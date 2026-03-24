Τα Claude Code & Cowork της Anthropic αποκτούν πλήρη έλεγχο στα Mac!

Σύνοψη

Η Anthropic ανακοίνωσε την ικανότητα του μοντέλου Claude να χειρίζεται αυτόνομα ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δρώντας άμεσα στο γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI).

Μέσω των νέων εργαλείων Claude Code και Cowork , η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βλέπει την οθόνη, να μετακινεί τον κέρσορα, να κάνει κλικ και να πληκτρολογεί σαν φυσικό πρόσωπο.

Η τεχνολογία εγείρει κρίσιμα ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας, απαιτώντας αυστηρά όρια (sandboxing) για την αποτροπή κακόβουλων ή λανθασμένων ενεργειών στο τοπικό σύστημα.

Η Anthropic προχώρησε στη διάθεση μιας τεχνολογίας που αλλάζει ριζικά τον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Μέσα από τα νέα εργαλεία Claude Code και Cowork, η εταιρεία παρέχει πλέον στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της τη δυνατότητα να «χρησιμοποιεί» έναν υπολογιστή αυτόνομα, καταργώντας την αποκλειστική εξάρτηση από εντολές κειμένου και εξειδικευμένα APIs. Το Claude πλέον εκτελεί άμεσες ενέργειες στο γραφικό περιβάλλον (GUI) ενός λειτουργικού συστήματος, προσφέροντας έναν νέο βαθμό αυτοματοποίησης στους χρήστες.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία αντιπροσωπεύει τη μετάβαση από τα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) που απλώς παράγουν κείμενο ή κώδικα, σε συστήματα δράσης (Action Models ή Agents). Τα συστήματα αυτά μπορούν να αναλάβουν έναν στόχο πολλαπλών βημάτων, να ανοίξουν εφαρμογές, να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο και να συνθέσουν πληροφορίες απευθείας από την επιφάνεια εργασίας του χρήστη.

Πώς λειτουργεί ο έλεγχος υπολογιστή από το Claude;

Το Claude αποκτά πρόσβαση στο γραφικό περιβάλλον του υπολογιστή αναλύοντας διαδοχικά screenshots σε πραγματικό χρόνο. Εντοπίζει τα στοιχεία του περιβάλλοντος, υπολογίζει τις ακριβείς συντεταγμένες των pixel και στέλνει εντολές στο λειτουργικό σύστημα για την κίνηση του ποντικιού, το κλικ σε εικονίδια και την πληκτρολόγηση κειμένου, εκτελώντας ενέργειες αυτόνομα σε οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή.

Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός Όρασης: Συνεχής ανάλυση οπτικών δεδομένων οθόνης για κατανόηση του context (χωρίς ανάγκη για text-based web scraping).

Υποστηριζόμενες Ενέργειες: Μετακίνηση κέρσορα, αριστερό/δεξί κλικ, scrolling, drag-and-drop, εισαγωγή κειμένου μέσω εικονικού πληκτρολογίου.

Συμβατότητα: Πλήρης υποστήριξη για macOS (με εγγενή ενσωμάτωση) και λειτουργικά συστήματα που βασίζονται σε παραθυρικά περιβάλλοντα (Windows/Linux via containers).

Αρχιτεκτονική Agent: Δυνατότητα αυτοδιόρθωσης εάν ένα κλικ δεν αποδώσει το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Η ενσωμάτωση στο οικοσύστημα της Apple και το macOS

Η προσέγγιση της Anthropic δείχνει ιδιαίτερη έμφαση στο περιβάλλον της Apple. Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις της αγοράς, η στόχευση στο macOS δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί το βασικό λειτουργικό σύστημα για ένα τεράστιο ποσοστό προγραμματιστών παγκοσμίως. Μέσω του API προσβασιμότητας (Accessibility API) του macOS, το Claude μετατρέπεται σε έναν ψηφιακό χειριστή.

Η δυνατότητα του μοντέλου να πλοηγείται στο Finder, να ανοίγει το Xcode ή το Visual Studio Code και να διαβάζει τα αρχεία καταγραφής (logs) σε πραγματικό χρόνο, δημιουργεί μια εντελώς νέα ροή εργασίας. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτουργεί απλώς ως βοηθός στον οποίο επικολλούμε κώδικα, αλλά ως ενεργός συν-προγραμματιστής που παρακολουθεί την εξέλιξη του project και παρεμβαίνει στο λειτουργικό σύστημα για να εκτελέσει δοκιμές ή να διορθώσει σφάλματα. Το Claude Code έχει σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργεί στο τερματικό και στον κώδικα, κατανοώντας τη δομή ολόκληρων αποθετηρίων και εκτελώντας εντολές συστήματος.

Cowork: Ο ψηφιακός συνεργάτης της καθημερινότητας

Πέρα από τον καθαρό προγραμματισμό, η Anthropic εισάγει το Cowork, μια οντότητα που απευθύνεται σε ευρύτερο επαγγελματικό κοινό. Το Cowork σχεδιάστηκε για να αυτοματοποιεί τις επαναλαμβανόμενες διοικητικές εργασίες. Φανταστείτε τον χρήστη να δίνει την εντολή: «Βρες τα έξοδα του προηγούμενου μήνα από το email μου, μετέφερέ τα σε ένα νέο φύλλο του Excel και στείλε το αρχείο στον λογιστή».

Το Cowork αναλαμβάνει αυτή τη σύνθετη διαδικασία ανοίγοντας τον email client, κάνοντας αναζήτηση, αντιγράφοντας τα δεδομένα, ανοίγοντας το Microsoft Excel, μορφοποιώντας το λογιστικό φύλλο και, τέλος, συντάσσοντας το email αποστολής. Όλα αυτά πραγματοποιούνται μπροστά στα μάτια του χρήστη, ο οποίος βλέπει τον κέρσορα του ποντικιού να κινείται αυτόνομα. Η προσέγγιση αυτή είναι θεμελιωδώς διαφορετική από τη χρήση εξειδικευμένων integrations (όπως το Zapier), διότι το μοντέλο λειτουργεί ακριβώς όπως ένας άνθρωπος, ξεπερνώντας τους περιορισμούς των κλειστών συστημάτων που δεν προσφέρουν API.

Ζητήματα ασφάλειας και το ρυθμιστικό πλαίσιο

Η εκχώρηση του απόλυτου ελέγχου του λειτουργικού συστήματος σε μια τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προφανείς κινδύνους ασφαλείας. Ένα μοντέλο που μπορεί να διαγράψει αρχεία, να εγκαταστήσει λογισμικό ή να αποστείλει δεδομένα χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση απαιτεί εξαιρετικά αυστηρά όρια. Η Anthropic έχει εφαρμόσει μηχανισμούς απομόνωσης, απαιτώντας συχνές επιβεβαιώσεις για κρίσιμες ενέργειες.

Παράλληλα, υπάρχει το ζήτημα της επεξεργασίας των δεδομένων. Δεδομένου ότι το μοντέλο «διαβάζει» την οθόνη, έχει πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά και εταιρικά δεδομένα (κωδικούς πρόσβασης, οικονομικά στοιχεία, προσωπικά μηνύματα). Η επεξεργασία αυτών των οπτικών δεδομένων πρέπει να γίνεται με απόλυτη κρυπτογράφηση και σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα προστασίας δεδομένων. Ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, η συμμόρφωση με τον GDPR και την Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) αναμένεται να καθορίσει την ταχύτητα και την έκταση διάθεσης αυτών των λειτουργιών.

Με τη ματιά του Techgear

Η εμπειρία της παραχώρησης του ελέγχου του ποντικιού σε μια μηχανή είναι αρχικά άβολη. Η παρατήρηση του κέρσορα να περιηγείται αυτόνομα στην επιφάνεια εργασίας του Mac προκαλεί μια αίσθηση απώλειας ελέγχου. Σε πρακτικό επίπεδο, η διαδικασία δεν είναι ακαριαία. Η λήψη του screenshot, η ανάλυσή του από τον server, ο υπολογισμός των συντεταγμένων και η επιστροφή της εντολής στο τοπικό μηχάνημα δημιουργούν μια μικρή, αλλά αισθητή, υστέρηση. Δεν έχει την ταχύτητα ενός ανθρώπου που γνωρίζει «τυφλά» τα shortcuts του πληκτρολογίου.

Επιπλέον, η συνεχής καταγραφή και αποστολή οπτικών δεδομένων απαιτεί σημαντικούς πόρους από το σύστημα, κάτι που μεταφράζεται σε αυξημένη κατανάλωση μπαταρίας στα MacBook.

Για τους Έλληνες επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα εργαλεία όπως το Cowork προσφέρουν τεράστια προστιθέμενη αξία, καθώς μπορούν να καλύψουν το κενό της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού για διοικητικές εργασίες. Ωστόσο, η τιμολόγηση των API κλήσεων (ανά token/εικόνα) σε ευρώ θα καθορίσει το εάν η τεχνολογία αυτή θα είναι βιώσιμη για καθημερινή χρήση στη χώρα μας ή αν θα περιοριστεί αρχικά σε μεγάλα εταιρικά περιβάλλοντα.