Τα φίλτρα των κλιματιστικών ως εργαλείο κατά της κλιματικής αλλαγής

Η μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή δεν δίνεται μόνο στα εργοστάσια ή στα δάση, αλλά και μέσα στα ίδια μας τα σπίτια. Οι τεχνολογικές λύσεις που ενσωματώνονται στις υποδομές των κτηρίων αναδεικνύονται πλέον σε κρίσιμο παράγοντα για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Από τα πορώδη υλικά που απορροφούν CO2 μέχρι το σκυρόδεμα με βάση τα φύκη που μειώνει τα αέρια του θερμοκηπίου, η οικοδόμηση ενός πιο πράσινου μέλλοντος ξεκινά κυριολεκτικά από τους τοίχους μας.

Σε αυτό το πνεύμα, μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον Ronghui Wu από το Pritzker School of Molecular Engineering του University of Chicago παρουσιάζει μια πρωτοποριακή λύση που φέρνει την τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα στο εσωτερικό κάθε κτιρίου: ένα φίλτρο αέρα ενσωματωμένο στα συστήματα HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), ικανό να απορροφά CO2 ενώ καθαρίζει τον αέρα που αναπνέουμε.

Το νέο αυτό φίλτρο βασίζεται σε νανοΐνες άνθρακα, κατανεμημένες έτσι ώστε να παγιδεύουν το CO2 μέσα στις πορώδεις δομές τους. Οι δοκιμές έδειξαν πως, αν εφαρμοστεί παγκοσμίως, η τεχνολογία θα μπορούσε να αφαιρεί 596 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 1,8% των συνολικών ετήσιων εκπομπών CO2 παγκοσμίως (με βάση τα δεδομένα του 2020). Επιπλέον, το σύστημα δεν καταναλώνει περισσότερη ενέργεια, αλλά αντιθέτως, βοηθά στη μείωση της ενεργειακής δαπάνης των κτηρίων, αφού η καθαρότερη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό τους βελτιώνει την αποδοτικότητα της θέρμανσης και της ψύξης.

Η αποδοτικότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του φίλτρου υπολογίστηκαν με τη μέθοδο Life Cycle Assessment (LCA), η οποία λαμβάνει υπόψη την επίδοση ενός προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Τα αποτελέσματα εντυπωσιάζουν: το φίλτρο επιτυγχάνει αποδοτικότητα 92,1% στη δέσμευση CO2, με ικανότητα απορρόφησης 4 mmol/g (χιλιοστά του mol ανά γραμμάριο). Το κόστος δέσμευσης ενός τόνου CO2 κυμαίνεται μεταξύ 209 και 668 δολαρίων, μια τιμή που θεωρείται εξαιρετικά ανταγωνιστική για τεχνολογία τέτοιας κλίμακας.

Το φίλτρο DAC (Direct Air Capture) είναι κατασκευασμένο από πυρίμαχο πολυαιθυλένιο ενισχυμένο με νανοΐνες άνθρακα. Η πορώδης φύση του υλικού επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση CO2 από τον αέρα, ενώ η αναγέννησή του, δηλαδή η διαδικασία απελευθέρωσης του παγιδευμένου άνθρακα, μπορεί να γίνει εύκολα είτε με ηλιακή θερμότητα είτε μέσω ηλεκτροθερμικών μεθόδων που αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η υδροηλεκτρική, η αιολική, η φωτοβολταϊκή ή η γεωθερμική ενέργεια.

Ο συνδυασμός υψηλής αποδοτικότητας, χαμηλού κόστους και δυνατότητας ανακύκλωσης του φίλτρου καθιστά τη λύση αυτή ιδιαίτερα ελκυστική. Με απλά λόγια, τα συστήματα HVAC —που ήδη υπάρχουν σε εκατομμύρια κατοικίες και κτήρια ανά τον κόσμο— μπορούν να μετατραπούν σε μικρούς “καθαριστές” του πλανήτη. Αντί να είναι απλώς μηχανισμοί ρύθμισης της θερμοκρασίας, τα air conditioners του μέλλοντος θα μπορούν να λειτουργούν και ως συσκευές δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η μείωση του CO2 στο εσωτερικό των κτιρίων βελτιώνει την ποιότητα του αέρα, αυξάνει την απόδοση των ενοίκων και περιορίζει τους κινδύνους για την υγεία, ειδικά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου η ποιότητα του εσωτερικού αέρα είναι συχνά κακή. Επιπλέον, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σημαίνει μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και άρα χαμηλότερους λογαριασμούς.

