Spotify: Προστέθηκε μια απλή, αλλά πολύ χρήσιμη λειτουργία!

Η Spotify προχωρά σε μια αλλαγή που υπόσχεται να δώσει στους ακροατές μεγαλύτερο έλεγχο στις μουσικές προτάσεις που λαμβάνουν από την πλατφόρμα. Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι πλέον οι χρήστες μπορούν να αποκλείουν μεμονωμένα τραγούδια από το λεγόμενο “Taste Profile”, δηλαδή το σύστημα που καθορίζει τις εξατομικευμένες προτάσεις. Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη παγκοσμίως, τόσο για τους δωρεάν όσο και για τους Premium συνδρομητές, μέσα από όλες τις εκδόσεις της εφαρμογής — ιστό, desktop και κινητά.

Ο αλγόριθμος του Spotify είναι η καρδιά της εμπειρίας του χρήστη: διαμορφώνει τις προτάσεις, δημιουργεί εξατομικευμένες playlists και «υπογράφει» χαρακτηριστικά όπως το Wrapped και το Blend. Μέχρι τώρα, οι ακροατές είχαν τη δυνατότητα να εξαιρούν ολόκληρες λίστες αναπαραγωγής από το προφίλ τους, όμως δεν μπορούσαν να κάνουν το ίδιο με μεμονωμένα κομμάτια. Η νέα λειτουργία έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας λεπτομερέστερο έλεγχο στην ακουστική εμπειρία.

Η εταιρεία εξήγησε ότι το «πάγωμα» ενός κομματιού σημαίνει ότι τόσο οι προηγούμενες όσο και οι μελλοντικές ακροάσεις του θα έχουν μειωμένο αντίκτυπο στις συστάσεις του αλγορίθμου. Αυτό σημαίνει ότι ένα τραγούδι που ακούστηκε «για την πλάκα» ή από περιέργεια, δεν θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα τα μουσικά γούστα που αναγνωρίζει το Spotify. Με άλλα λόγια, οι στιγμιαίες εμμονές ή τα «ενοχλητικά» hits δεν θα καταλήξουν να στοιχειώνουν τις μελλοντικές λίστες αναπαραγωγής.

Πώς λειτουργεί

Η διαδικασία είναι απλή: ο χρήστης επιλέγει το τραγούδι ή τη λίστα που θέλει, πατάει το μενού με τις τρεις τελείες στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και διαλέγει την επιλογή “Exclude from your Taste Profile”. Από εκείνη τη στιγμή, το συγκεκριμένο κομμάτι δεν θα έχει ουσιαστική βαρύτητα στη διαμόρφωση των προτάσεων.

