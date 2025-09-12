Super Mario Galaxy Movie: Αυτή είναι η νέα ταινία και έρχεται τον Απρίλιο!

Η τεράστια επιτυχία του The Super Mario Bros. Movie το 2023 άνοιξε τον δρόμο για ένα κινηματογραφικό σύμπαν γύρω από τον πιο διάσημο υδραυλικό στον κόσμο. Τώρα, η Nintendo και οι συνεργάτες της αποκάλυψαν τον τίτλο του πολυαναμενόμενου sequel: The Super Mario Galaxy Movie. Η ανακοίνωση έγινε στο τελευταίο Nintendo Direct και συνοδεύτηκε από την επιβεβαίωση ότι η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 3 Απριλίου 2026.

Ο τίτλος της ταινίας αντλεί έμπνευση από το Super Mario Galaxy, που κυκλοφόρησε το 2007 στο Wii και θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια της σειράς. Το παιχνίδι μετέφερε τον Mario για πρώτη φορά στο διάστημα, σε μια περιπέτεια γεμάτη πλανήτες, βαρύτητα που αλλάζει συνεχώς και νέους χαρακτήρες που έμελλε να γίνουν κλασικοί. Ανάμεσά τους η μυστηριώδης Rosalina, φύλακας των Lumas, μικρών αστερόμορφων πλασμάτων που έκλεψαν τις καρδιές των παικτών. Ένα από αυτά, ο Lumalee, έκανε ήδη μια αξέχαστη εμφάνιση στο The Super Mario Bros. Movie, προκαλώντας γέλιο με τον ιδιαίτερο απαισιόδοξο χαρακτήρα του.

Η νέα ταινία υπόσχεται να συνεχίσει το ταξίδι στον ίδιο αυτόν γαλαξιακό κόσμο, προσφέροντας μια κινηματογραφική εμπειρία που θα συνδυάζει την αίσθηση μαγείας του παιχνιδιού με την εντυπωσιακή αισθητική της πρώτης ταινίας.

Η παρουσίαση του τίτλου δεν ήταν μια απλή ανακοίνωση, αλλά μια μίνι κινηματογραφική εμπειρία. Το trailer ξεκινάει με εικόνες από τον κόσμο των Monty Moles και των Cheep Cheeps, πλάσματα που οι φίλοι του Mario γνωρίζουν καλά. Η κάμερα στη συνέχεια ταξιδεύει προς το κάστρο της Princess Peach, ανεβαίνει μέσα από τα σύννεφα και τελικά εκτοξεύεται στο Διάστημα. Εκεί, ένα Luma εμφανίζεται χαμογελαστό για να φωνάξει το κλασικό "Let's-a go!", προαναγγέλλοντας την κοσμική κατεύθυνση που θα πάρει η ιστορία.

Όπως ανακοινώθηκε, το The Super Mario Galaxy Movie θα διατηρήσει το εντυπωσιακό voice cast που τόσο συζητήθηκε στην πρώτη ταινία. Ο Chris Pratt επιστρέφει ως Mario, η Anya Taylor-Joy δανείζει ξανά τη φωνή της στην Princess Peach, ενώ ο Charlie Day θα είναι και πάλι ο Luigi. Ο Jack Black, που είχε κλέψει την παράσταση με τον Bowser και το τραγούδι “Peaches”, επιστρέφει στον ρόλο του, ενώ οι Keegan-Michael Key και Kevin Michael Richardson δίνουν ξανά ζωή στους Toad και Kamek αντίστοιχα.

Ωστόσο, η μεγάλη απορία των θαυμαστών αφορά το ποιος θα ενσαρκώσει φωνητικά τη Rosalina, έναν χαρακτήρα που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πλοκή. Η Nintendo κρατάει τα χαρτιά της κλειστά και υπόσχεται περισσότερες αποκαλύψεις για το υπόλοιπο καστ στο μέλλον.

Αν και η Nintendo δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το σενάριο, όλα δείχνουν ότι ο Mario και οι φίλοι του θα ακολουθήσουν μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της Γης. Ο Bowser, φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει, αν και μένει να φανεί αν θα επανέλθει με τον ίδιο τρόπο ή αν θα βρεθεί σε μια νέα, ακόμα πιο γαλαξιακή απειλή. Η πιθανή εμφάνιση της Rosalina και των Lumas αφήνει να εννοηθεί ότι η ταινία θα εξερευνήσει καινούργια θεματικά μονοπάτια, γεμάτα φαντασία και κοσμική μαγεία.

Με το The Super Mario Bros. Movie να σπάει ταμεία και να γίνεται μία από τις πιο επιτυχημένες μεταφορές video game στην ιστορία του κινηματογράφου, οι προσδοκίες για το sequel είναι τεράστιες. Το στοίχημα για τη Nintendo και τα στούντιο παραγωγής είναι να προσφέρουν κάτι φρέσκο, χωρίς να χάσουν τη γοητεία που έκανε την πρώτη ταινία τόσο αγαπητή.