Street Fighter (2026): Το νέο trailer αποκαλύπτει τη ρετρό αισθητική και το εντυπωσιακό cast

Η Paramount Pictures, έπειτα από ένα σύντομο teaser που είχε κυκλοφορήσει στα τέλη της περασμένης χρονιάς, προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του πλήρους trailer για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του Street Fighter.

Η αποκάλυψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του CinemaCon 2026, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που ήθελαν το στούντιο να επενδύει βαριά στο συγκεκριμένο franchise. Η ταινία, η οποία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου 2026, αποτελεί την τρίτη κατά σειρά live-action μεταφορά της θρυλικής σειράς βιντεοπαιχνιδιών της Capcom και λειτουργεί ως ολικό reboot.

Αυτό που καθίσταται σαφές από τα πρώτα δευτερόλεπτα του trailer είναι η ξεκάθαρη επιλογή του σκηνοθέτη Kitao Sakurai να αγνοήσει την τάση του σύγχρονου Hollywood για υπέρ-σοβαρές και σκοτεινές μεταφορές. Το νέο Street Fighter δεν προσπαθεί να κρύψει τις "arcade" ρίζες του. Αντιθέτως, τις αγκαλιάζει πλήρως.

Η δράση τοποθετείται χρονικά στο 1993, μια χρονιά-ορόσημο για τα fighting games, καθώς τότε το Street Fighter II κυριαρχούσε στα ηλεκτρονικά όλου του κόσμου. Η χρονική αυτή τοποθέτηση επιτρέπει στην παραγωγή να χρησιμοποιήσει αυτούσια τα έντονα χρώματα, τα χαρακτηριστικά κοστούμια και τις εμβληματικές ειδικές κινήσεις των χαρακτήρων χωρίς να απαιτείται κάποια επίφαση μοντέρνου ρεαλισμού.

Η μουσική επένδυση του trailer με το What's Up? των 4 Non Blondes δίνει τον ακριβή τόνο της παραγωγής. Πρόκειται για μια ταινία που έχει πλήρη επίγνωση της υπερβολής της και δεν διστάζει να παρουσιάσει τις πολεμικές τέχνες με ένα πρίσμα διασκεδαστικό και άμεσα αναγνωρίσιμο στους οπαδούς του franchise. Οι κριτικές από τους παρευρισκόμενους στο CinemaCon κάνουν λόγο για ένα οπτικό αποτέλεσμα που σέβεται την πηγή του, προβάλλοντας συγκρούσεις που θυμίζουν άμεσα το gameplay των κλασικών τίτλων.

Η δημιουργική ομάδα έχει συγκεντρώσει ένα αξιοσημείωτα ετερόκλητο cast, συνδυάζοντας καταξιωμένους ηθοποιούς ταινιών δράσης, αστέρες της πάλης και μουσικούς. Ο πυρήνας της ιστορίας επικεντρώνεται στο κλασικό δίδυμο: ο Andrew Koji (γνωστός από τη σειρά Warrior) αναλαμβάνει τον ρόλο του στωικού Ryu, ενώ ο Noah Centineo υποδύεται τον πληθωρικό Ken Masters.

Την τριάδα των πρωταγωνιστών συμπληρώνει η Callina Liang ως Chun-Li, η οποία σύμφωνα με την πλοκή είναι ο καταλύτης που ενώνει ξανά τους δύο αποξενωμένους μαχητές. Ο ρόλος του απόλυτου κακού της σειράς, του M. Bison, ανατέθηκε στον εξαιρετικό David Dastmalchian, έναν ηθοποιό με αποδεδειγμένη ικανότητα στο να ενσαρκώνει πολύπλοκους και σκοτεινούς χαρακτήρες.

Ωστόσο, το υπόλοιπο ρόστερ είναι αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον για τις τολμηρές επιλογές του:

Jason Momoa ως Blanka

ως Blanka Vidyut Jammwal στον ρόλο του Dhalsim

στον ρόλο του Dhalsim Joe "Roman Reigns" Anoa'i ως Akuma

ως Akuma Cody Rhodes ως Guile

ως Guile Orville Peck στον ρόλο του Vega

στον ρόλο του Vega Curtis "50 Cent" Jackson ως Balrog

ως Balrog Eric André ως Don Sauvage

ως Don Sauvage Olivier Richters στον ρόλο του θηριώδους Zangief

Η συμμετοχή αθλητών του WWE, όπως ο Roman Reigns και ο Cody Rhodes, υποδεικνύει την πρόθεση της παραγωγής να προσφέρει χορογραφίες μάχης που βασίζονται σε πραγματικές ικανότητες, ενισχυμένες φυσικά με τα απαραίτητα οπτικά εφέ για τα "Hadouken" και "Sonic Boom".

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ιστορία περιστρέφεται γύρω από το θρυλικό World Warrior Tournament. Οι Ryu και Ken, οι οποίοι ακολουθούν πλέον χωριστούς δρόμους, αναγκάζονται να επιστρέψουν στο ρινγκ όταν η μυστηριώδης Chun-Li τους στρατολογεί για το τουρνουά. Πίσω από την επιφάνεια αυτού του παγκόσμιου γεγονότος πολεμικών τεχνών, κρύβεται μια θανάσιμη συνωμοσία ενορχηστρωμένη από τον ηγέτη της εγκληματικής οργάνωσης Shadaloo, M. Bison.

Οι χαρακτήρες θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους αλλά και ο ένας τον άλλον, καθώς ξετυλίγεται το νήμα της συνωμοσίας. Το σενάριο, το οποίο υπογράφουν οι Dalan Musson και Gary Dauberman μαζί με τον σκηνοθέτη, φαίνεται να δανείζεται τη βασική δομή του κλασικού anime Street Fighter II: The Animated Movie (1994), προσαρμόζοντάς την στα δεδομένα μιας σύγχρονης, live-action παραγωγής υψηλού προϋπολογισμού.

Η παραγωγή της ταινίας είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα. Αρχικά, η Legendary Pictures είχε αναθέσει τη σκηνοθεσία στους αδελφούς Danny και Michael Philippou (δημιουργούς του επιτυχημένου θρίλερ Talk to Me). Ωστόσο, μετά την αποχώρησή τους τον Ιούνιο του 2024 λόγω προβλημάτων προγραμματισμού, τα ηνία ανέλαβε ο Kitao Sakurai τον Φεβρουάριο του 2025.

Ο Sakurai φέρνει μια διαφορετική οπτική στο project, ισορροπώντας την καθαρόαιμη δράση με το χαρακτηριστικό χιούμορ που απαιτεί μια μεταφορά βασισμένη σε ένα τόσο πολύχρωμο σύμπαν. Είναι αξιοσημείωτο πως το franchise προσπαθεί να αποτινάξει τη μεικτή κληρονομιά της ομώνυμης ταινίας του 1994 με τον Jean-Claude Van Damme, αλλά και της εμπορικής αποτυχίας του Street Fighter: The Legend of Chun-Li (2009).