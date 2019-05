Starlink: Η SpaceX έθεσε σε τροχιά τους πρώτους 60 δορυφόρους για το παγκόσμιο δίκτυο Internet!

Μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες την περασμένη εβδομάδα, η SpaceX κατάφερε πριν από λίγη ώρα να θέσει σε τροχιά τους πρώτους 60 δορυφόρους για το project Starlink, με το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο δορυφορικού Internet.

Η αποστολή τους έγινε με τη βοήθεια επαναχρησιμοποιούμενου πυραύλου Falcon 9 και ήδη έχουν ανακτήσει με επιτυχία το πρώτο τμήμα (booster) του που προσθαλασσώθηκε σε πλοίo-drone. Αυτή η δυνατότητα να πραγματοποιούν αποστολές με τους ίδιους πυραύλους είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μείωση του κόστους, καθώς σκοπεύουν να τοποθετήσουν περισσότερους από 12.000 δορυφόρους μέχρι τα μέσα του 2020!

Οι δορυφόροι αυτοί θα παραμένουν σε τροχιά σε ύψος μόλις 1600km και ο καθένας τροφοδοτείται από μόλις ένα ηλιακό panel. Όλοι μαζί θα σχηματίσουν αυτό το δίκτυο που θα μπορεί να παρέχει πρόσβαση στο Internet με ταχύτητα έως 1Gbps και με μέγιστη καθυστέρηση μόλις 25ms, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Starlink satellites are equipped with one solar array instead of two, minimizing potential points of failure pic.twitter.com/bJirVr67fF — SpaceX (@SpaceX) May 24, 2019

Starlink will connect the globe with reliable and affordable high-speed broadband services pic.twitter.com/dWVvPwVWU4 — SpaceX (@SpaceX) May 24, 2019

