The Death of Robin Hood: Πρώτο trailer με τον Hugh Jackman στη σκοτεινή έκδοση της ιστορίας

Η A24, το στούντιο που έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο ιδιαίτερες κινηματογραφικές δημιουργίες των τελευταίων ετών, έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για την ταινία The Death of Robin Hood (Ο Θάνατος του Ρομπέν των Δασών), και το αποτέλεσμα είναι ακριβώς όσο βίαιο και μελαγχολικό υπόσχεται ο τίτλος του.

Στο κέντρο αυτής της νέας, ανατρεπτικής αφήγησης βρίσκεται ο Χιου Τζάκμαν. Ο Αυστραλός σταρ ενσαρκώνει μια εκδοχή του λαϊκού ήρωα που απέχει παρασάγγας από την εικόνα του «εύθυμου ληστή» που έκλεβε από τους πλούσιους για να δίνει στους φτωχούς. Εδώ, ο Ρομπέν είναι ένας άνδρας τσακισμένος από τον χρόνο, βαρύθυμος και γερασμένος, με το πρόσωπό του καλυμμένο από πυκνή γενειάδα και το βλέμμα του να μαρτυρά το βάρος ενός βίαιου παρελθόντος.

Το trailer μας εισάγει σε μια ατμόσφαιρα βαριά, σχεδόν πένθιμη. Δεν βλέπουμε έναν ήρωα στο απόγειο της δόξας του, αλλά έναν πολεμιστή στη δύση του, τραυματισμένο και κυνηγημένο, που παλεύει όχι για τη φήμη, αλλά για την εξιλέωση – ή ίσως απλώς για την επιβίωση. Η σκηνοθετική προσέγγιση του Μάικλ Σαρνόσκι, ο οποίος κέρδισε τις εντυπώσεις με το εξαιρετικό Pig και το πρόσφατο A Quiet Place: Day One, φαίνεται να εστιάζει στον άνθρωπο πίσω από τον μύθο. Ο Σαρνόσκι επιλέγει να αποδομήσει το αρχέτυπο του ήρωα, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με τη θνητότητά του και τις συνέπειες των πράξεών του.

Στο πλευρό του Τζάκμαν συναντάμε την εξαιρετική Τζόντι Κόμερ. Η βραβευμένη ηθοποιός, που έχει αποδείξει το εύρος της από το Killing Eve μέχρι το The Last Duel, φαίνεται να κρατά έναν ρόλο-κλειδί στην εξέλιξη της ιστορίας, αν και το trailer κρατά κλειστά τα χαρτιά του ως προς την ακριβή φύση της σχέσης τους. Το καστ συμπληρώνουν ονόματα όπως ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ (γνωστός για τις μεταμορφώσεις του), ο Μάρεϊ Μπάρτλετ και ο Νόα Τζουπ.

Αυτό που κάνει το The Death of Robin Hood να ξεχωρίζει δεν είναι απλώς η αλλαγή του τόνου, αλλά η τόλμη της παραγωγής να αγγίξει μια ιστορία χιλιοειπωμένη με έναν τρόπο που μοιάζει φρέσκος και επικίνδυνος. Η A24 έχει αποδείξει πως ξέρει να επενδύει σε δημιουργούς που έχουν όραμα. Αντί για μια ακόμα περιπέτεια δράσης χολιγουντιανών προδιαγραφών, η ταινία μοιάζει περισσότερο με ένα υπαρξιακό γουέστερν ή ένα σκοτεινό δράμα εποχής.

Η επιλογή του τίτλου είναι επίσης δηλωτική των προθέσεων των δημιουργών. Μιλώντας για τον «Θάνατο» του ήρωα, η ταινία προετοιμάζει το κοινό για ένα φινάλε, για το κλείσιμο ενός κύκλου, μια αυτοτελή ιστορία που εξερευνά τι απομένει όταν οι θρύλοι ξεθωριάζουν και η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα κινηματογράφους.