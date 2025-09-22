Τα αεροδρόμια της Ευρώπης διαταράχθηκαν ξανά από μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση, δείχνοντας πόσο ελκυστικός στόχος έχει γίνει πλέον η αεροπορία για τους κυβερνοεγκληματίες. Αυτές οι επιθέσεις δεν αφορούν απλώς διακοπές λειτουργίας IT, αλλά καθηλώνουν πτήσεις, αφήνουν επιβάτες εγκλωβισμένους και μπορούν να εξαπλωθούν πέρα από τα σύνορα μέσα σε λίγες ώρες.

Οι εγκληματικές ομάδες εκμεταλλεύονται την εξάρτηση της αεροπορίας από κοινά ψηφιακά συστήματα, ιδιαίτερα πλατφόρμες τρίτων που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα πολλές αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια. Όταν παραβιαστεί ένας προμηθευτής, η διαταραχή εξαπλώνεται άμεσα και ευρέως. Η χρονική στιγμή είναι εσκεμμένη. Πολλές επιθέσεις συμβαίνουν τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες, όταν οι ομάδες IT και ασφάλειας είναι λιγότερες και οι χρόνοι απόκρισης πιο αργοί. Χτυπώντας σε αυτά τα χρονικά παράθυρα, οι εγκληματίες μεγιστοποιούν τις πιθανότητες παρατεταμένου χάους, με τις διαταραχές να μεταφέρονται συχνά στη Δευτέρα, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες.

Τα στοιχεία της Check Point Research δείχνουν πόσο επίμονη και αυξανόμενη είναι η απειλή:

Ο κλάδος Μεταφορών και Logistics συγκαταλέγεται σταθερά στους 10 πιο συχνά στοχευμένους παγκοσμίως, αντιμετωπίζοντας κατά μέσο όρο 1.143 κυβερνοεπιθέσεις ανά οργανισμό κάθε εβδομάδα τους τελευταίους μήνες, σημειώνοντας αύξηση 5% σε ετήσια βάση.

Μόνο τον Αύγουστο του 2025, ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε στις 1.258 επιθέσεις την εβδομάδα ανά οργανισμό.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ransomware παραμένει μία από τις πιο διαταρακτικές απειλές, με 1.600 περιστατικά να έχουν αναφερθεί το 2ο τρίμηνο του 2025, ενώ ο κλάδος των Μεταφορών και Logistics αντιπροσώπευσε το 4% αυτών των περιπτώσεων.

Το 2ο τρίμηνο του 2025, η δραστηριότητα ransomware αυξήθηκε συνολικά κατά 126% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας νέα ρεκόρ και δείχνοντας πώς οι εκστρατείες εκβιασμού και η εκμετάλλευση της εφοδιαστικής αλυσίδας αναδιαμορφώνουν το τοπίο των απειλών.

Ο Μιχάλης Μπόζος, Country Manager για Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία στην Check Point Software Technologies, δήλωσε: