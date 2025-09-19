Stop Killing Games: Η μάχη για τη διάσωση των video games φτάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η εκστρατεία Stop Killing Games, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την κοινότητα των παικτών για να απαιτήσει νομική προστασία απέναντι στο φαινόμενο όπου τίτλοι γίνονται μη προσβάσιμοι μετά το κλείσιμο των servers, περνά σε μια νέα, καθοριστική φάση. Το κίνημα κατόρθωσε να συγκεντρώσει την υποστήριξη περίπου 1,45 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιουλίου, ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο που απαιτείται για να ενεργοποιηθεί η ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση που δημοσιεύτηκε στο Reddit, οι υπογραφές βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της επαλήθευσης από τις εθνικές αρχές. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις μήνες, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Το ποσοστό εγκυρότητας των υπογραφών φτάνει περίπου το 97%, στοιχείο που, όπως υπογραμμίζουν οι διοργανωτές, ενισχύει ιδιαίτερα τη δυναμική της πρωτοβουλίας και αυξάνει τις πιθανότητες να εισέλθει με ισχυρή βάση στις Βρυξέλλες.

Μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση, η συλλογή θα παραδοθεί προσωπικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της νομοθετικής φάσης. Από εκείνη τη στιγμή, η Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθούν να εξετάσουν το αίτημα και να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν. Το αν τελικά θα θεσπιστεί ένας ευρωπαϊκός νόμος που θα υποχρεώνει τους εκδότες να διασφαλίζουν τη συνέχιση πρόσβασης σε παιχνίδια, ακόμη και μετά το κλείσιμο των servers, παραμένει ανοιχτό ζήτημα.

Για να προετοιμαστεί για αυτή τη νέα φάση, η ομάδα πίσω από την εκστρατεία έχει ήδη καταρτίσει μια πιο στοχευμένη στρατηγική. Το πλάνο περιλαμβάνει άμεσες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση παραπληροφόρησης και της πίεσης που ασκούν ήδη τα λόμπι της βιομηχανίας του gaming. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί μεγάλοι εκδότες έχουν εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή τους στην πρωτοβουλία, καθώς μια πιθανή νομοθεσία θα μπορούσε να περιορίσει την ευχέρεια που έχουν σήμερα να αποσύρουν ή να «απενεργοποιούν» τίτλους κατά βούληση.

Παράλληλα, οι οργανωτές στοχεύουν να ενισχύσουν τη δομή της κοινότητας που στήριξε την καμπάνια από τα πρώτα της βήματα. Η δημιουργία δικτύων υποστήριξης, η κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο και η διατήρηση υψηλού επιπέδου συμμετοχής κρίνονται απαραίτητα, καθώς η «μάχη» πλέον μεταφέρεται από τα διαδικτυακά φόρουμ και τις ψηφιακές πλατείες, στους θεσμικούς διαδρόμους των ευρωπαϊκών θεσμών.

Στην τελευταία ενημέρωση γίνεται επίσης λόγος για αλλαγές στο εσωτερικό της ομάδας. Ορισμένοι από τους παλαιότερους συνεργάτες που εργάστηκαν ακατάπαυστα τα προηγούμενα χρόνια αποχωρούν, παραδίδοντας τη σκυτάλη σε νέα πρόσωπα που αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες. Οι διοργανωτές δεσμεύτηκαν ότι θα παρέχουν πιο συχνές ενημερώσεις προς την κοινότητα στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να διατηρήσουν τη διαφάνεια και να ενισχύσουν την αίσθηση συλλογικής προσπάθειας.

Η υπόθεση Stop Killing Games δεν αφορά μόνο τους λάτρεις των video games αλλά ανοίγει και μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ψηφιακή εποχή. Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί η κριτική προς τις εταιρείες που αποσύρουν τίτλους ή καταργούν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτούς, αφήνοντας τους χρήστες χωρίς καμία επιλογή, ακόμη κι αν είχαν πληρώσει για το προϊόν. Το ερώτημα αν ένα video game αποτελεί προϊόν που ο καταναλωτής «κατέχει» ή υπηρεσία που μπορεί να ανακληθεί μονομερώς από τον πάροχο παραμένει κομβικό.

