StarCraft: Ανακοινώθηκε επίσημα νέο παιχνίδι, αλλά αυτή τη φορά ως open-world shooter

Σύνοψη

Η Blizzard Entertainment ανακοίνωσε επίσημα την ανάπτυξη ενός νέου παιχνιδιού στο σύμπαν του StarCraft, το οποίο εγκαταλείπει τις ρίζες της στρατηγικής πραγματικού χρόνου για να υιοθετήσει τη μορφή ενός open-world shooter.

Το πρώτο cinematic trailer που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της BlizzCon 2026 παρουσίασε έναν ιδιαίτερα σκοτεινό τόνο, εστιάζοντας στη σκληρή και βίαιη πραγματικότητα της μάχης των Terrans απέναντι στα αμείλικτα σμήνη των Zerg.

Επικεφαλής της τεράστιας αυτής παραγωγής έχει τεθεί ο Dan Hay, βετεράνος της βιομηχανίας και πρώην παραγωγός του franchise Far Cry, φέρνοντας την πολύτιμη εμπειρία του στον σχεδιασμό ανοιχτών κόσμων.

Το παιχνίδι φέρει απλώς τον τίτλο «StarCraft» και η τελική του κυκλοφορία τοποθετείται στο μακρινό 2030, επιβεβαιώνοντας ότι το project βρίσκεται ακόμη σε σχετικά αρχικά στάδια ανάπτυξης.

Η φημολογία που αναπτύχθηκε εντόνως τα τελευταία χρόνια έλαβε επιτέλους επίσημη μορφή κατά τη διάρκεια της BlizzCon 2026, καθώς η Blizzard Entertainment ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός ολοκαίνουργιου open-world shooter που βασίζεται στο εμβληματικό σύμπαν του StarCraft.

Το νέο παιχνίδι, το οποίο φέρει τον λιτό τίτλο «StarCraft», επιβεβαιώνει την πρόθεση της εταιρείας να επεκτείνει το αγαπημένο franchise πέρα από τα στενά όρια των παιχνιδιών στρατηγικής πραγματικού χρόνου (RTS), προσφέροντας μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία στους παίκτες που διψούν για δράση πρώτου προσώπου.

Παρά τον τεράστιο ενθουσιασμό που προκάλεσε η αποκάλυψη στο κοινό της έκθεσης, οι θαυμαστές θα χρειαστεί να εξοπλιστούν με ασύλληπτη υπομονή, διότι η κυκλοφορία του τίτλου τοποθετείται επισήμως στο 2030. Η στρατηγική επιλογή της Blizzard να ανακοινώσει το παιχνίδι τόσο νωρίς υποδηλώνει μια προσπάθεια αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντος γύρω από ένα franchise που παρέμενε πρακτικά αδρανές από την εποχή του StarCraft: Remastered το 2017.

Κατά τη διάρκεια της κεντρικής παρουσίασης, η Blizzard απέφυγε να δείξει πραγματικά πλάνα από το gameplay, προτιμώντας να θέσει τον αφηγηματικό και αισθητικό τόνο μέσω ενός cinematic trailer. Το τελευταίο εστίασε στην εκπαίδευση των νεοσύλλεκτων πεζοναυτών που προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τον εφιάλτη των Zerg, υπό τη συνοδεία μιας αυστηρής στρατιωτικής ομιλίας που τόνιζε τη θυσία και το καθήκον. Η κάμερα ακολούθησε την πορεία ενός συγκεκριμένου στρατιώτη με το όνομα Holt, καταγράφοντας την τρομακτική στιγμή της πτώσης του σε μια εμπόλεμη ζώνη που βρισκόταν ήδη υπό την απόλυτη κυριαρχία των εξωγήινων τεράτων. Η απεικόνιση της μάχης ήταν ωμή και απρόσμενα βίαιη, με το όπλο του πρωταγωνιστή να μπλοκάρει την πιο κρίσιμη στιγμή, οδηγώντας σε ένα ανατριχιαστικό πλάνο που έδειχνε την κατεστραμμένη πανοπλία του και τη μοιραία κατάληξή του. Η επιλογή αυτής της σκηνοθετικής προσέγγισης καθιστά σαφές ότι ο νέος τίτλος θα απομακρυνθεί από την ηρωική υπερβολή, υιοθετώντας μια προσέγγιση επιβίωσης και απόγνωσης απέναντι σε υπέρτερες δυνάμεις.

Για να αντιληφθεί κανείς πλήρως το βάρος αυτής της ανακοίνωσης, είναι απαραίτητο να ανατρέξουμε στο ταραχώδες παρελθόν των προσπαθειών της Blizzard να μετατρέψει το StarCraft σε action game. Η ιστορία ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με το περίφημο StarCraft: Ghost, έναν action και stealth τρίτου προσώπου που πέρασε από χίλια κύματα ανάπτυξης πριν ακυρωθεί οριστικά. Αρκετά χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα το 2019, η εταιρεία ακύρωσε σιωπηρά το Project Ares, ένα ακυκλοφόρητο shooter που έβαζε τους παίκτες στον ρόλο ενός Terran marine ενάντια σε δυνάμεις των Zerg, προκειμένου να εστιάσει τους πόρους της στο Overwatch 2 και το Diablo IV. Η τωρινή ανακοίνωση αποτελεί ουσιαστικά την τρίτη και ίσως πιο φιλόδοξη απόπειρα του στούντιο να σπάσει αυτή την ιδιότυπη κατάρα, έχοντας πλέον την οικονομική και τεχνολογική υποστήριξη που προσφέρει η πλήρης ενσωμάτωση της στο οικοσύστημα της Microsoft.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί ριζικά το νέο εγχείρημα από τις προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες εντοπίζεται στο πρόσωπο που έχει αναλάβει τα ηνία της ανάπτυξης. Ο Dan Hay, με μια εξαιρετικά επιτυχημένη θητεία στη Ubisoft ως επικεφαλής παραγωγός και σκηνοθέτης κορυφαίων τίτλων της σειράς Far Cry, εντάχθηκε στο δυναμικό της Blizzard με μοναδικό σκοπό να χτίσει αυτό το νέο σύμπαν. Η τεχνογνωσία του Hay στη δημιουργία τεράστιων, διαδραστικών ανοιχτών κόσμων, όπου τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αλληλεπιδρούν απρόβλεπτα μεταξύ τους, αποτελεί εγγύηση για τη δομή του νέου StarCraft.

Η μετάβαση από τους κλειστούς διαδρόμους ενός γραμμικού shooter στη δημιουργία ενός πλήρους open-world περιβάλλοντος εντός του Koprulu Sector σημαίνει ότι οι παίκτες πιθανότατα θα κληθούν να διαχειριστούν εδάφη, να στήσουν αμυντικές περιμέτρους και να επιβιώσουν απέναντι σε δυναμικές επιδρομές των Zerg ή τις μεθοδικές επιθέσεις των Protoss, ενσωματώνοντας έμμεσα στοιχεία στρατηγικής μέσα από την προοπτική του πρώτου προσώπου.

Παρόλο που τα επίσημα στοιχεία παραμένουν εξαιρετικά φειδωλά, η δομή των open-world τίτλων που έχει σκηνοθετήσει ο Dan Hay στο παρελθόν μάς επιτρέπει να εξάγουμε ορισμένα ασφαλή συμπεράσματα για τον πυρήνα του gameplay. Οι πλανήτες του StarCraft, από τους κατεστραμμένους ερημότοπους του Mar Sara μέχρι τα εφιαλτικά τοπία του Char που φλέγονται από ηφαιστειακή δραστηριότητα, προσφέρουν το ιδανικό σκηνικό για εξερεύνηση, συλλογή πόρων και αναβάθμιση του εξοπλισμού.

Οι παίκτες ενδέχεται να χρειαστεί να αναβαθμίσουν την power armor τους, να κατασκευάσουν βαρέα όπλα και να οδηγήσουν εμβληματικά οχήματα όπως τα Vultures ή τα Siege Tanks για να διασχίσουν με ασφάλεια τις μολυσμένες ζώνες. Ταυτόχρονα, η αίσθηση του τρόμου που αποπνέει το αρχικό cinematic υποδεικνύει ότι οι αναμετρήσεις με τα ισχυρότερα στελέχη των Zerg, όπως τα Hydralisks ή τα Ultralisks, θα λειτουργούν ως τρομακτικά boss fights που θα απαιτούν άριστη τακτική προσέγγιση και ταχύτατα αντανακλαστικά, ξεφεύγοντας από την απλή λογική της άκριτης κατανάλωσης πυρομαχικών.