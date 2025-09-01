Τα θαλάσσια κύματα γίνονται ρεύμα: Μια καινοτομία από το Λος Άντζελες

Η θάλασσα, με την αδιάκοπη και αστείρευτη κίνηση των κυμάτων της, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους μας στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια. Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες ιδέες γύρω από την αξιοποίηση της ενέργειας των κυμάτων έμεναν στο επίπεδο του πειραματισμού, χωρίς να παίρνουν σάρκα και οστά. Όμως, κάτι αρχίζει να αλλάζει στο λιμάνι του Los Angeles, όπου ένα πρωτοποριακό πιλοτικό project μετατρέπει πλέον την κίνηση των κυμάτων σε ηλεκτρισμό.

Πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκεται η startup Eco Wave Power, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει μια ρεαλιστική λύση για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να ανοίξει νέους δρόμους στη βιώσιμη ενέργεια. Το σύστημα λειτουργεί με έναν τρόπο απλό αλλά αποτελεσματικό: μπλε λεπίδες επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας και ανεβοκατεβαίνουν με τον ρυθμό των κυμάτων. Αυτή η κίνηση ενεργοποιεί υδραυλικούς κυλίνδρους που διοχετεύουν ένα βιοδιασπώμενο υγρό σε ειδικά δοχεία. Όταν απελευθερώνεται η πίεση, μια τουρμπίνα τίθεται σε λειτουργία και παράγει ηλεκτρισμό που τροφοδοτεί κατευθείαν το δίκτυο. Η εικόνα θυμίζει περισσότερο πλήκτρα πιάνου που κινούνται με τη μουσική της θάλασσας, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πρακτική και ευέλικτη τεχνολογία.

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της λύσης αυτής είναι η αξιοπιστία της. Σε αντίθεση με την ηλιακή ενέργεια, που «μηδενίζεται» τη νύχτα, ή την αιολική, που εξαρτάται από τις διαθέσεις του καιρού, η θάλασσα δεν σταματά ποτέ. Τα κύματα είναι συνεχώς παρόντα, προσφέροντας μια πηγή ενέργειας προβλέψιμη και σταθερή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του U.S. Department of Energy, μόνο η δυτική ακτή των ΗΠΑ έχει το δυναμικό να τροφοδοτήσει με ενέργεια 130 εκατομμύρια νοικοκυριά, καλύπτοντας σχεδόν το ένα τρίτο των ετήσιων ενεργειακών αναγκών της χώρας.

Παρά τις εντυπωσιακές προοπτικές, η εκμετάλλευση της θαλάσσιας ενέργειας θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα η «σταχτοπούτα» των ανανεώσιμων πηγών. Πολλά παλαιότερα εγχειρήματα κατέρρευσαν μπροστά στη σφοδρή δύναμη της θάλασσας, καθώς ήταν δύσκολο να κατασκευαστούν συστήματα αρκετά ανθεκτικά ώστε να αντέξουν και ταυτόχρονα να παραμένουν εύκολα διαχειρίσιμα. Η Inna Braverman, συνιδρύτρια της Eco Wave Power, ισχυρίζεται ότι βρήκε τη λύση τοποθετώντας τον εξοπλισμό κοντά στην ακτή, αγκυρωμένο σε υφιστάμενες δομές όπως προβλήτες και λιμενοβραχίονες. Με τον τρόπο αυτό, η συντήρηση γίνεται απλή και οικονομική, χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες και δαπανηρές επιχειρήσεις στα ανοιχτά. Επιπλέον, σε περίπτωση καταιγίδας, όταν τα κύματα αποκτούν υπερβολικό ύψος, οι λεπίδες ανυψώνονται μόνες τους, προστατεύοντας το σύστημα από βλάβες.

Την αξία της ιδέας επιβεβαιώνουν και ανεξάρτητοι ειδικοί. Ο καθηγητής μηχανολογίας Krish Thiagarajan Sharman εξηγεί ότι η εγγύτητα στην ξηρά μειώνει δραστικά τα κόστη επιθεώρησης και επισκευής, τα οποία μέχρι σήμερα αποτελούσαν την «αχίλλειο πτέρνα» αυτής της τεχνολογίας. Αν το πιλοτικό έργο στο Los Angeles αποδειχθεί επιτυχημένο, η Braverman ελπίζει να εγκαταστήσει εκατοντάδες τέτοιες συσκευές κατά μήκος των 13 χιλιομέτρων του λιμενοβραχίονα, με στόχο να παραχθεί ηλεκτρισμός αρκετός για να καλύψει τις ανάγκες 60.000 νοικοκυριών.

Οι φιλοδοξίες της Eco Wave Power πάντως δεν σταματούν στην Καλιφόρνια. Η εταιρεία έχει εντοπίσει δεκάδες πιθανούς χώρους εγκατάστασης σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ήδη σε Ισραήλ και Ευρώπη. Από τον περασμένο Δεκέμβριο, στο λιμάνι της Jaffa, τα κύματα τροφοδοτούν με ρεύμα 100 κατοικίες, ενώ το 2026 στο Πόρτο της Πορτογαλίας αναμένεται να καλυφθούν οι ανάγκες περίπου 1.000 σπιτιών με την ίδια τεχνολογία. Το όραμα της Braverman είναι να φτάσει σε έργα ισχύος 20 megawatt, μια κλίμακα που θα μπορεί να σταθεί ισάξια απέναντι στην αιολική ενέργεια.

[via]