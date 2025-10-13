Springsteen: Deliver Me From Nowhere, ο Jeremy Allen White μεταμορφώνεται σε Bruce Springsteen

Ο Bruce Springsteen είναι εδώ και δεκαετίες ένας από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της αμερικανικής ροκ μουσικής, γνωστός για το πάθος, την ενέργεια και τη βαθιά κοινωνική συνείδηση. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια εποχή όπου η καλλιτεχνική του αξία ή η αποφασιστικότητά του αμφισβητήθηκαν. Κι όμως, η νέα ταινία Springsteen: Deliver Me From Nowhere μάς μεταφέρει σε μια περίοδο οπου ο καλλιτέχνης τόλμησε να στραφεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό, προκαλώντας έκπληξη και αμφιβολία ακόμη και στους πιο πιστούς του θαυμαστές.

Η ταινία, που υπογράφει ο σκηνοθέτης Scott Cooper, είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Warren Zanes και εστιάζει στη δημιουργία του θρυλικού άλμπουμ Nebraska, που κυκλοφόρησε το 1982. Σε μια περίοδο που ο Springsteen είχε ήδη καθιερωθεί με το Born to Run και το Darkness on the Edge of Town, αποφάσισε να απογυμνώσει τον ήχο του από κάθε εμπορική φιλοδοξία. Το Nebraska ήταν σκοτεινό, λιτό και βαθιά προσωπικό, ηχογραφημένο αρχικά ως ένα απλό demo στο σπίτι του, με μια κασέτα και μια ακουστική κιθάρα.

Τον ρόλο του “Boss” αναλαμβάνει ο Jeremy Allen White, γνωστός από την επιτυχημένη σειρά “The Bear”, και ήδη οι πρώτες αντιδράσεις για την ερμηνεία του είναι διθυραμβικές. Οι κριτικοί μιλούν για μια εσωτερική, ανθρώπινη και γεμάτη ευαισθησία απόδοση, που απομακρύνεται από το στερεότυπο της ροκ σταρ περσόνας.

Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο New York Film Festival, όπου προκάλεσε έντονες συζητήσεις. Αν και οι γνώμες των κριτικών για το συνολικό αποτέλεσμα είναι διχασμένες, όλοι συμφωνούν σε ένα σημείο: ο White προσφέρει μια συναρπαστική, σχεδόν υπνωτική ερμηνεία.

Ο Scott Cooper, γνωστός για τη χαρακτηριστική του κινηματογραφική ματιά σε έργα όπως το Crazy Heart και το Hostiles, επιλέγει έναν απλό, σχεδόν ντοκιμαντερίστικο τόνο για να αποδώσει την περίοδο της δημιουργίας του Nebraska. Μέσα από σιωπές, σκοτεινούς φωτισμούς και σκηνές απομόνωσης, επιχειρεί να δείξει τον Springsteen όχι ως θρύλο, αλλά ως άνθρωπο - καλλιτέχνη που αναζητά απαντήσεις μέσα από τη μουσική του.

Η μουσική, φυσικά, αποτελεί την καρδιά της αφήγησης. Τα τραγούδια του Nebraska” γεμάτα ιστορίες για εγκληματίες, χαμένες ψυχές και την αμερικανική απόγνωση, λειτουργούν σαν καθρέφτης του ίδιου του Springsteen εκείνης της εποχής. Ο White, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, δεν επιχειρεί μίμηση της φωνής ή των κινήσεων του μουσικού, αλλά εστιάζει στην ψυχολογική του κατάσταση, τη στιγμή που ο δημιουργός αναρωτιέται αν η επιτυχία έχει απομακρύνει τον καλλιτέχνη από τον άνθρωπο.

Το Springsteen: Deliver Me From Nowhere δεν είναι μια βιογραφία με τη συμβατική έννοια. Είναι περισσότερο μια υπαρξιακή ιστορία για τη δημιουργική αγωνία, τη μοναξιά και την ανάγκη για αυθεντικότητα. Μέσα από τον φακό του Cooper και την ευαίσθητη ερμηνεία του White, ο θεατής βλέπει τον Springsteen να παλεύει με τα φαντάσματα της σιωπής και της αμφιβολίας, σε μια προσπάθεια να ξαναβρεί τη φωνή του.

Το Springsteen: Deliver Me From Nowhere αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 24 Οκτωβρίου.