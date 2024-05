Το X (πρώην Twitter) ανακοίνωσε επίσημα ένα νέο χαρακτηριστικό που ονομάζεται "Stories on X" και το οποίο τροφοδοτείται από το Grok AI της πλατφόρμας. Το Stories on X είναι μια λειτουργία που θα αξιοποιεί τος δυνατότητες του Grok AI για να συνοψίζει εξατομικευμένες trending ιστορίες και να τις εμφανίζει στην ενότητα Explore της εφαρμογής.



Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση στο X, η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές του πακέτου X Premium. Οι χρήστες Premium θα μπορούν να διαβάζουν περιλήψεις των τελευταίων θεμάτων που εμφανίζονται στην καρτέλα For You στην ενότητα Explore της πλατφόρμας X. Η λειτουργία Stories on X είναι διαθέσιμη προς το παρόν μόνο για την web και iOS έκδοση της υπηρεσίας.



Για να διαβάσετε τα τελευταία νέα και θέματα στο δίκτυο σας, θα πρέπει να επισκεφθείτε την ενότητα For You στο X. Είναι η πρώτη ενότητα που συνήθως επισκέπτεται ένας μέσος χρήστης για να ενημερωθεί αχετικα με τα τελευταία γεγονότα στο δίκτυο του. Τώρα με τα Stories on X, κάθε φορά που πατάτε σε μια ανάρτηση στην καρτέλα For You, θα εμφανίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας μια περίληψη της συγκεκριμένης ανάρτησης, η οποία υποστηρίζεται από το Grok AI.



Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα TechCrunch, κάτω από την περίληψη εμφανίζεται και μια προειδοποίηση: "Το Grok μπορεί να κάνει λάθη, επαληθεύστε τα αποτελέσματά του". Επιπλέον, όλες οι κορυφαίες ειδήσεις στην καρτέλα For You θα συνοψίζονται από την Grok AI.



Το Grok AI είναι διαθέσιμο στους premium συνδρομητές, καθιστώντας το ένα ακόμη selling point για το πακέτο premium.

