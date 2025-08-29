Starship: Aπό τη Γη στον Άρη – τα επόμενα βήματα της SpaceX

Η SpaceX δείχνει για ακόμη μία φορά ότι δεν γνωρίζει τι θα πει παύση. Μετά την επιτυχημένη δέκατη δοκιμαστική πτήση του Starship, η εταιρεία του Elon Musk ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο άλμα. Ο στόχος δεν είναι μόνο η βελτίωση της υπάρχουσας τεχνολογίας αλλά η προετοιμασία για το μεγάλο στοίχημα: την κατάκτηση του Άρη.

Το Starship, όπως είναι σήμερα, αποτελείται από δύο τμήματα από ανοξείδωτο ατσάλι. Το πρώτο είναι ο Super Heavy, ένας τεράστιος προωθητήρας που δίνει την απαραίτητη ώθηση για την απογείωση. Το δεύτερο είναι το ανώτερο στάδιο, δηλαδή το ίδιο το διαστημικό σκάφος που προορίζεται για την πτήση. Και τα δύο έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμα, στοιχείο-κλειδί για τη μείωση του κόστους των διαστημικών ταξιδιών.

Η τρέχουσα έκδοση, γνωστή ως V2, φτάνει τα 121 μέτρα ύψος και διαθέτει συνολικά 39 κινητήρες Raptor – 33 στο Super Heavy και 6 στο ανώτερο στάδιο. Ωστόσο, τα σχέδια της SpaceX πηγαίνουν πολύ πιο πέρα. Ο Musk παρουσίασε πρόσφατα το επόμενο βήμα, την έκδοση V3, που θα αγγίζει τα 124,4 μέτρα.

Η πραγματική επανάσταση όμως αναμένεται με την έκδοση V4, η οποία θα ξεπεράσει τα 142 μέτρα σε ύψος και θα φέρει 42 κινητήρες, τρεις περισσότερους από τον προκάτοχό της. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγαλύτερο ανώτερο τμήμα, γεγονός που θα επιτρέπει ακόμη πιο απαιτητικές αποστολές. Σύμφωνα με τον Musk, η V3 θα είναι έτοιμη για δοκιμές ήδη στο τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ η V4 αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη της πτήση το 2027.

Παράλληλα, η SpaceX δεν περιορίζεται στη σταδιακή αναβάθμιση των εκδόσεων. Το βλέμμα της είναι στραμμένο στον Άρη. Ήδη από το 2026 η εταιρεία στοχεύει να εκτοξεύσει τις πρώτες μη επανδρωμένες δοκιμαστικές αποστολές προς τον Κόκκινο Πλανήτη. Αυτές οι αποστολές, έστω και με ελάχιστο εξοπλισμό, θα λειτουργήσουν ως πρόβα τζενεράλε, προσφέροντας κρίσιμα δεδομένα για τις επόμενες φάσεις του προγράμματος.

Η ευκαιρία για το ταξίδι στον Άρη δεν παρουσιάζεται συχνά. Η κατάλληλη ευθυγράμμιση Γης και Άρη συμβαίνει κάθε 26 μήνες, γεγονός που καθορίζει τα λεγόμενα «παράθυρα εκτόξευσης». Έτσι, μετά το 2026, το επόμενο παράθυρο θα ανοίξει το 2028-2029. Σε εκείνη την περίοδο, η SpaceX σκοπεύει να μεταφέρει την πρώτη βασική υποδομή που θα χρειαστεί για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές. Ανάμεσα στον εξοπλισμό θα βρίσκεται και το Optimus, το ανθρωποειδές ρομπότ της Tesla. Ο ρόλος του θα είναι να αναλάβει τα πιο βαριά και απαιτητικά έργα, συμβάλλοντας στην κατασκευή των πρώτων εγκαταστάσεων στον Άρη.

Η στρατηγική αποικισμού συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Κατά την περίοδο 2030-2031, η SpaceX σχεδιάζει να στείλει ακόμη περισσότερα φορτία, ενισχύοντας την υποδομή και αναζητώντας τρόπους αξιοποίησης των τοπικών πόρων. Στόχος είναι η παραγωγή καυσίμου επιτόπου, ώστε τα σκάφη να μπορούν να επιστρέφουν στη Γη χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από ανεφοδιασμό πριν την απογείωση. Το μεγάλο στοίχημα είναι μέχρι το 2033 να διπλασιαστεί η ποσότητα φορτίου που μπορεί να μεταφέρει κάθε αποστολή, φέρνοντας πιο κοντά το όραμα μιας αυτάρκους βάσης στον Άρη.

Ωστόσο, οι δυσκολίες είναι τεράστιες. Παρά τη θετική πορεία των δοκιμών, το Starship δεν έχει ακόμη καταφέρει να εισέλθει σε τροχιά γύρω από τη Γη. Η τελειοποίηση της θερμικής ασπίδας, κρίσιμου παράγοντα για την επανεισαγωγή και επαναχρησιμοποίηση του σκάφους, παραμένει πρόκληση. Εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα του ανεφοδιασμού σε τροχιά: τα σκάφη εκτοξεύονται με περιορισμένες ποσότητες καυσίμου ώστε να μεταφέρουν βαρύτερα φορτία, αλλά αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται ανεφοδιασμό από άλλα σκάφη-δεξαμενόπλοια. Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά περίπλοκη και αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα για την επιτυχία του προγράμματος.

Η SpaceX φιλοδοξεί να κατακτήσει αυτό το τεχνικό εμπόδιο μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν το πετύχει, θα ανοίξει ο δρόμος για το πιο φιλόδοξο σχέδιο που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα: την εγκατάσταση ανθρώπινης παρουσίας σε έναν άλλο πλανήτη.

[via]