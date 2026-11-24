Η Valve άνοιξε επίσημα τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Steam Awards 2026, δίνοντας στους gamers τη δυνατότητα να προτείνουν τους αγαπημένους τους τίτλους έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 20:00 ώρα Ελλάδος (10:00 π.μ. PST). Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας από την καθιέρωση των βραβείων της πλατφόρμας, γεγονός που γιορτάζεται με την προσθήκη μιας ολοκαίνουργιας, επετειακής κατηγορίας με την ονομασία Hall of Fame Award.

Σε αντίθεση με τα Golden Joysticks, που έχουν ήδη αναδείξει το δικό τους Παιχνίδι της Χρονιάς για το 2026, και τα The Game Awards, τα οποία έχουν ανακοινώσει τις υποψηφιότητες τους με τη συμβολή κριτικής επιτροπής, τα Steam Awards βασίζονται αποκλειστικά στην ψήφο της κοινότητας του PC gaming. Οι τελικοί υποψήφιοι θα αποκαλυφθούν την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα ξεκινήσει τόσο η τελική ψηφοφορία όσο και η χειμερινή περίοδος εκπτώσεων (Steam Winter Sale).

Η επετειακή κατηγορία Hall of Fame και η απουσία του GTA 6

Κεντρικό στοιχείο της φετινής διαδικασίας αποτελεί το Hall of Fame Award, το οποίο φέρνει αντιμέτωπους όλους τους νικητές της κατηγορίας Game of the Year των τελευταίων δέκα ετών στα Steam Awards. Μέσα από αυτή την αναμέτρηση, η κοινότητα του Steam καλείται να αναδείξει τον κορυφαίο τίτλο της δεκαετίας, προσθέτοντας ένα ιδιαίτερο βάρος στην επετειακή διοργάνωση.

Η επιλογή της 17ης Δεκεμβρίου για την έναρξη της τελικής ψηφοφορίας τοποθετεί τα Steam Awards ακριβώς μία εβδομάδα μετά την τελετή των The Game Awards 2026, επιτρέποντας στους χρήστες υπολογιστών να δώσουν τη δική τους απάντηση σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι κάποιος τίτλος για PC αδικήθηκε. Ωστόσο, από τη φετινή μάχη για το Παιχνίδι της Χρονιάς στο Steam θα απουσιάζει το μεγάλο φαβορί της βιομηχανίας, το GTA VI, καθώς η Rockstar Games δεν έχει ανακοινώσει ακόμα έκδοση του τίτλου για PC.

Οι 13 κατηγορίες των Steam Awards 2026

Πέρα από το επετειακό Hall of Fame Award, οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους σε 13 ακόμη κατηγορίες, οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διακρίσεις με πιο εξειδικευμένα και χιουμοριστικά κριτήρια που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τον θεσμό της Valve:

Game of the Year: Ο κορυφαίος τίτλος της χρονιάς που ξεχώρισε για το gameplay, την ιστορία,τους χαρακτήρες, τον σχεδιασμό ή το multiplayer του.

Ο κορυφαίος τίτλος της χρονιάς που ξεχώρισε για το gameplay, την ιστορία,τους χαρακτήρες, τον σχεδιασμό ή το multiplayer του. VR Game of the Year: Το παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας που αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες του μέσου και διευρύνει τα όρια της εμπειρίας VR.

Το παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας που αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες του μέσου και διευρύνει τα όρια της εμπειρίας VR. Labor of Love: Παλαιότεροι τίτλοι των οποίων οι ομάδες ανάπτυξης συνεχίζουν να προσφέρουν νέο περιεχόμενο και ουσιαστική υποστήριξη χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία τους.

Παλαιότεροι τίτλοι των οποίων οι ομάδες ανάπτυξης συνεχίζουν να προσφέρουν νέο περιεχόμενο και ουσιαστική υποστήριξη χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία τους. Best Handheld Game: Παιχνίδια που μεταφέρουν με επιτυχία την εμπειρία του PC σε φορητές συσκευές (όπως το Steam Deck), παραμένοντας εξίσου απολαυστικά εν κινήσει.

Παιχνίδια που μεταφέρουν με επιτυχία την εμπειρία του PC σε φορητές συσκευές (όπως το Steam Deck), παραμένοντας εξίσου απολαυστικά εν κινήσει. Just Five More Minutes: Τίτλοι που ενθαρρύνουν πολύωρες συνεδρίες, ωθώντας τον παίκτη να παίξει έναν ακόμα γύρο ή να φτάσει στο επόμενο checkpoint μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τίτλοι που ενθαρρύνουν πολύωρες συνεδρίες, ωθώντας τον παίκτη να παίξει έναν ακόμα γύρο ή να φτάσει στο επόμενο checkpoint μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Defies Description: Παιχνίδια που δεν εντάσσονται εύκολα σε ένα συγκεκριμένο είδος, είτε επειδή συνδυάζουν απρόσμενα στοιχεία είτε επειδή εισάγουν εντελώς νέες ιδέες.

Παιχνίδια που δεν εντάσσονται εύκολα σε ένα συγκεκριμένο είδος, είτε επειδή συνδυάζουν απρόσμενα στοιχεία είτε επειδή εισάγουν εντελώς νέες ιδέες. This Is My Job Now: Προσομοιωτές καθημερινών και φαινομενικά μονότονων εργασιών, όπως η διαχείριση καταστήματος ή το κούρεμα του γκαζόν, που μετατρέπονται σε εθιστικό gameplay.

Προσομοιωτές καθημερινών και φαινομενικά μονότονων εργασιών, όπως η διαχείριση καταστήματος ή το κούρεμα του γκαζόν, που μετατρέπονται σε εθιστικό gameplay. Better With Friends: Τίτλοι που αναδεικνύονται πλήρως μέσα από τη συνεργασία ή τον ανταγωνισμό με φίλους.

Τίτλοι που αναδεικνύονται πλήρως μέσα από τη συνεργασία ή τον ανταγωνισμό με φίλους. Outstanding Visual Style: Παιχνίδια που διακρίνονται όχι απαραίτητα για τον φωτορεαλισμό τους, αλλά για μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα που διατρέχει ολόκληρο τον κόσμο τους.

Παιχνίδια που διακρίνονται όχι απαραίτητα για τον φωτορεαλισμό τους, αλλά για μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα που διατρέχει ολόκληρο τον κόσμο τους. Best Game You Suck At: Απαιτητικά παιχνίδια που ανταμείβουν την επιμονή και δοκιμάζουν τα όρια των παικτών.

Απαιτητικά παιχνίδια που ανταμείβουν την επιμονή και δοκιμάζουν τα όρια των παικτών. Best Soundtrack: Η διάκριση για την κορυφαία μουσική επένδυση της χρονιάς.

Η διάκριση για την κορυφαία μουσική επένδυση της χρονιάς. Outstanding Story-Rich Game: Τίτλοι με έμφαση στην αφήγηση, το σενάριο και τη συναισθηματική εμπλοκή του παίκτη.

Τίτλοι με έμφαση στην αφήγηση, το σενάριο και τη συναισθηματική εμπλοκή του παίκτη. Sit Back and Relax: Χαλαρωτικά παιχνίδια που προσφέρουν ηρεμία και αποφόρτιση στο τέλος μιας απαιτητικής ημέρας.

Τι προηγήθηκε στην περσινή διοργάνωση

Η φετινή ψηφοφορία έρχεται να διαδεχθεί μια ιδιαίτερα δυνατή χρονιά για την πλατφόρμα της Valve, στην οποία τον τίτλο του Game of the Year κατέκτησε το Hollow Knight: Silksong. Ανάμεσα στους υπόλοιπους μεγάλους νικητές της περσινής διοργάνωσης βρέθηκαν επίσης τα Baldur’s Gate 3, Hades 2, Peak, Silent Hill f, Arc Raiders και Clair Obscur: Expedition 33, επιβεβαιώνοντας το ευρύ φάσμα προτιμήσεων του κοινού από ανεξάρτητες παραγωγές έως μεγάλα franchises.

Μπορείτε να ψηφίσετε στα Steam Awards 2026 από εδώ.