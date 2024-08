Σύντομα η AI θα προστατεύει την Android συσκευή σου σε περίπτωση κλοπής

Το Android smartphone σας πρόκειται να αποκτήσει μια αναβάθμιση αντικλεπτικής προστασίας με AI που μπορεί να κρατήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες ασφαλείς.

Τον περασμένο Μάιο, η Google προανήγγειλε ένα νέο εργαλείο κλειδώματος ανίχνευσης κλοπής για τα Android smartphones, που αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με το Android 15, το χαρακτηριστικό αυτό θα αντιλαμβάνεται την απότομη κίνηση μιας συσκευής, όπως για παράδειγμα κάποιος που αρπάζει ένα τηλέφωνο και στη συνέχεια τρέχει, κάνει ποδήλατο ή απομακρύνεται με το αυτοκίνητο, και θα κλειδώνει αμέσως την οθόνη, δήλωσε η Google.

Σύμφωνα με τον ειδικό αναλυτή σε θέματα που αφορούν το Android, Mishaal Rahman, το Theft Detection Lock έχει αρχίσει να διατίθεται σε ορισμένες ομάδες χρηστών.

Η Google εξηγεί ότι η AI χρησιμοποιεί το γυροσκόπιο και το επιταχυνσιόμετρο του smartphone σας για να παρακολουθεί τις «συνήθεις κινήσεις που σχετίζονται με την κλοπή». Το ποιες ακριβώς είναι αυτές οι κινήσεις δεν αναλύθηκε λεπτομερώς, αλλά πιθανότατα πρόκειται για ένα γρήγορο τράνταγμα ή τράνταγμα που ακολουθείται από ταχεία επιτάχυνση. Εάν το εργαλείο ανιχνεύσει αυτές τις κινήσεις, κλειδώνει αμέσως την οθόνη του τηλεφώνου σας.

Προς το παρόν, δήλωσε ο Rahman, το εργαλείο κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό χρηστών στη Βραζιλία που δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα beta της Google.

Όταν η λειτουργία επεκταθεί πλήρως, θα ξεκινήσει πιθανότατα με τα νεότερα Pixel smartphones της Google, αλλά σε βάθος χρόνου θα γίνει διαθέσιμη σε όλες τις σύχρονες συσκευές Android.

Η Google συμπεριέλαβε το εργαλείο ανίχνευσης κλοπής μαζί με διάφορες άλλες προσθήκες ασφαλείας που ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος για την προστασία των δεδομένων σας «πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια κλοπή», όπως:

Η Google θα διαθέσει τα νέα εργαλεία μέσω μιας ενημέρωσης των υπηρεσιών του Google Play αργότερα μέσα στο έτος. Ορισμένες λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες μόνο στο Android 15.

