από το μενού ρυθμίσεων. Όσοι ακούνε μουσική σε συμβατές συσκευές θα βλέπουν στην οθόνη αναπαραγωγής αλλά και στο Connect menu μια ειδική ένδειξη “lossless”, που θα επιβεβαιώνει τη νέα λειτουργία.

Η λίστα με τις συσκευές που υποστηρίζονται από την πρώτη ημέρα περιλαμβάνει προϊόντα των Sony, Bose, Samsung και Sennheiser. Σύντομα, και συγκεκριμένα τον επόμενο μήνα, θα προστεθεί και η υποστήριξη για Sonos και Amazon, διευρύνοντας τις επιλογές για όσους διαθέτουν οικιακά συστήματα ή έξυπνα ηχεία.

Παρά τον ενθουσιασμό, υπάρχει μια σημαντική τεχνική διευκρίνιση: το lossless audio του Spotify περιορίζεται σε ποιότητα 24-bit / 44.1 kHz σε μορφή FLAC. Πρόκειται για μια σαφή αναβάθμιση σε σχέση με τον μέχρι σήμερα συμπιεσμένο ήχο, ωστόσο οι μεγάλοι ανταγωνιστές του, όπως το Apple Music, το Tidal και το Qobuz, προσφέρουν ήδη υποστήριξη Hi-Res μέχρι 24-bit / 192 kHz. Για τον μέσο ακροατή η διαφορά μπορεί να είναι δύσκολα αντιληπτή, αλλά για τους απαιτητικούς audiophiles το Spotify εξακολουθεί να υπολείπεται.

Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η πλατφόρμα να παρουσιάσει στο μέλλον ένα πιο ακριβό «Pro» πρόγραμμα, που θα απευθύνεται αποκλειστικά στους χρήστες που αναζητούν την απόλυτη πιστότητα στον ήχο. Προς το παρόν, όμως, η εταιρεία φαίνεται να προτιμά να ενισχύσει την αξία του Premium πακέτου της χωρίς αύξηση κόστους, σε μια εποχή που οι συνδρομητικές υπηρεσίες αναγκάζονται όλο και πιο συχνά να δικαιολογούν τις αυξήσεις τιμών τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την κίνηση αυτή, το μόνο μεγάλο μουσικό streaming service που δεν προσφέρει lossless παραμένει το YouTube Music. Η Google, μέχρι στιγμής, δεν έχει παρουσιάσει κάποιο σαφές σχέδιο για ανάλογη αναβάθμιση, γεγονός που την αφήνει πίσω στη συγκεκριμένη κούρσα.

