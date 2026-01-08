Undertone: Πρώτο trailer για τη νέα ταινία τρόμου της A24 (Heredity, Heretic)

Η A24 έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι γνωρίζει πώς να χειρίζεται τον φόβο. Δεν βασίζεται απλώς στα φθηνά jump scares, αλλά χτίζει ατμόσφαιρα, ενίσταται στην ψυχολογία και, κυρίως, εμπιστεύεται το άγνωστο. Μετά την τεράστια επιτυχία ταινιών όπως το Hereditary και το πρόσφατο Heretic, το στούντιο επιστρέφει με μια πρόταση που υπόσχεται να μας στοιχειώσει με έναν τρόπο διαφορετικό, πιο ύπουλο και άμεσο: μέσα από την ακοή μας. Η νέα ταινία τρόμου με τίτλο Undertone μόλις αποκάλυψε το πρώτο της trailer και οι πρώτες αντιδράσεις μιλούν ήδη για μια καθηλωτική εμπειρία.

Όταν ο τρόμος κρύβεται στις συχνότητες

Αν υπάρχει κάτι πιο τρομακτικό από αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που δεν βλέπεις αλλά ακούς να ανασαίνει δίπλα σου. Το Undertone φαίνεται να επενδύει ακριβώς σε αυτόν τον πρωτόγονο φόβο. Η ταινία, σε σκηνοθεσία Ian Tuason, μας μεταφέρει στον κόσμο των podcasts, ένα μέσο που έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, για να το μετατρέψει σε αγωγό τρόμου.

Η ιστορία ακολουθεί την Evie, την οποία υποδύεται η Nina Kiri. Η Evie είναι η παρουσιάστρια ενός podcast που εξερευνά «όλα τα παράξενα και ανατριχιαστικά». Όπως συμβαίνει συχνά σε αυτές τις ιστορίες, η ίδια δηλώνει σκεπτικίστρια, ο «ορθολογικός νους» απέναντι στα υπερφυσικά σενάρια. Ωστόσο, η λογική της δοκιμάζεται όταν παραδίδει τα ηνία στον συνεργάτη της, Michael Leiver. Ο Michael λαμβάνει μέσω ενός ανώνυμου email δέκα ηχητικά αρχεία. Δέκα φωνητικές καταγραφές που, επιφανειακά, μοιάζουν απλώς ενοχλητικές.

Η ανατροπή έρχεται όταν αποφασίζουν να παίξουν αυτά τα αρχεία ανάποδα. Αυτό που ξεκινά ως μια δημοσιογραφική έρευνα ρουτίνας για το podcast, μετατρέπεται γρήγορα σε έναν εφιάλτη χωρίς διέξοδο. Το trailer διάρκειας δύο λεπτών, είναι ένα αριστοτεχνικό μοντάζ ηχητικής βίας. Ξεκινά ήρεμα και καταλήγει σε μια κακοφωνία από ουρλιαχτά, βαριές ανάσες και μια παιδική φωνή που ψιθυρίζει τη φράση-κλειδί: «Μ’ αρέσει εδώ στο σκοτάδι».

Μια μίξη Host και Pulse για τη γενιά του Spotify

Το Undertone δεν κρύβει τις επιρροές του, αλλά φαίνεται να τις εξελίσσει. Οι κριτικοί που πήραν μια πρώτη γεύση το περιγράφουν ως μια διασταύρωση του Host (της ταινίας που γυρίστηκε μέσω Zoom και έκανε θραύση στην πανδημία) και του ιαπωνικού cult αριστουργήματος Pulse. Αν το Host έκανε την κάμερα του υπολογιστή μας εχθρό, το Undertone στοχεύει στα ηχεία και τα ακουστικά μας.

Η ταινία χαρακτηρίζεται ως ένας «ηχητικά καθοδηγούμενος εφιάλτης». Αυτή η προσέγγιση είναι εξαιρετικά έξυπνη για τα δεδομένα του σύγχρονου σινεμά τρόμου. Ο ήχος είναι πιο διεισδυτικός από την εικόνα. Ένα «γκλιτς» στην οθόνη μπορείς να το αγνοήσεις κλείνοντας τα μάτια. Έναν ψίθυρο που μοιάζει να έρχεται μέσα από το δωμάτιό σου, όμως, δεν μπορείς να τον ξεχάσεις εύκολα. Το γεγονός ότι η ταινία εστιάζει στην ανάλυση ηχητικών ντοκουμέντων θυμίζει κλασικές στιγμές του είδους, όπως το The Conversation ή το b, αλλά φιλτραρισμένες μέσα από τον φακό του υπερφυσικού τρόμου της A24.

Στο καστ, εκτός από τους Kiri και Leiver, συναντάμε ονόματα όπως ο Adam DiMarco, γνωστός από τη συμμετοχή του στο The White Lotus, καθώς και οι Kris Holden-Ried, Michèle Duquet και Keana Lyn Bastidas.

Πότε θα το δούμε;

Το Undertone έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 13 Μαρτίου.