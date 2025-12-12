Star Wars: Galactic Racer – Η επιστροφή του podracing είναι γεγονός από τους δημιουργούς του Burnout

Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερες από δύο δεκαετίες, αμέτρητες φήμες και διαρκείς εκκλήσεις από την κοινότητα των gamers, αλλά η στιγμή που όλοι οι λάτρεις της ταχύτητας στον γαλαξία του Star Wars περίμεναν, έφτασε. Το Star Wars: Galactic Racer αποκαλύφθηκε και επίσημα, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τους αγώνες Podracing, όχι ως ένα απλό νοσταλγικό remake, αλλά ως μια πλήρη AAA εμπειρία που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει το είδος των arcade racers.

Η είδηση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα αν κοιτάξει κανείς ποιοι βρίσκονται στο τιμόνι της ανάπτυξης. Το παιχνίδι δεν αναπτύσσεται από κάποιο τυχαίο στούντιο, αλλά από τη Fuse Games, μια ομάδα που αποτελείται από βετεράνους της βιομηχανίας και πρώην στελέχη της θρυλικής Criterion Games.

Το DNA του Burnout συναντά το Star Wars

Για όσους γνωρίζουν την ιστορία των racing games, το όνομα Criterion είναι συνώνυμο της ταχύτητας και της καταστροφής. Είναι η ομάδα που μας χάρισε τη σειρά Burnout και μερικά από τα καλύτερα Need for Speed. Επικεφαλής της Fuse Games είναι ο Matt Webster, πρώην General Manager της Criterion, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά πως στόχος τους είναι να «επανεφεύρουν το τι σημαίνει racing game».

Αυτό σημαίνει πως το Star Wars: Galactic Racer δεν θα είναι απλώς μια προσομοίωση οδήγησης. Αναμένεται να ενσωματώνει στοιχεία υψηλού ρίσκου και ανταμοιβής (risk-reward), θεαματικές συγκρούσεις και μια αίσθηση ταχύτητας που θα κόβει την ανάσα. Οι δημιουργοί υπόσχονται πως κάθε αγώνας θα είναι μια ζωντανή μάχη, όπου η επιβίωση είναι εξίσου σημαντική με τον τερματισμό.

"No Force. No Prophecy."

Το σλόγκαν του παιχνιδιού, «No Force. No Prophecy.», ξεκαθαρίζει από την αρχή τις προθέσεις των δημιουργών. Εδώ δεν θα δούμε Jedi, Sith και φωτόσπαθα να καθορίζουν τη μοίρα του γαλαξία. Το επίκεντρο είναι η μηχανική, τα αντανακλαστικά και η βρώμικη τακτική των αγώνων.

Οι παίκτες θα αναλάβουν τον ρόλο του Shade, ενός πιλότου που διψά για εκδίκηση, καθώς προσπαθεί να αναρριχηθεί στην ιεραρχία του Galactic League. Πρόκειται για ένα παράνομο, μη εγκεκριμένο πρωτάθλημα αγώνων που λαμβάνει χώρα στο Outer Rim, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα της Δημοκρατίας ή της Αυτοκρατορίας. Βασικός ανταγωνιστής θα είναι ο αδίστακτος Kestar, σε μια ιστορία που υπόσχεται να δώσει αφηγηματικό βάθος στους αγώνες, κάτι που σπάνια βλέπουμε σε παιχνίδια του είδους.

Customization και Multiplayer

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιχνίδι θα προσφέρει τόσο ένα πλούσιο Single-Player Campaign, όσο και ανταγωνιστικό Multiplayer. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης των σκαφών (repulsorcrafts). Οι παίκτες θα μπορούν να χτίσουν το δικό τους Podracer, προσαρμόζοντας όχι μόνο την εμφάνιση αλλά και την απόδοση, επιλέγοντας ανάμεσα σε ταχύτητα, αντοχή ή επιθετικές δυνατότητες για τα περίφημα "takedowns" – μια ξεκάθαρη αναφορά στην κληρονομιά του Burnout.

Η συνεργασία της Lucasfilm Games με την εκδότρια εταιρεία Secret Mode εξασφαλίζει πως το project έχει την απαραίτητη υποστήριξη για να σταθεί επάξια δίπλα στους σύγχρονους τίτλους της αγοράς.